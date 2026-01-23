18stránkový plán za 800 miliard: obnova Ukrajiny v ohrožení

Podle 18stránkového dokumentu, který Evropská komise rozeslala hlavním městům EU, se očekává, že kombinace veřejných a soukromých fondů vynese na podporu Ukrajiny až 800 miliard dolarů. Jenže projekt může být spuštěn až ve chvíli, kdy se definitivně utiší veškeré boje.
„Zamyslete se nad tím. Pokud jste penzijní fond, jste správcem majetku svých klientů, svých důchodců. Investovat do válečné zóny je téměř nemožné,“ upozornil místopředseda BlackRock Philipp Hildebrand během Světového ekonomického fóra v Davosu.
Dokument představuje desetiletý plán obnovy Ukrajiny, který má zároveň urychlit její cestu k členství v EU. Součástí strategie je i 100denní operační plán, jenž má proces rozběhnout okamžitě po dosažení příměří. „Myslím, že to musí být postupné a bude to nějakou dobu trvat,“ dodal Hildebrand s odkazem na složitost investování do země stále postižené konfliktem.
Účast amerických firem a odborných kapacit v terénu má posílit mobilizaci soukromého kapitálu. Generální ředitel BlackRock Larry Fink se podle dokumentu již účastnil jednání s Kyjevem po boku Jareda Kushnera a zvláštního vyslance Steva Witkoffa. V příštích deseti letech mají EU, USA a mezinárodní finanční instituce vyčlenit zhruba 500 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů.
Evropská komise plánuje v rámci sedmiletého rozpočtu od roku 2028 uvolnit dalších 100 miliard eur prostřednictvím rozpočtové podpory a investičních záruk. „Očekává se, že tyto finanční prostředky přilákají investice ve výši 207 miliard eur,“ stojí v dokumentu. USA mají mobilizovat kapitál přes speciální investiční fond pro obnovu USA-Ukrajina, konkrétní částky však zatím neuvedly.
Hildebrand ale opakovaně upozorňuje na riziko pokračujícího konfliktu: „Je velmi těžké si představit, že by k tomu došlo ve velkém měřítku, dokud budou létat drony a rakety.“ Podle odborníků tedy plán prosperity zůstává křehký a jeho realizace je přímo vázána na politickou a vojenskou stabilitu regionu.
Schůze v Abú Dhabí
Ukrajina, Spojené státy a Rusko aktuálně zasedly k historicky první trilaterální schůzku, která od pátku probíhá v Abú Dhabí. Setkání, na kterém jsou zastoupeny všechny tři strany zapojené v konfliktu na Ukrajině, se odehrává těsně před čtvrtým výročím ruské invaze a představuje významnou diplomatickou iniciativu s ambicí otevřít cestu k trvalejšímu příměří a následně i k obnově země.
Ruskou delegaci vede generál Igor Kostyukov, zatímco Ukrajinu zastupuje šéf Rady národní bezpečnosti Rustem Umerov. Americká strana je na jednání prezentována zástupci jmenovanými Bílým domem, včetně Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří mají dohlížet jak na bezpečnostní, tak na ekonomickou část diskusí.
Klíčovým prvkem jednání je snaha sladit politické a bezpečnostní priority všech stran. Moskva dosud trvá na tom, že jakékoli řešení konfliktu musí brát v úvahu územní nároky, zatímco Kyjev a Washington zdůrazňují potřebu zachování teritoriální celistvosti Ukrajiny a bezpečnostních záruk pro budoucnost.
Pozorovatelé upozorňují, že i přes význam trilaterálního setkání zůstávají zásadní rozpory ve stanoviscích stran, zejména ohledně územních otázek a bezpečnostních záruk. Úspěch schůzky v Abú Dhabí proto bude měřen především tím, zda dokáže vytvořit podmínky pro další jednání o příměří, které je nezbytné pro dlouhodobou stabilitu a obnovu Ukrajiny.
