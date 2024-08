100 nových nelegálních továren na tabák. Končící koordinátor začal v ČT mluvit

Na pozici protidrogového koordinátora Vobořil skončí na konci srpna. Dohodl se na tom s premiérem Petrem Fialou (ODS). Dál by měl působit jako poradce pro problematiku závislostí. Na jeho odchod tlačili třeba vládní lidovci či předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Není Vobořilovi dnes zpětně líto, že po nálezu kokainu na záchodech Poslanecké sněmovny použil slova, která lze prezentovat tak, že o poslancích řekl, že berou kokain? „Všichni víme, že se kokain užívá, obzvláště u lidí, kteří mají peníze, víme, že je to v Praze, a víme, že to občas bylo i ve Sněmovně. To, že se to tam vždy objevilo, to jako není domněnka... Na tom není nic divného,“ a uvedl, že samozřejmě ne všichni poslanci kokain užívají, v pořadu Interview ČT24.

„Myslím si, že tam někdo chodil po Poslanecké sněmovně a používal to jako dobrou rétoriku: podívejte se, co ten Vobořil zase říkal,“ uvedl teď v Interview Jindřich Vobořil, který si ale nemyslí, že by to byl hlavní důvod k jeho rezignaci. „Nakonec jsem přivítal rozhovor s premiérem, my jsme se dohodli na nějakém ukončení,“ dodal Vobořil, který z funkce stejně chtěl odejít ke konci roku.

Boj proti výrobě a obchodu s návykovými látkami ale nehodlá vzdát: „Já to nevzdávám. Spíš do toho chci jít jinak. Věřím tomu, že ten výtlak udělám jiným způsobem a že ho možná udělám lépe. Chci změnit způsob, jak ty věci prosazovat v politice. Neznamená to, že balím kufry a odcházím.

Psali jsme: Ochrankáři, co našli kokain, ve sněmovně skončili. Ani zrnko pravdy, zuřila Pekarová

Kokain ve sněmovně: „Všichni vědí, kdo to tam nosí. I Pekarová.“

„Ve vrcholné politice je vždy mnoho kompromisů a mnoho tlaků. Často je tam mnoho falešných argumentů, které vypadají jako věcné, jako technické... Za těch patnáct let už to znám a blbě se v tom manipuluje. Často sedíte na nějakém zásadním jednání, kde se říkají nějaké argumenty. A vy víte, že ty argumenty jsou zástupné. Reálné motivy se nedají říct, protože je tam spoustu zájmů. Takže se vede spor o zástupných argumentech. A vy víte, že člověk, který sedí naproti vám, říká nějaké technické a legislativní důvody, a on ví, že já vím, že si to vymyslel,“ popisoval Vobořil.

„Proto jsem si řekl, že v nějaké chvíli vystoupím z této časti boje, z té hry, protože často je to velká hra. A to proto, že potřebuje držet tu linku, kam to má dorazit. A to je hra. To je hra v té politice, v té státní správě.

Tlak na politiku nedokážete vytvořit jenom zevnitř. Tam musíte pořád s někým vycházet. Máte několik stran, které mají různý pohled, různé priority.“

„Chci si dát možnost toho, abych mohl mluvit správně a mohl dávat na stůl ryzí návrhy. Abych mohl na stůl dávat argumenty, kterým věřím, a nehledat neustálé kompromisy,“ řekl, že chce rozjet v tomto směru think-tank, který zde chybí. „Chci to vzít z expertního hlediska a přijít s tlaky na tu politiku a veřejnost informovat odjinud. Doufám, že se mi to podaří,“ uvedl Vobořil.

Poukázal, že kolem návykových látek se točí mnoho peněz. „V EU je postaveno 100 nových nelegálních továren na tabák. Někdo je financoval. Ve velmi krátké době. (...) Ve chvíli, kdy nám naroste nelegální trh ze tří skoro na 20 %, tak je to třeba ztráta deseti miliard (na daních), které někam odtékají,“ řekl v Interview Jindřich Vobořil.

Vobořil prosazoval vyváženou protidrogovou politiku s prevencí, regulací, represí a léčbou. Kvůli svému přístupu se dostával s politiky do sporu, a to třeba při prosazování regulovaného trhu s konopím či danění tichého vína, ale i po svém komentáři k nálezu kokainu ve Sněmovně. Na jeho odchod tlačili třeba vládní lidovci či předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

