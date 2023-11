21 Kč. Dá učitel za oběd v jídelně a Šafr zuří. Ze školy ho poučili

reklama

Více než sedm tisíc škol po celé republice se v pondělí rozhodlo stávkovat proti rozhodnutím vlády Petra Fialy, že učitelé ani příští rok nedosáhnou na slibovaných 130 % průměrné mzdy a v rámci konsolidačního balíčku počítá Ministerstvo školství s dalšími škrty. Velkým tématem jsou platy nejen učitelů, ale i nepedagogických pracovníků jako třeba zaměstnanců školních jídelen.

Šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr navrhuje, aby si učitelé přestali stěžovat a radši začali platit za obědy stejné peníze jako normální lidé, pak by prý bylo i na lepší platy lidí v jídelnách. „Na pražských Vinohradech, jedné z nejprestižnějších čtvrtí Prahy, učitelé ve školní jídelně platí za oběd 21 Kč. Co kdyby učitelé platili normální ceny a kuchařky by měly také normální platy? Co je to za drzost od nás chtít, abychom jim platili tenhle ráj?“ ptá se Šafr na síti X.

Učitelé a další komentující ho ale poučili, že ve skutečnosti obědy stojí 100 Kč, ale učitelům jejich cenu doplácejí školy z FKSP, jedná se tedy o běžný zaměstnanecký benefit podobný příspěvkům na stravenky.

„Učiteli doplácí zaměstnavatel, říká se tomu zaměstnanecký bonus. U nás z FKSP a formou stravenky. Nevěřím, že to Pavel Šafr nechápe,“ reagovala učitelka Petra Mazancová.

„Většina zaměstnanců dostává významný benefit ve formě slevy na oběd (spoluúčast zaměstnavatele), tak proč to hrotíte u učitelů?“ přidal se další komentující.

„Pane Šafr, nyní jste se těžce shodil a udělal ze sebe hlupce. Oběd ve školní jídelně totiž stojí kolem 100 Kč. Rozdíl zaměstnancům platí školy z FKSP. To je mimochodem fond, který také vláda devastuje,“ uvedl další z učitelů, Štefan Klíma.

V rámci škrtů vláda totiž plánuje snížení prostředků na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu ze 2 % na 1 % z objemu prostředků na platy. Vláda také ruší původní vyhlášku o fondu kulturních a sociálních potřeb, která je prý nejasná a složitá.

Právník Ondřej Dostál Šafrovi vzkazuje, že kdyby se lépe učil, taky by mohl mít obědy za 21 Kč. „Zlotřilí učitelé na Vinohradech mají oběd za 21 Kč, kdežto vykořisťovaná pracující inteligence z Forum24 platí 5x tolik i za pitomé sójové latté. Přitom nedostali ani těch sto milionů na fake news od vyhozeného Klímy. Měli jste se líp učit, taky byste měli oběd za 21,“ reagoval Dostál.

Zlotřilí učitelé na Vinohradech mají oběd za 21Kč, kdežto vykořisťovaná pracující inteligence z Forum24 platí 5x tolik i za pitomé sójové latté. Přitom nedostali ani těch sto milionů na fake news od vyhozeného Klímy.

S Šafrem ale souhlasí třeba prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Učitelé by asi za obědy mohli platit trochu více a rodiče také. Škola není od laciných obědů a nevím, zda by rodič připravil v Praze oběd třeba za drastických 40 nebo 50 Kč? Školství má mít jiné cíle. Práce kuchařky ve škole je specifická – mají skoro 3 měsíce prázdnin. Nesrovnávat plat s kuchařem v běžné restauraci, jinak jídelny skončí,“ napsal souhlasně Šmucler, že cílem školství není levné jídlo, ale kvalitní vzdělání, a tak by si mohli připlatit nejen učitelé, ale dokonce i rodiče.

