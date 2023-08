168 milionů Kč denně na migranty. Šup s nimi sem, řekli si Britové

Pokud jde o řešení migrační krize, Velká Británie si oblíbila ostrovy. Včera například ubytovala 500 mladých migrantů na hausbotu kotvícím u ostrova Portland. Britský premiér se vyjádřil, že je to jeden ze způsobů, jak snížit obrovské náklady na ubytování, které jsou údajně 168 milionů korun denně. Ovšem jsou zde návrhy permanentnějšího rázu. Vláda by ráda ty, kdo do Velké Británie připlují nelegálně, odeslala žádat o azyl do Rwandy. To ale soudy prozatím zatrhly. Tak přemýšlí, že by jim připravila Napoleonův osud a poslala je na ostrov uprostřed Atlantiku.

Vláda Rishiho Sunaka s tím chce něco dělat. Zaměřuje se zejména na nelegální migraci přes Lamanšský průliv, k velké nelibosti různých ochránců lidských práv. Ty pobouřilo například to, že vláda začala migranty ubytovávat na obřím hausbotu Bibby Stockholm, který kotví u ostrova Portland. Po různých průtazích na něm bylo ubytováno 500 mladých migrantů, informuje Radio France.

Ochránci lidských práv tvrdí, že hausbot není pro ubytování migrantů vhodný. Nestěžují si ale jen lidskoprávní organizace. Místní poslanec (od vládních Toryů) a také obyvatelé ostrova míní, že na to není vhodný jejich ostrov. Žadatele o azyl a bezdomovce na něm dříve ubytovávali Němci a Nizozemci, ale prý tam byli v „tísnivém prostředí“.

Dle RFI měla Velká Británie na konci března k vyřízení 130 000 žádostí o azyl a ubytování žadatelů o azyl a ostatních migrantů stojí 6 milionů liber denně (168 milionů korun – pozn. red.), protože se na jejich ubytování používají hotely a jiná ubytovací zařízení. Premiér Sunak uvedl, že se vláda tuto cenu snaží snížit a hausbot je jednou z cest, jak to udělat.

Hausbot Bibbi Stockholm

Zdroj: Youtube

Kromě toho britská vláda chce některé žadatele o azyl poslat do Rwandy. Ze zmíněných 606 tisíc celkem 45 700 připlulo přes Lamanšský průliv na malých lodích a na člunech. Již v roce 2022 tak padl návrh, aby žadatele o azyl poslali do Rwandy a o azyl by pak zažádali tam. To se mělo týkat zejména těch, kdo připluli nebo se do Velké Británie dostali tak, že se schovali do kamionu. Možnost de facto deportace do Rwandy měla odradit migranty od toho, aby podstupovali nebezpečnou cestu přes moře.

Jenže tento plán zhatily vládě soudy. Odvolací soud v červnu tohoto roku rozhodl, že Rwanda není bezpečná země, protože její azylový systém údajně nefunguje dobře a hrozilo by, že by někteří žadatelé byli posláni do své domovské země, kde by jim hrozila perzekuce. A dokud tento nedostatek nebude napraven, je posílání žadatelů o azyl do Rwandy nezákonné.

Rwanda se nachází mezi Tanzánií, Konžskou demokratickou republikou a Ugandou. Podle dat z roku 2021 v ní je 13,5 milionu obyvatel a příští rok tomu bude třicet let od genocidy, která zemi proslavila.

Rwanda na mapě

Britská vláda se ovšem nevzdává. Místo do Rwandy hodlá posílat žadatele o azyl na ostrov Ascension, který je od britských ostrovů vzdálen v podstatě stejně jako Rwanda (rozdíl je přibližně 200 km). Nachází se uprostřed Atlantiku. „Poblíž“ je jen Svatá Helena, proslulá jako vězení Napoleona, pokud se slovem poblíž dá nazvat vzdálenost 1300 kilometrů.

Ascension na mapě

V pondělí ministryně vnitra Sarah Dinesová uvedla, že ostrov Ascension je záložní plán, pokud nebude možné posílat migranty do Rwandy. Rozhodnutí odvolacího soudu chtějí nechat zkontrolovat Nejvyšším soudem. Zatímco Rwanda je jiná země, Ascension je zámořským územím Velké Británie. Návrh na použití tohoto ostrova přišel údajně již před třemi lety a už tehdy ho někteří odmítali s tím, že by byl příliš nákladný, tehdejší ministr Jacob Rees-Mogg odhadl, že by stál milion liber na poslání jednoho imigranta. Dinesová nyní uvedla, že krize je naléhavá, proto se mění i úvahy.

