200 kilometrů jeli s traktorem, aby se přidali! Zatím 150. A bude jich víc, míní Jan Veleba

Už je po středeční celonárodní akci polských rolníků a středních a velkých podniků, které v Polsku, sice v menšině, ale také jsou, je jasné, že žádnou koordinaci z České republiky nepotřebují.

Jak jinak si vyložit informace z české strany, které jsme si přečetli v úvodním slově prezidenta české Agrární komory v posledním čísle Zpravodajství AK č. 3/2024: „Tady osobně vidím potenciál ke koordinovaným protestům evropských zemědělců s jasným společným požadavkem, ke kterému je třeba ještě připojit jasné STOP dalším enviromentálním požadavkům na evropské úrovni a mechanismus kontroly Strategických plánů, který na příště zajistí, aby si jednotlivé členské státy nevymýšlely vlastní nadstavby, pokud nejsou schopné a zároveň ochotné za tuto nadstavbu zemědělcům zaplatit.“ Prezident Doležal mluví o budoucím jednání agrárních komor zemí V4 ve Varšavě za účasti Komisaře Wojciechowského. Toho, se kterým se odstoupivší předchozí ministr zemědělství pan Nekula celý víkend radil a konzultoval, než jsme schválili dovoz obilí a potravin z Ukrajiny a poté to přišel oznámit na jednání představenstva AK ČR. Bylo mu nakonec za jeho práci poděkováno, a to opakovaně. Tož nevím, co nyní chceme koordinovat, dokonce celoevropsky a zejména to, u čeho jsme byli a nepřímo v rozhodujících momentech ono „jasné STOP“ nijak nezvedli… Inu, papír snese leccos, ale realita západní Evropy je jiná – viz Německo, Nizozemí, Itálie atd. Starají se o sebe, to už dnes ví, jak se říká, i malé dítě. Mezitím se daly do pohybu nekoordinované protesty a pohyby v ČR a bylo by lépe se věnovat doma.

Fotogalerie: - Lednové zastupitelstvo

Rád bych zde opravil tři nepřesné informace a jejich interpretaci ze svého předchozího článku. Za prvé šéf Agrární komory nebyl na akci s kolegou Martinem Pýchou, premiérem Fialou, vicepremiérem Marianem Jurečkou a jeho bratrem Lukášem Jurečkou v den vyhlášení výstražné stávky u něj v kravíně. Nicméně za účast Martina Pýchy se plně postavil a nám kritikům, kteří jsme vyjádřili veřejně a jasně většinový názor členů AK, prezident Doležal vzkázal „Doporučuji kritikům přečíst si stanovy Agrární komory České republiky.“ Jakože kritici požadují odvolání prezidenta či předsedy svazu, za to, že dělají svoji práci atd. Není to tak, jenom byla veřejná výzva k celorepublikovému jednání a zhodnocení vážnosti situace. Jestli se nějací politici chtějí přiživit, to nemohu ovlivnit.

Další upřesnění se týká protestní jízdy ze dne 15. 1. 2024, zorganizované panem Bodnárikem. Těch traktorů a aut bylo více než 150, v koloně byli zástupci velkých, středních i malých hospodářství a co je důležité, přijeli sami podpořit z mnoha míst republiky! Jinými slovy, třeba až z jižní a severní Moravy neváhali dopravit traktor přes 200 km, aby se přidali!

Pnutí narůstá a v sobotu 27. 1., tedy zítra, mají z různých míst republiky vyjet další traktory. Vedle toho se vytvářejí doslova „umělecká díla“, videa, ve kterých například zaznívá, že se „zemědělcům podařilo prorazit od jihu přes Žďákovský most, Jandejsek a jeho traktory přejely Vltavu“… atd.

Tož přeji vám, pánové Doležale a Pýcho, aby se ta „pro a proti“ lépe za účasti pana ministra rozhodovala a aby nepřevážilo ono lidové moudro o tom, když se nechce.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

