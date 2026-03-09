Do „aféry Moravec“ se vložil partner Nory Fridrichové. A nejen on

09.03.2026 9:41 | Komentář
autor: Miloš Polák

Moravec není Bůh a jsou mu připisovány schopnosti jen proto, že v ČT neměl konkurenci, a to záměrně, mírní rozruch kolem konce moderátora České televize ve vyjádření pro Parlamentnílisty.cz mediální analytička Alena Maršálková. Dlouholetý moderátor se mezitím dočkal zastání od sportovního komentátora Roberta Záruby, kterému vadí, že odcházejícímu kolegovi ČT ani nepoděkovala. Záruba je životním partnerem novinářky Nory Fridrichové.

Do „aféry Moravec“ se vložil partner Nory Fridrichové. A nejen on
Foto: screen ČT24
Popisek: Moravec se loučí

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

0%
56%
44%
hlasovalo: 104 lidí
Moderátor Otázek Václav Moravec se ještě jednou vrátil ke svému nenadále ohlášenému konci ve veřejnoprávní televizi. Zmínil lobbistické i politické tlaky a naznačil, co bude dělat teď.

„Vážení diváci i nediváci, milí přátelé i nepřátelé, předně mi dovolte, abych vám z celého srdce poděkoval za obrovské množství pozitivních reakcí na má poslední slova pronesená v posledních Otázkách, které nesly mé jméno. Jak jsem zmiňoval, můj čas se dneškem v České televizi po více než jednadvaceti letech naplnil. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemůžu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje nejen preambule Kodexu České televize. Podléhání politickým a lobbistickým tlakům je podle mého názoru pro žurnalistiku cesta do pekel. Ale z popela se může vždy zrodit nový začátek. Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech a nikoli pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva. Budu hájit důležitost silné televize veřejné služby a jsem přesvědčen, že se jí dříve či později opět dočkáme,“ pravil Moravec.

 

 

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
2%
1%
hlasovalo: 30955 lidí
Moravcův kolega z ČT si posteskl nad tím, že veřejnoprávní televize Václavu Moravcovi nepoděkovala za kvalitní práci, kterou přes 20 let odváděl. V oficiálním vyjádření ČT poděkování určené Moravcovi skutečně schází.

Místo poděkování zaznělo důrazné odmítnutí toho, že by Česká televize nepracovala nezávisle.

„O rozhodnutí Václava Moravce, které respektujeme, nebylo vedení ČT ani vedení zpravodajství předem informováno. Situace kolem nedělního diskusního pořadu se bude v dalších dnech řešit. V tento moment je předčasné cokoli více komentovat. Zásadně ale odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT se vztahuje zcela standardní ediční přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT,“ zaznělo ze strany veřejnoprávní televize.

 

 

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 65379 lidí
A tak místo vedení ČT poděkoval Moravcovi jeho kolega Robert Záruba. Poděkoval mu z pozice člověka, který v ČT pracuje se dvěma kratšími přestávkami od roku 1990. Mezi lety 1992 až 2019 byl akreditován na všech mistrovstvích světa v ledním hokeji jako televizní komentátor.

„Václav Moravec dostal poslední odpověď na svou otázku. Česká televize ztratila další tradiční pořad kritické a kvalitní žurnalistiky. V oficiálním vyjádření České televize jsem podobnou větu nenašel, tak si to dovolím za mnoho kolegů z ČT napsat: Děkujeme Václavu Moravcovi za 21 let kvalitní práce, profesionálního i noblesního vedení nejsledovanější politické a společenské diskuse v Česku,“ napsal Záruba na sociální síti X.

 

Moravec není Bůh

Zcela opačný pohled nabídl publicista Petr Holec, který celou ČT i Moravce označil za „monstrum“.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
3%
0%
1%
hlasovalo: 69445 lidí
„ČT bude bohužel existovat i bez Václava Moravce, i když státní média jsou dávno přežitek. Není totiž politická odvaha je vypnout a přestat nás olupovat kvůli jejich stále monstróznějšímu financování. A monstrum se mimochodem stalo i z Moravce, vznášel se nad svým zaměstnavatelem stejně jako kdysi duch Stalina nad Prahou. Moravec se prostě choval, jako když je ČT jeho, a neuznával běžné zásady firemní nadřízenosti a podřízenosti. Stal se z něj bača vlastního kultu, který byl dokonce moc i na některé kolegy, kteří ČT taky považují za svou. Moravec národu opakoval: Já jsem ČT. Jinak bych se o něj nebál. Zaprvé dojí megapeníze na své Centrum Václava Moravce, jak jinak, kam na předstírání boje s dezinfo poslal miliardu euro Google, který vám rád vyhledá nejhorší dezinfo včetně lží Petra Fialy. A zadruhé mezi námi opravdu existuje jistá skupina méně osvícených občanů, kteří Moravcovi věří. Takže bych si vsadil, že je začne monetizovat na nějaké platformě,“ prohlásil Holec pro ParlametníListy.cz. 

Přidala se i komentátorka Karolína Stonjeková. 

„Moravec se určitě neztratí. Ostatně neztratil se ani Marek Wollner, který zakotvil mezi sobě rovnými na 24 Fórech pana Šafra. A neztratila se ani Nora Fridrichová, která má vlastní podcast. Podobnou cestou se dost možná vydá i sám Moravec, který si bude do svého projektu a za své peníze konečně moct zvát, koho bude chtít. A bude to tak správně, zatímco v České televizi to za naše peníze správně nebylo…“ poznamenala taktéž pro ParlamentníLity.cz. 

K odchodu Václava Moravce z ČT se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila i mediální analytička Alena Maršálková. 

„Moravec není Bůh jsou mu připisovány schopnosti jen proto, že v ČT neměl konkurenci, a to záměrně. A škodit bude stejně jako Witovská, Kroužková, Fridrichová a další. Myslím si, že jeho ego dostalo pořádnou pecku. Teď je potřeba otočit to proti němu. Najednou se ohání Kodexem ČT, doteď nevěděl, co to je a určoval, s kým mluvit nebude. Není mu potřeba dělat reklamu, těšíme se na nového moderátora/ku či nový pořad,“ prohlásila. 

Psali jsme:

Rajchl: Jsem nesmírně rád, že Moravec z ČT odešel
Moravec končí v ČT. Okamura: Někdo schopný se určitě najde
„Václav neuznal chybu.“ Do Moravce se pustil kolega z ČT
„Vyštvali ho. Po 21 letech.“ Moravcův odchod z ČT nabudil Mináře

 

Zdroje:

https://t.co/HYpYOxSQki

https://twitter.com/CzechTV/status/2030670705994395841?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/robertzaruba/status/2030688626678346233?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vaclavmoravec/status/2030695481290989853?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vaclavmoravec?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , Fiala , Holec , média , Moravec , ODS , dezinformace , Stonjeková , Maršálková , Záruba

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Zaslouží si podle vašeho názoru Václav Moravec poděkování za práci, kterou odváděl v ČT?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Válka

Dáváte rovnítko mezi v útok na Írán a válku na Ukrajině. Ale jestli se někdo snaží budovat jaderný arsenál, nemyslíte, že je to naprosto odlišná hrozba pro všechny? A sám píšete, že Rusko na Ukrajinu zaútočilo, neboť Z JEJICH POHLEDU podporuje nacismus. Jak? Nemyslíte, že v tom sousloví z jejich poh...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové Čas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánekČas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánek

Diskuse obsahuje 34 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ještě neletíte, protože letadlo si vzal Petr Pavel, prohlásil Macinka

10:02 Ještě neletíte, protože letadlo si vzal Petr Pavel, prohlásil Macinka

Včera dal prezident Pavel rozhovor České televizi. Řekl v něm mnohé. Ale ministr zahraničí Petr Maci…