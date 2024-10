160 tisíc mužů, plánuje Zelenskyj mobilizaci. Kde je vezme?

Ruská agrese na Ukrajině trvá už téměř tři roky, což s sebou nese požadavky na doplňování vyčerpaných ukrajinských jednotek, které se potýkají s akutním nedostatkem vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj proto už poněkolikáté nařídil doplňující mobilizaci. Podle posledních zpráv se ukrajinské ozbrojené síly chystají nově zmobilizovat dalších 160 tisíc lidí, jak uvedl tajemník bezpečnostní rady Oleksandr Lytvynenko podle informací BBC.

Jenže je vůbec možné tolik bojeschopných mužů sehnat? Evropská unie a jednotlivé státy bloku totiž zatím odmítají vydávání ukrajinských uprchlíků, kterým byl udělen ochranný status. Podle odhadů v evropských zemích pobývají statisíce bojeschopných Ukrajinců. Těm se ale do války nechce a ukrajinská vláda zatím nenašla mechanismus, jak tyto muže povolat, ačkoliv například už v dubnu v zahraničí pozastavila veškeré konzulární služby včetně vydávání pasů.

Deník The Kyiv Independent navíc vysvětluje, že další mobilizace bude pro ukrajinskou vládu problém. Když Ukrajina získala v roce 1991 nezávislost, populace se pohybovala kolem 52 milionů obyvatel, a to Ukrajinu řadilo na 22. místo v počtu obyvatel na světě. V dalších letech ale toto číslo neustále klesalo a v roce 2021 se ukrajinská populace odhadovala na 41 až 44 milionů. Jde pouze o odhad, protože poslední sčítání lidu na Ukrajině proběhlo na začátku 90. let. Po ruské invazi na Ukrajinu miliony lidí ze země uprchly a OSN nyní odhaduje počet obyvatel Ukrajiny na 37 milionů.

Z tohoto čísla je dále potřeba odečíst počet žen a dětí. Ačkoliv ženy samozřejmě také slouží v armádě, je jich na 40 tisíc, mobilizace se na ženy nevztahuje. Ženy přitom tvoří zhruba 57 % ukrajinské populace. Hlavní problém je ale také v tom, že ukrajinská společnost ve skutečnosti nemá velký počet mladých mužů, kteří by mohli být mobilizováni.

V ukrajinské armádě proti ruské agresi bojují zejména muži ve středním věku, a zatímco věkový průměr americké armády činí 28 let, u té ukrajinské se blíží spíše čtyřicítce. Je to dáno celkovým vývojem Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu, kdy lidé hojně emigrovali, a i například kvůli nižší životní úrovni se obecně rodilo málo dětí. Při bližším pohledu na demografickou situaci na Ukrajině je tak patrné, že mladých mužů, kteří by mohli narukovat, ve skutečnosti moc není.

Ze šestnácti milionů mužů v zemi je pouze deset milionů Ukrajinců v rozmezí 18 až 60 let. Z těchto mužů už 1,3 milionu slouží, dalších 2,9 milionu mužů dostalo z různých důvodů výjimku a 600 tisíc mužů žije na územích okupovaných Ruskem. Mobilizace by se tedy mohla týkat maximálně necelých pěti milionu mužů.

„Jenže musíme vzít v úvahu, že muži jsou samozřejmě součástí běžných profesí, které udržují zemi v chodu, ať už jde o dělníky v továrnách, zemědělce, zaměstnance v energetice atd. Ti všichni de facto už přispívají k válečným snahám Ukrajiny,“ upozorňuje deník Kyiv Independent.

Navíc pokud by se dnes příliš velký počet mladých Ukrajinců vydal do války, která přináší velké ztráty na životech, populace na Ukrajině by se v budoucnu ocitla v ještě větší krizi. Například v roce 2023 klesla porodnost na Ukrajině o závratných 33 % oproti roku 2021 v době před ruskou invazí. Podle některých zpráv je počet úmrtí na Ukrajině nyní třikrát větší než počet narozených dětí. Podle OSN by populace Ukrajiny mohla na konci století klesnout kvůli výše zmíněnému na patnáct milionů obyvatel, dodává Kyiv Independent mrazivou předpověď.

Psali jsme: Analytik: Je jedno, zda Trump, nebo Harrisová. Evropa je v háji stejně Dorazíme Rusko. Půjde to takto, říká expert na obranu demokracie Přední noviny: Zelenskyj to vzdá. Nic jiného mu nezbyde Příprava na nevýhodný mír? Zelenskyj měl být u Bidena zcela paralyzován