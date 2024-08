200 tisíc na elektromobil z dluhu, který za vás udělala EU. Zvykejte si

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 4% Neohrožuje 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4119 lidí informuje, že firmy a podnikatelé již zažádali o zvýhodněný nákup až u 4 039 aut na elektrický pohon.



Děje se tak v rámci programu Záruka Elektromobilita, který státem vlastněná Národní rozvojová banka (NRB) spustila 18. března 2024 na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytuje podnikatelům a firmám bez rozdílu velikosti záruky k úvěrům na nákup bezemisních vozidel a dobíjecích stanic a program rovněž obsahuje finanční příspěvek, který náklady na pořízení bezemisního vozidla nebo dobíjecí stanice podnikatelům sníží, a to až o 300 tisíc korun na vozidlo.



NRB píše, že firmy mohou – mimo „výhodného financování s příspěvkem a zárukou“ – těžit z dalších přínosů programu, kterými mají být „příležitost obnovy a modernizace vozového parku“, „podpora ekologie a ochrany životního prostředí“ či také „vylepšení ESG scoringu a dalších parametrů“.

Dotaci až 200 tisíc korun dle kanálu ČT24 „drtivá většina“ z tisíců podnikatelů, živnostníků a firem po žádosti obdržela a nejvíce se mají mezi nimi těšit oblibě vozy značky Tesla. Právě od Tesly má být až každý druhý částečně dotovaný vůz a úředníci mají přiklepnout 200 tisíc na Teslu až 1 680 podnikatelům. Druhé v pořadí má být Volvo s 373 žádostmi a třetí Škoda s 228 žádostmi.



A dobrou zprávu pro všechny firmy a podnikatele, kteří by si zvýhodněný vůz na elektrický pohon také chtěli pořídit, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ministra Jozefa Síkely (za STAN), jelikož navýšilo částku na tento program.



Síkelův resort na program dříve vyčlenilo téměř 2 miliardy korun z Národního plánu obnovy, avšak původně ministerstvo určilo, že 1,65 miliardy z této sumy půjde na podporu nákupů vozů a elektrických cargo kol a zbývajících 300 milionů na podporu pořizování a výstavbu dobíjecích stanic, o niž si podnikatelé mohou požádat zároveň s dotací na vůz. Jak nedávno informovaly Hospodářské noviny, v nejnovější verzi dotační výzvy již toto dělení částek odpadá a zbytek peněz tak klidně může jít celý pouze na vozy.

Dotovaná auta jen pro podnikatele? Česko nemá příliš na výběr



Jinam nevyčerpané peníze by Češi směrovat nemohli. Jelikož sice nyní podnikatelům a firmám zčásti nákup vozů hradí český stát formou dotace napřímo, ale následně má být ministerstvu proplacen dotační titul skrze peníze z Evropské unie. A i pokud by se v tomto procesu objevil nějaký zádrhel, podnikatelé mohou být klidní – dotaci obdrží i tak, akorát by ji hradili čeští daňoví poplatníci napřímo.



Plánovaným koncovým zdrojem jsou však peníze z Evropské unie – a to je také důvodem, proč si auta na elektřinu za zvýhodnění mohou pořizovat jen podnikatelé anebo proč nemohou jít zcela jinam. „Unijní peníze“ totiž nelze směrovat, kam si Česko usmyslí, a hlavní slovo má v tomto případě Brusel.

„Loňská čistá pozice ve výši téměř 90 miliard korun představuje nejlepší výsledek za posledních osm let a meziročně se zvýšila o 25 mld. EUR. Kromě klasických strukturálních fondů jsme získali zejména prostřednictvím Národního plánu obnovy také prostředky z Nástroje EU na podporu oživení, tedy tzv. NextGenerationEU, ve výši téměř 40 miliard korun. Ty budeme nadále efektivně využívat především k modernizaci a digitalizaci naší země v podobě projektů s vysokou přidanou hodnotou ruku v ruce se snižováním byrokratické zátěže. O finanční výhodnosti našeho členství v EU tak není pochyb, ovšem neméně důležitou hodnotou je přetrvávající evropská jednota v odporu k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou v praxi dokládá čerstvá jednomyslná shoda Evropské rady na pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur v nadcházejících čtyřech letech,“ komentoval Stanjura přísun peněz z EU za loňský rok.

V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč. Mnohé získané peníze z unie však podléhají striktním pravidlům pro jejich čerpání a nelze je využít na výdaje, jaké by si Česko samo vybralo.

Vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha z Ministerstva průmyslu a obchodu míní, že aktuální pobídka může pomoci elektromobilitě v Česku. „Dotační výzva na podporu elektromobility z Národního plánu obnovy výrazně zvýšila prodej elektrických aut v průběhu několika posledních měsíců a zájem o tuto výzvu předčil i naše očekávání,“ pochvaluje si.



Získání elektromobilu začíná výběrem vozu (podporované jsou kategorie M1, N1 a N2 do 4,25 t) a pokračuje získáním úvěru u leasingové společnosti nebo banky. Pak je na řadě vyplnění a odeslání žádosti do Národní rozvojové banky, která po zkontrolování podmínek a schválení žádosti umožní podnikatelům podepsat smlouvu a elektromobil koupit. Jakmile vozidlo registrují a doloží, že jsou jeho vlastníkem, mohou prostřednictvím datové schránky požádat o vyplacení finančního příspěvku.



Pořídit si mohou elektrická nebo vodíková vozidla a dobíjecí stanice a program umožňuje zakoupit jedno nebo více vozidel včetně různých kombinací s nabíjecími stanicemi. U ojetých vozidel platí, že musejí být dodána do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a mít najeto méně než 6 000 km. Výše finančního příspěvku se pak odvíjí od typu nabíječky a pohybuje se mezi 50 a 150 tisíci korun.

Po 24 měsících od data vyplacení finančního příspěvku následně „dotovaný“ elektromobil nebo dobíjecí stanici mohou firmy a podnikatelé dále přeprodávat bez omezení.



Ekonom Vladimír Pikora pro ParlamentníListy.cz podotkl, že má tento dotační titul jasný úkol. „Vede to k tomu, aby se lidé nerozhodovali tržně, svobodně, aby se vytvořilo takové prostředí, že stát motivuje k tomu, aby kupovali to, co stát chce. Takže logicky počet těch vozů vzroste. Nicméně nečekám, že by to bylo nějak extra dramatické. Jednoznačně vytvoří ten směr, kterým na nás tlačí Brusel s Green Dealem,“ řekl.



Za významné někteří ekonomové považují i to, že peníze na plán obnovy EU získává odlišně, než bylo doposud běžné a zatímco rozpočet EU je financován z příspěvků členských států, tyto prostředky si Evropská komise půjčuje na finančních trzích. Významné sdílení fiskálního rizika prostřednictvím společných dluhopisů tak může být dosti zlomové.

Nakolik to může unii změnit, se má ještě ukázat. Plán EU půjčit si společně tímto způsobem někdejší viceguvernér České národní banky Marek Mora komentoval dříve s tím, že může jít o „zárodek budoucí evropské federace, nebo se jedná o jednorázovou akci, která do hospodaření států EU může vnést tzv. morální hazard“.



K de facto federalizaci evropského dluhu tímto způsobem Pikora poznamenal, že může být zárodkem fiskální unie, která „nám bude předložena z donucení“.



„U evropských dluhů, spadajících pod nově vydané evropské dluhopisy, je problém, že EU řekla, že to bude splácet ze svých budoucích příjmů. Budoucí příjmy jsou to, co dostanou od jednotlivých evropských států. Takže by to znamenalo, že buďto se to bude splácet tak, že jednotlivé státy budou dostávat menší dotace než v minulosti – a to by bylo krajně neprůchodné. To si nedokážu představit, že by francouzští zemědělci nedostali dotace. Takže to spíš směruje k tomu, aby tu byly nějaké nové evropské daně společné a stejné pro všechny,“ dodal ekonom pro ParlamentníListy.cz.

Česko tak sice nyní peníze od EU za poskytnuté dotace na elektromobily pro podnikatele zpětně obdrží, financování těchto prostředků formou společných unijních dluhopisů by ovšem v budoucnu v konečném důsledku mohli pocítit i čeští daňoví poplatníci.

