248 Kč na base plzně. Kaufland „zlevnil“, že Čech zapláče

V posledních dnech slýcháme, že je již to nejhorší za námi a ceny potravin klesají natolik, že by už brzy měly přestat být atraktivními levné nákupy za našimi hranicemi. Mnohé výrobky však i přesto stále mnohem výhodněji pořídíte v okolních zemích a nejinak tomu bývá i v případě ryze českých produktů. Děje se tak i u plzeňského piva, jež aktuálně v německých obchodech Kaufland pořídíte v akci za 16,50 Kč. A byť slevu na plzeňské pivo v podobné procentuální výši Kaufland propaguje i pro české zákazníky, zlevnil řetězec tak, že Čech zapláče, básnicky řečeno. Na base plzně si i přesto připlatí o 248 Kč.

Zdražování již v několika posledních týdnech tlumil pokles cen potravin, který přišel poté, co už několik měsíců po sobě klesaly výrobní ceny zemědělců a v prosinci se propadly až o 19 procent a začalo tak v médiích zaznívat i to, že by již Češi nemuseli ve velkém odjíždět za výhodnějšími nákupy za hranice po vzoru premiéra Petra Fialy (ODS), jenž při svém prosincovém nákupu v bavorském Waldsassenu zjistil, že se jen pár kilometrů od českých hranic prodávají stejné výrobky za mnohem nižší ceny.



„Prakticky totožné výrobky od stejných producentů, od stejných výrobců, jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ zhrozil se tehdy český premiér a ukazoval zejména na rozdíly u nutelly. Mnozí lidé mu však v reakci na jeho překvapení nad cenami dovezených potravin vzkázali, že jestli je něco ještě horší, tak to, že za našimi hranicemi našli za menší cenu i výrobky od známých českých značek.

Velkým tématem se v tomto ohledu stal zejména světlý ležák Pilsner Urquell, jelikož i od odborníků zaznívalo, že na tom, že je česká plzeň levnější v Německu, než v samotné Plzni, něco nehraje. „To by chtělo porovnat s ČR, nafotit a pořešit. Nutella hadr,“ komentoval ekonomický novinář a publicista Miroslav Motejlek mnohem nižší cenu českého piva v zahraničí.



A právě tento rozdíl i nadále přetrvává. Nejenže v Německu koupíte stále levněji velké množství drogerie, Coca-Colu, polévky, některé druhy mléčných výrobků či dokonce chléb – mnohem levnější je v sousední zemi i tradiční české pivo z plzeňského pivovaru.

Aktuálně se dá v německém Kauflandu dostat s tamní kartičkou v právě probíhající slevě už za cenu 12,99 eura (330 korun) za basu 20 plzeňských světlých ležáků, což znamená, že jedna půllitrová lahev plzně ve skle v přepočtu za 16,50 Kč.







16,50 korun za půllitr plzeňského piva Pilsner Urquell je přitom něco v Česku zcela nevídaného a v supermarketech u nás se spotřebitelé během slevových akcí aktuálně dostanou nejníže na cenu 25,90 Kč, což je cenovka, za niž toto pivo nabízí v současnosti ve slevové akci například Penny Market.



Výhodná je tak i cena 14,99 eura (necelých 381 korun) za basu 20 plzní, na niž se v německém Kauflandu dostanete bez nutnosti zřizování zákaznické kartičky, kdy stačí zajet za naše hranice, naložit basu do vozíku a rázem máte každý půllitr piva z Plzně o téměř celých 7 korun levnější, než kdybyste jej koupili v obchodě přímo v Plzni. Jedna lahev plzně totiž i bez zákaznické kartičky v německém Kauflandu vyjde na 19 korun.

Sleva, že Čech zapláče



Se slevou se vytasil kromě německého také český Kaufland, a co se týče procentuálního zlevnění, byl na české zákazníky neméně štědrý. Pilsner Urquell totiž zlevnil hned o 23 procent, což je podobné jako 25procentní sleva pro německé zákazníky bez slevové akce. Ale zatímco sleva podobná je, u ceny se už náhle štědrost k zákazníkům v Česku vytrácí.



Aktuálně zlevněná plechovka plzně v Kaufladu totiž vyjde na 28,90 za kus, což je více, než je i běžná cena, kterou za pivo z české Plzně zaplatí Němci v době, kdy v sousední zemi neprobíhá žádná slevová akce. Mezitímco je u nás 28,90 Kč za 0,5 litru plzně cena akční, v Německu vyjde jedna půllitrová lahev českého piva bez jakékoliv slevy v přepočtu na 25,35 Kč. Tedy zlevněné plzeňské pivo je u nás dražší, nežli v Německu to nezlevněné.





Tento rozdíl vynikne, pakliže u nás také není sleva a půllitr plzně stojí běžných 37,90 Kč. Na každém půllitru si totiž připlatíte za české pivo v Česku hned 12,55 Kč oproti situaci, kdy jej nakoupíte v Německu, což při koupi 20kusové basy piv dělá rozdíl hned přes 250 korun.



A téměř totožný rozdíl nám vyjde i pokud vezmeme aktuální nejnižší německou akční cenu plzeňského piva Pilsner Urquell v tamním Kauflandu (16,50 Kč) a porovnáme ji s rovněž aktuální akční cenou v Kauflandu v Čechách (28,90 Kč). Nákupem 20 lahví plzeňského piva v Německu lze rázem ušetřit až 248 Kč.



Že se světově proslulé pivo z plzeňského pivovaru, který spadá pod japonskou firmu Asahi, prodává za vyšší ceny u nás, než v sousedním Německu, může kromě „šponování“ ceny, jež umožňuje dominance na trhu a značná oblíbenost půllitru plzně u českých konzumentů, zapříčiňovat mimo jiných faktorů také odlišná sazba DPH u piva. Zatímco Němci platí u piva 19procentní DPH, Česko již pivo zařadilo do 21procentní sazby DPH.

