V šestnácti do práce. ODS představila novou vizi pro republiku

Je to právě třicet let, co Miloš Zeman přinesl do české politiky institut „stínové vlády“. V Británii zažitý model alternativní vlády nejsilnější opoziční strany se v Česku ujal a fungoval částečně i jako „přípravka“ pro budoucí vládu reálnou.
V ODS sestavovali stínový kabinet s výjimkou Petra Nečase všichni předsedové, kteří se v historii ve straně vystřídali. Martin Kupka, který nahradil Petra Fialu na lednovém kongresu v pražských Vysočanech, je ale prvním, který o pozici lídra opozice bude muset bojovat.
Zatímco ODS představuje svou stínovou exekutivu až nyní, už několik týdnů funguje „kabinet budoucnosti“, který sestavil předseda STAN Vít Rakušan. Ten už několikrát avizoval, že je připraven stát se příštím premiérem. A den před prezentací ODS v průzkumu agentury Kantar vůbec poprvé STAN přeskočil ODS a skončil na druhém místě.
Éru novou po všech směrech začali „modří“ v paláci Zirkon v pražské Perlové ulici. „Je to na půl cesty mezi hlavní kanceláří ODS a Strakovou akademií, kde sídlí vláda,“ vysvětlila nová mluvčí strany Mariana Wernerová. Bannery laděné v tradičních barvách hlásaly, že ministři ODS jsou „připraveni převzít odpovědnost“.
Prezentaci začal Martin Kupka slovy, že Česká republika potřebuje změny a ODS jako konzervativní strana, která se dívá dopředu, představuje ten nejlepší mix.
Klíčové reformy, které jsou podle něj potřeba, jsou tři. Daňová reforma, která sníží daňovou zátěž práce. Reforma zdravotní péče, aby si lidi mohli ošetření vybírat a nesli za své zdraví větší odpovědnost. A reforma školství, která by jej propojila s praxí a byznysem.
Lidé podle Kupky nemusejí s politiky souhlasit, ale politici musejí lidi chápat a rozumět jim. Proto bude ODS vždy v pondělí odpoledne pořádat tiskovou konferenci stínového kabinetu, která bude reagovat na tiskovku vládní. A ve stínovém kabinetu je ministr sportu, aby i Boris Šťastný měl svého protihráče. Je jím místopředseda Karel Haas, jedna z vycházejících hvězd ODS.
Prezentaci resortů ale začal Pavel Drobil, místopředseda strany a stínový ministr průmyslu a obchodu. Mluvil o bezpečné energetice, moderní přenosové a distribuční soustavě a také o chytré spotřebě. „ODS rozumí potřebám českého byznysu. Podnikatel nebude naším objektem, ale středobodem,“ vysvětloval. A přidal heslo „podnikat, nikoliv úřadovat“.
Podle Kupky jeho prezentace dokazuje, že ODS je schopna dělat politiku dobrých a praktických receptů. O aktivitě svobodných lidí mluvil i stínový ministr financí Jan Skopeček. Jeho hlavní prioritou je snížit daňové zatížení práce.
O vnitřní bezpečnosti pak mluvil nový stínový ministr vnitra Martin Červíček, který chce současně vytvořit novou architekturu veřejné správy včetně analytického centra, které bude analyzovat všechny bezpečnostní hrozby.
„Moderní armáda není luxus,“ přidala se Jana Černochová, která zůstává i ve stínové vlády ministryní obrany. Bezpečnost se podle ní nemá budovat jen v časech prosperity a nesmí se zanedbávat, že bezpečnost je otázkou odolnosti celé společnosti.
Pak vystoupil Jan Lipavský, další z ministrů, kteří zůstali z Fialovy vlády. Podle Martina Kupky v ní předvedl, jak má Česko dělat diplomacii nad svou váhovou kategorii.
Naopak další člen stínové vlády je nováčkem. Protihráč Aleše Juchelky, mladý poslanec Jiří Havránek, se novinářům představil slovy: Překvápko, co?
Agenda MPSV podle něj není jen o dávkách a důchodech. „První slovo v názvu toho ministerstva je pořád práce,“ vzkázal občanům. Pak novináře naučil nové slovo „flexsecurity“, které podle něj představuje kombinaci flexibility a bezpečnosti v zaměstnaneckém vztahu. V tomto duchu chce připravovat novelu zákoníku práce.
Všechny varoval, že od Babišovy vlády nemají mít, co se týče důchodů, žádná mimořádná očekávání. A vyjádřil také názor, že „pokud dojde k problému, základem pomoci má být rodina“.
Navázal na něj další z mladých poslanců, Štěpán Slovák, který bude stínovým ministrem zdravotnictví, které chce přizpůsobovat jednadvacátému století. „České zdravotnictví je prorostlé socialismem. A každý socialismus prorůstá, prorůstá, až nakonec bouchne,“ vysvětloval.
Forma veřejných příspěvkových organizací, ve které dnes fungují nemocnice, je podle něj v podstatě úchylná a chtěl by jejich fungování více přiblížit modelu akciových společností. Ujišťoval ale, že to rozhodně neznamená „prostor pro loupežníky“.
Pak prezentoval svou představu: „Z české prevence uděláme lovebrand“. Prevence ale podle něj není, že si „jednou za dva roky necháte něco prošťourat“, ale skutečná péče o vlastní zdraví.
„Zastavíme socialismus v českém zdravotnictví,“ rozloučil se a Martin Kupka spokojeně konstatoval, že právě toto je energie nové ODS.
Trojici „sociálních“ resortů doplňuje ve stínovém kabinetu Renáta Zajíčková. Své plány se školstvím shrnula do hesla „konec drahých čekáren na dospělost“.
„Devatenáctiletí mladí lidé sedí v lavicích a nudí se tam. Je to nevýhodné pro ně, pro rodiče, pracovní trh i stát,“ vysvětlila dlouholetá poslankyně ODS, manželka prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka.
Proto přichází s plánem 8 + 2, v němž by osmileté základní vzdělání bylo doplněno dvěma roky povinného vzdělávání středoškolského a v šestnácti by po složení „malé maturity“ mohli mladí lidé do pracovního procesu. Škola by je měla připravit hlavně na to, aby rozuměli modernímu světu i sobě. Jejich dřívější nástup by podle Zajíčkové přinesl ekonomice desítky miliard.
„Vzdělávání je třeba vnímat jako tvrdé ekonomické téma. Při vzdělávání se vytváří lidský kapitál, který bude rozhodovat o budoucnosti tohoto státu,“ vysvětlila stínová ministryně školství.
Stínová ministryně spravedlnosti Eva Decroix vystoupila s tezemi, že „justice musí být lidská, represe neznamená bezpečnost“.
Jakub Stárek, starosta Praha 6, je novým expertem na dopravu. O dosavadním portfoliu předsedy Kupky uvedl, že doprava se neřídí ideologií a jejím úkolem je zajistit, aby se lidé dostali ráno do práce. „Budeme ale bránit vládě, aby si kupovala voliče plošným populismem slev na jízdném,“ ujistil.
Opoziční ministr zemědělství Petr Bendl mluvil o tom, že cenu potravin snižuje konkurence, ne monopoly, a o tom, že evropská zemědělská politika by měla být jen pro malé farmáře, velké holdingy žádné dotace nepotřebují.
Jeho kolega Jan Bureš se přidal, že ani životní prostředí není žádnou ideologií, ale „naše půda, voda, krajina“.
Radim Ivan, který zaujal celkem úspěšnou kandidaturou na předsedu proti Martinu Kupkovi, bude v novém kabinetu spravovat portfolio, které místo klasického názvu „pro místní rozvoj“ překřtil na „ministerstvo regionů“. Právě regiony by podle něj měly být hybnou silou agendy.
Smyslem úřadu na Staroměstském náměstí by podle něj měla být podpora a rozvoj přirozených regionálních vazeb, a to včetně těch mezinárodních. Je podle něj přirozené, že by třeba Ústecký kraj měl rozvíjet ekonomickou spolupráci se sousedním Saskem, stejnou logiku dává i průmyslová aglomerace Ostrava – Katowice.
„Nerad to říkám, ale tématem kultury je obrana svobodných médií a obrana svobodné kultury,“ začal svůj výklad další ze staronových ministrů, Martin Baxa. Bude prý bránit média veřejné služby, která jsou podle něj součástí veřejné infrastruktury státu a útoky na ně oslabují společenskou soudržnost.
Rovněž chce bránit svobodu umělecké tvorby. „Politika neurčuje, co je správné umění, budeme bránit jakýmkoliv pokusům o ‚slovenskou inspiraci‘,“ ujistil. Kultura je podle něj významná pro mezinárodní prezentaci naší země, takže chce podporovat třeba i gaming, ve kterém Česko vyniká.
Kolečko stínových ministrů uzavřel Karel Haas, zaměřující se na problematiku sportu. Poznamenal, že agendu rozhodně nehodlá pojímat jako „ministerstvo rozcviček“, chtěl by podpořit sportování mládeže, výstavbu sportovní infrastruktury a třeba připravit i komplexní zákon o sportu, protože řada věcí, třeba včetně sportovní reprezentace země, je v legislativním vzduchoprázdnu.
Tím však prezentace na pódiu nekončila. Martin Kupka uvedl poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, který stejnou funkci dělal pro Petra Fialu, a poradce pro Evropu, kterým je poslanec Petr Sokol. Ten představil vizi Evropy pro ODS nazvanou jako „Spojené trhy evropské“.
„Máme rádi Českou republiku a máme otevřené hlavy,“ shrnul prezentaci stínový premiér Martin Kupka. Hned večer chystá první veřejnou debatu, a to s Janem Lipavským o zahraniční politice.
Ve stínové vládě ODS jsou celkem tři ženy, novinář Radek Bartoníček se ptal, zda to není málo, protože dnes se zastoupení žen hodně sleduje.
Martin Kupka začal vysvětlovat, že dam v ODS přibývá, a iniciativou Evy Decroix dokonce nově mají „dámský klub ODS“. Pak se ale se zjevným rozčílením chopila mikrofonu právě stínová ministryně spravedlnosti a Bartoníčka se ptala, proč se na ženské zastoupení ptal muže, a ne přítomných ministryň. Trojlístek Decroix – Černochová – Zajíčková podle ní tvoří velmi silné zastoupení. A když to Bartoníček i další novináři do svého článku napíší, bude příště těchto silných žen ve vládě ještě více.
