Do „aféry Moravec“ se vložil partner Nory Fridrichové. A nejen on

V oficiálním vyjádření České televize jsem podobnou větu nenašel, tak si to dovolím za mnoho kolegů z ČT napsat:— Robert Záruba (@robertzaruba) March 8, 2026
Děkujeme @vaclavmoravec za 21 let kvalitní práce, profesionálního i noblesního vedení nejsledovanější politické a společenské diskuse v Česku.
Moravec není Bůh
Zcela opačný pohled nabídl publicista Petr Holec, který celou ČT i Moravce označil za „monstrum“.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Přidala se i komentátorka Karolína Stonjeková.
„Moravec se určitě neztratí. Ostatně neztratil se ani Marek Wollner, který zakotvil mezi sobě rovnými na 24 Fórech pana Šafra. A neztratila se ani Nora Fridrichová, která má vlastní podcast. Podobnou cestou se dost možná vydá i sám Moravec, který si bude do svého projektu a za své peníze konečně moct zvát, koho bude chtít. A bude to tak správně, zatímco v České televizi to za naše peníze správně nebylo…“ poznamenala taktéž pro ParlamentníLity.cz.
K odchodu Václava Moravce z ČT se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila i mediální analytička Alena Maršálková.
„Moravec není Bůh jsou mu připisovány schopnosti jen proto, že v ČT neměl konkurenci, a to záměrně. A škodit bude stejně jako Witovská, Kroužková, Fridrichová a další. Myslím si, že jeho ego dostalo pořádnou pecku. Teď je potřeba otočit to proti němu. Najednou se ohání Kodexem ČT, doteď nevěděl, co to je a určoval, s kým mluvit nebude. Není mu potřeba dělat reklamu, těšíme se na nového moderátora/ku či nový pořad,“ prohlásila.
