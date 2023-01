20 let se stydí za prezidenta. Nemají radost ze života. Teď čekají výhru

Ještě není úplně rozhodnuto, ale na Hradě už vítají prezidentského kandidáta Petra Pavla. Marketér Jaroš, filmová dokumentaristka Olga Sommerová a Daniel Hůle z Člověka v tísni věří, že jejich frustraci a naštvání na to, jací politici Česku téměř dvě desítky let vládli, vystřídá konečně hrdost na hlavu státu, za kterou se už nebudou muset stydět.

Čeští voliči budou dnes a v sobotu rozhodovat o tom, zda se čtvrtým českým prezidentem stane bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

Martin Jaroš žije dlouhodobě v Kataru, ale situaci v České republice pečlivě sleduje na sociálních sítích, kde se nyní vyjádřil k historicky třetí přímé volbě prezidenta, z níž doufá, že vzejde generál Petr Pavel. Je podle něj na čase, aby se podoba politické scény, která tu byla zhruba poslední dvě dekády, významně proměnila. „Uvědomil jsem si, že už šílených 20 let v kuse se za svého prezidenta stydím. Jakákoli zmínka v zahraničí obvykle znamenala nějakou ostudu," uvádí odborník.

A dodává: „Jen jednou jsem měl příjemný zážitek, když mi v roce 2018 po šampionátu v Rusku někdo řekl, že náš prezident vypadá úžasně. To jsem nevěřícně vyvalil oči. Pak se ukázalo, že si ten člověk celé roky myslí, že jsem Chorvat.“

K současnému prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho předchůdci Václavu Klausovi nenachází vlídných slov: „Dvacet let je ohromná část života, pokud nejste nějaký ent! Nejdřív deset let se sebestředným narcisem, o kterém se ve světě ví jen to, že někde lohnul propisku, a pak deset let s vypitou troskou. Oba navíc proruští švábi, takže úplně špatně i v té nejzákladnější geopolitické orientaci. Ten druhý si sice se začátkem války svůj fatální omyl uvědomil, ale to už bylo po odpískání,“ shrnul v kostce jejich výkon v prezidentském úřadě.

Těší se, že na Petra Pavla v čele českého státu bude moct být hrdý: „Dobrá zpráva je, že ani 20 let s takovými figurami nám zemi nerozbilo, nebo aspoň ne úplně. Česko se prostě drží – není moc zemí, které by ty dvě dekády takhle ustály. Podle mě bychom měli sami sobě zatleskat. A teď navíc máme šanci na prezidenta, za kterého se nejenže nebudu muset stydět, ale dokonce vypadá, že je to rozumný chlapík, na kterého budu moct být přiměřeně hrdý.“

Velké poděkování za Pavlovu cestu na Hrad směřuje k „nezblblým“ Čechům: „Šance na deset dobrých let! Jde to nahoru! Jestli to dopadne, lidi, tak klobouk dolů, na dálku vám děkuju. Naše ambasáda pořádá dokonce v sobotu odpoledne pro nás asi 20 voličů malé mecheche – tak snad budeme mít co slavit. Ale už takhle díky – mám pocit, že většina lidí u nás furt nezblbla. Jsem až dojatý. Dík,“ zakončuje Jaroš.

Dokumentaristka Olga Sommerová hovoří obdobně, těší se, že s Pavlem přijde radost ze života a také stopka paktu Zeman–Babiš: „Myslím, že když Petr Pavel bude zvolen prezidentem, že skončí to jedovaté souručenství Zemana s Babišem a my zase znova budeme moct mít radost ze života a nebudeme se stydět za svého prezidenta.

Myslím, že po deseti letech se Zemanem a osmi letech s Babišem dochází ke společenské sebereflexi. A že si lidé uvědomují svou spoluzodpovědnost za to, jak v minulých dobách vypadala naše demokracie,“ uvedla Sommerová na krátkém videu sdíleném twitterovým účtem Milionu chvilek.

„Myslím, že když Petr Pavel bude zvolen prezidentem, skončí to jedovaté souručenství Zemana s Babišem a my zase znova budeme moct mít radost ze života a nebudeme se stydět za svého prezidenta," říká Olga Sommerová.

A stydět už se nebude muset za svého prezidenta v podobě generála Petra Pavla ani Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. „20 let v kuse jsem se styděl za prezidenta. Teď se to změní. Jak dobrý bude Petr Pavel prezident se ještě uvidí, ale nebudeme se muset stydět. A to není málo,“ uvedl plný očekávání ve svém tweetu.

Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23 000 hlasů. Pavla doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Babiš dostal podporu od končícího prezidenta Miloše Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily.

Hlasovat se dnes bude od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Hlavní výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle dosavadních zkušeností měly být známy během několika hodin po uzavření volebních místností.

