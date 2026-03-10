Primátor Svoboda: Praha navrhne změnu energetického zákona

Cílem změny v rámci Aktivního zákazníka je, aby mohla být elektřina sdílena mezi více odběrnými místy, čímž by kraje či města ušetřily velké množství veřejných financí. Návrh musí ještě před předložením v PSP ČR schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Dosavadní právní úprava institutu Aktivního zákazníka umožňuje sdílení vyrobené elektřiny mezi omezeným počtem odběrných míst, a to maximálně 11, vedených pod samostatnými registračními čísly předávacích míst (EAN). Toto nastavení platí bez rozdílu pro všechny Aktivní zákazníky, a to včetně obcí, krajů apod.
„Praha chce, aby veřejné peníze v energetice pracovaly chytřeji a efektivněji. Dnes platná pravidla zbytečně brání tomu, aby města a kraje mohly ve větším rozsahu sdílet elektřinu mezi svými budovami, školami nebo sportovišti. Navrhovaná změna zákona by municipalitám umožnila lépe využívat vlastní vyrobenou energii, posílit energetickou soběstačnost a zároveň ušetřit veřejné prostředky,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Vzhledem k nové právní úpravě umožňující výstavbu výroben do výkonu 100?kWp bez nutnosti stavebního povolení nebo ohlášení narůstá zájem municipalit o větší využití modelu Aktivního zákazníka. Zároveň však dosavadní limit ve výši 11 odběrných míst znemožňuje efektivní využití této legislativní změny v praxi, zejména u měst, která mají desítky objektů se samostatnými odběrnými místy (např. školy, úřady a sportoviště). V tomto ohledu by bylo podle vedení metropole po změně zákona sdílení elektřiny výhodné z hlediska energetické soběstačnosti a efektivního využití veřejných prostředků.
Cílem návrhu zákona je umožnit municipalitám výjimku z omezení počtu odběrných míst a zvýšit maximální počet míst, mezi kterými lze sdílet elektřinu v rámci modelu Aktivního zákazníka, až na 60 odběrných míst. Navrhovaná úprava přitom nijak nenarušuje pravidla trhu, není diskriminační vůči jiným subjektům a zachovává plnou transparentnost i kontrolovatelnost sdílení elektřiny. Změna reflektuje specifickou povahu municipalit a jejich veřejný zájem při zajišťování místní energetiky a udržitelnosti.
Navrhovaná změna zákona by také významně zjednodušila proces sdílení elektřiny bez nutnosti zakládání dalších právnických osob v rámci municipalit kvůli možnosti využívat sdílenou elektřinu. Návrh zákona by zároveň neměl po jeho schválení negativní dopad na státní rozpočet ani veřejné rozpočty. Naopak by byla zvýšena efektivita využívání veřejných financí prostřednictvím snížení nákladů municipalit na energie.
