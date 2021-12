„Zrušit účet u té banky. Bude nám strhávat uhlíkovou daň?!“ Kauza kapr. Pobouření ve studiu XTV

Předvánoční čas se nesl i v duchu boje za snížení uhlíkové stopy. Objevila se tak například řada výzev, aby se lidé zřekli kaprů na Vánoce. Do ní se zapojila i Komerční banka. K ekologickému tématu se v pořadu Podtrženo, sečteno! na XTV sešli komentátoři Petr Holec, Karolina Stonjeková a moderátor Lubomír Xaver Veselý, které vývoj oprávněně znepokojuje. Brzy budou přes platební karty hlídat i to, co si kupujete, aby vaše uhlíková stopa byla malá, obávají se.

S kritizováním prodeje kaprů a jejich následným pojídáním při štědrovečerní večeři se před Vánoci roztrhl doslova pytel. Čím dál častěji se v tomto období objevují výzvy aktivistů, aby si lidé živé kapry nekupovali a chovali se k přírodě šetrně a ekologicky.

Snad nejvýraznějším letošním počinem, který koloval internetem, bylo video influencerky Lucie Zelinkové ve spolupráci s Komerční bankou, v němž mladá influencerka nabádá své spoluobčany, aby se ve jménu záchrany planety Země vzdali vánočního kapra.

„Máme ještě Vánoce bez uhlíkové stopy...,“ řekl Veselý v úvodu diskuse a díval se přitom na hořící svíčku na stole. „Nemáme,“ namítla Stonjeková. „Jste to zkazil,“ poukázali společně na svíčku.

„A co je tam za stopu?“ podivoval se moderátor. „Zajděte si s tím do Komerční banky, tam vám naprosto přesně spočítají, jakou to má uhlíkovou stopu,“ poradila mu novinářka.

Teď podle ní asi budeme vše přepočítávat jen na uhlíkové stopy, tedy i takové věci budou, jako je balení dárku či kapr na štědrovečerní večeři, jak jsme byli doposud zvyklí, bude pokládáno za špatné. „To myslíte vážně?“ ptal se opakovaně Veselý s otevřenou pusou. „Já ne, to oni,“ odvětila komentátorka.

Ani Holec to s tím bráním uhlíkové stopy ze strany mladých lidí nevidí moc vážně: „Vsadím se, že hned, jak to natočili, tak se všichni rozlétli do Karibiku na Vánoce, do tepla,“ narážel pobaveně na to, že létáním letadlem také uhlíkovou stopu zrovna nesnižují.

Holec, který má u Komerční banky účet, pak poznamenal: „Já jsem se zděsil, protože já tam mám účet, tak jestli mi ho nezkonfiskujou, jestli mi nespočítají vysokou uhlíkovou stopu a neseberou mi ho...,“ obává se, kam až takové šílenství může vygradovat.

Veselý by po tomhle ekologickém vystoupení u Komerční banky prý účet okamžitě zrušil: „Protože banka se nemá takovými věcmi vůbec zabývat. Je to vážná instituce, která nám hlídá peníze,“ konstatoval. „No, nehlídá, protože vám začíná hlídat uhlíkovou stopu,“ podotkla Stonjeková. „A proto se trochu bojím,“ dodal Holec.

„Je možné, že to dopadne tak, že přes platební karty budou hlídat, co kupujete,“ přemítal Veselý. Podle Stonjekové to je hudba střednědobé budoucnosti. „A pak nám rovnou za to začnou stahovat peníze jako uhlíkovou daň,“ dotáhl Holec celou myšlenku. „Bude to taková varianta čínského sociálního kreditu,“ shrnula komentátorka.

Na otázku, co s tím pak dělat, navrhl Holec jako řešení uschovat peníze „do matrace“. „Je to jediný, co nám zbývá,“ doplnila jej Stonjeková. Společně se shodli, že takové představy jsou šílené, ovšem čím dál blíže realitě.

„Víte, já jsem zjistil, přátelé, že do tohoto světa už nepatřím. Nemohu překousnout to, co se děje. To je tak úchylné. Tyhle všechny věci. Mám pocit, že už nikdo nepracuje a studenti studují vysoké školy, které jsou většinou k ničemu,“ postěžoval si moderátor. „Ale opatrně s tím, že nikdo nepracuje, jak vidíte, tak pachatelé dobra pracují pořád. Ti pracují čtyřiadvacet, možná pětadvacet hodin denně osm dní v týdnu,“ poznamenala k tomu Stonjeková závěrem k tématu.

