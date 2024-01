13,54 Kč. 9,64 Kč, zavedla BILLA. A neprojde to jen tak

reklama

„Zítra podám podnět ČOI ve věci uvádění kupních cen jen s haléři. Nelze klamat kupujícího kupní cenou, která využívá neexistujících mincí. Částku musí prodejce zaokrouhlit PŘED jejím uvedením u zboží nebo na zboží. Cena musí být pravdivá a určitá. Zaokrouhlováním a násobením se určitost ztrácí,“ slíbila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová a druhý den skutečně svůj slib naplnila.

„S ohledem na dotazy upřesňuji – nejde o účetní užívání položek – na to zákon i myslí – jde o to, aby ty částky nebyly marketingově plošně zneužívány a takto účelově u zboží zveřejňovány často s označením ‚sleva‘. To jsem měla hlavně na mysli a jde o reakci na mnoho podnětů od vás… Metoda uveřejňování ceny v této podobě nesmí být nedůstojně nadužívána. O to mi především jde. Plus na klasickém zboží by měla být cena i při zakoupení 1 ks hotově. Ještě tu nemáme povinnou digitální měnu ani euro, a už se tak markety chovají. Ty drobné by fyzicky nikdy nevrátili. Není jak, mince neexistují. Je to tedy celé trochu zvláštní, v poslední době extrémně. Proto si toho lidé všímají. Doplnila jsem – vpravo dole je jeden český haléř. A desetníky a další k tomu. Mně se zkrátka jeví hra na tyto minoritní položky jako příprava na euro a centy,“ dodala.

„Dovoluji si Vám zaslat na základě mnoha dotazů z řad občanů podnět v následující věci. V obchodních řetězcích, zejména v prodejnách potravin a běžného spotřebního zboží, se v posledních měsících a ještě výrazněji v posledních dnech, objevují kupní ceny a oznamování slev řádově v setinách korun, tedy v haléřových položkách (5,25 Kč, 3,08 Kč, sleva z 2,90 Kč na 2,70 Kč apod.). Je to hromadný a plošný jev, který se více či méně výrazně dotýká všech řetězců,“ píše následně senátorka ve svém listu České obchodní inspekci.

Co to podle ní způsobuje reálně? „Cena de facto neodpovídá realitě, a ‚opticky‘ působí jinak; jiný význam, než ono optické působení jinak, položky haléřů nemají, a v případě tvrzených slev působí často až manipulativně; tím, že se počítá se setinami, a pak zaokrouhluje při konečném sečtení, de facto neodpovídá ani skutečnosti; skutečnosti odpovídá cena jen v případě bezhotovostní platby,“ uvedla.

„To vše tzv. jen proto, že se ceny odlišují o zcela minoritní částky, a cestou zaokrouhlování se o tyto minoritní částky buď bezvýznamně snižují, nebo zvyšují, aniž to spotřebitel výrazněji pocítí, a aniž je schopen si na místě ony haléřové položky vyhodnotit realisticky, kolik a zda vůbec mu deklarovaná sleva slevu přinese, a zda deklarovaná jiná cena v jednom řetězci je skutečně cenou nižší. Zaniknou tak často bohužel i skutečně výraznější korektní slevy, které byly více viditelné,“ popsala dále senátorka.

„Uvedená podoba cen řádově v haléřových položkách tak slouží zejména řetězcům k onomu ‚optickému‘ zobrazování, které může být často na první pohled klamavé, respektive zavádějící,“ zdůraznila.

Zwyrtek Hamplová tak reaguje na praktiky některých řetězců, které od nového roku v rámci snížené DPH na potraviny začaly uvádět zlevněné zboží s přesností na setiny koruny. Napříkla řetezec BILLA uvádí cenu bagety 13,54 Kč nebo sezamové housky 9,64 Kč. U dalšího pečiva se objevuje cenovka 15,49 Kč, a tak dále, přičemž výsledná cena se poté stejně u pokladen zaokrouhluje na celé koruny.

