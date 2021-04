50 miliard dividend, stát nedostal nic. Babiš bouchl do stolu

reklama

Ještě než pořádně začal, Babiš se pochlubil, že v tomto týdnu bylo dosaženo rekordu. Proti nemoci covid-19 bylo naočkováno na 70 tisíc lidí. Minulý týden rekord – 70 tisíc za den. Tak se koukejte,“ prohlásil.

Otevřel téma Vrbětice a zdůraznil, že informace o tom, že do útoku na sklad ve Vrběticích byli zapojeni i ruští agenti, dostal v pátek v 16.54, ale jedním dechem dodal, že za vůbec nejdůležitější považuje řešení epidemiologické situace.

„Ale samozřejmě, co pro nás všechny je nejdůležitější, je epidemiologická situace. Ta se sice zlepšuje, ale stále máme vysoký počet hospitalizovaných. Zítra ráno je rada pro zdravotní rizika. Já ještě dnes večer budu jednat s ministrem zdravotnictví o tom, jaké další rozvolňování, pokud ta situace bude dobrá, by mohlo od 26. dubna nastat. Samozřejmě hlavní prioritou jsou děti a sport. K tomu patří očkování. Myslím si, že očkujeme velice dobře. Minulý týden jsme zaznamenali rekord, 70 tisíc za den. Celkově už bylo podáno 2 448 898 dávek. Takže se to skutečně zlepšuje. Otevřeli jsme novou registraci pro lidi 65+, a zítra budeme jednat o tom, že se pravděpodobně otevře další věková kategorie 60+,“ řekl Babiš.

Do konce června by podle premiéra mělo do Česka přijít 5,6 milionu vakcín, pokud dodavatelé splní, co v minulosti slíbili. Pokud splní, co slíbili, v červenci bychom se podle Babiše mohli dostat do normálu. „Ale nechci nic slibovat,“ varoval premiér.

Pochvaloval si, že mezi Čechy, Moravany a Slezany roste chuť nechat se očkovat, a ocenil, že čtvrtý ministr zdravotnictví za hnutí ANO za poslední rok Petr Arenberger už posílil svůj tým.

Znovu také lidi vyzval, aby od svých lékařů požadovali speciální léky proti koronaviru, např. bamlanivimab.

„Znovu připomínám ty přípravky bamlanivimab a regeneron, které jsou důležité, pokud máte predispozici na těžký průběh covidu-19, abyste je hned požadovali od vašeho praktika, aby vám mohly být tyto prostředky podány,“ zdůraznil Babiš.

Poté pronesl pár slov k exekucím, zatímco podle specialistů, např. z organizace Člověk v tísni, mohla vláda v řešení exekucí zajít dál, podle Babiše jeho vláda v této věci prosadila revoluční změny, které stíží působení „exekutorské mafie“, jak to nazval sám Babiš.

Pak došlo na privatizaci státních podniků. Babiš bouchl do stolu – kvůli firmě Liberty, původně ArcelorMittal.

„Možná bych chtěl připomenout těm našim hejtrům, kteří nám stále nadávají, jak naši předchůdci zprivatizovali tuto huť. Stát nedostal téměř nic, a nějací finančníci si tam vzali šest miliard, bývalý majitel Mittal 50 miliard dividend. A to bylo firma, která měla hodnotu 12,6 miliardy. No, takže to se skutečně našim předchůdcům nepovedlo. Jenom připomenu, že od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády jako ministr financí v roce 2014, jsme neprodali ani nezprivatizovali vůbec nic. Naopak, ty státní firmy, které předtím nedávaly státu vůbec nic, jsme dali do pořádku – a samozřejmě až do doby pandemie z nich padaly miliardy dividend ve prospěch našeho rozpočtu, které potom samozřejmě používáme na důchody, na platy státních zaměstnanců a tak dále. Proč jsme byli ve firmě Liberty? Proto, abychom majitelům jasně řekli, že nesouhlasíme s tím, aby transferovali emisní povolenky ve výši 5,6 miliardy do zahraničí, že by to ohrozilo tuto firmu, kde máme zaměstnaných 5 000 lidí. Ta skupina nekonsoliduje, není transparentní, mají nějaké finanční problémy. Vedení nám slíbilo, že to neudělají, protože nám slíbili, že budou investovat. Stát i ručí za jeden z jejich úvěrů. Takže já jsem rád, že jsem po čase mohl navštívit Moravskoslezský kraj,“ pochvaloval si premiér.

Nakonec lidem sdělil, že jako šéf hnutí ANO ví, co dělat po odeznění pandemie. Podobně jako ČSSD i šéf hnutí ANO přesvědčuje národ, že ví, jak vyvést Česko z krize.

„My samozřejmě víme, jak na to, protože jsme byli ve vládě, která byla extrémně úspěšná, až do února 2020, a musíme vám to připomínat. Protože vím, že někteří jste naštvaní, že zkrátka jsme to zvládali, jak jsme to zvládali. Ale nikdo na světě to nezvládl perfektně, jak bychom si všichni přáli. Máme 962 miliard z evropských fondů. Připravujeme ty jednotlivé programy. Vláda schválila rozšíření programu COVID III o investiční úvěry. Banky začnou od května poskytovat podnikatelům úvěry. Banky také souhlasily s úvěrovým moratoriem na odklad splátek u 77 procent žádostí, jednala o tom paní Schillerová s prezidentem České bankovní asociace,“ uvedl Babiš.

Andrej Babiš doslova uvedl:

Návrat k normálnímu životu znamená očkování. Minulý týden rekord – 70 tisíc za den. Tak se koukejte.Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pravidelném pořadu Čau lidi. Je to náročná neděle, děje se plno věcí. Já jsem už dal ven video k Vrběticím. Zítra dostanou všichni ministři ten materiál, který jsem obdržel já – v pátek v 16:54 – jako definitivní zprávu BIS k tomuto případu.Ale samozřejmě, co pro nás všechny je nejdůležitější, je epidemiologická situace.

Ta se sice zlepšuje, ale stále máme vysoký počet hospitalizovaných. Zítra ráno je Rada pro zdravotní rizika. Já ještě dnes večer budu jednat s ministrem zdravotnictví o tom, jaké další rozvolňování, pokud ta situace bude dobrá, by mohlo od 26. dubna nastat. Samozřejmě, hlavní prioritou jsou děti a sport.K tomu patří očkování. Myslím si, že očkujeme velice dobře. Minulý týden jsme zaznamenali rekord, 70 tisíc za den. Celkově už bylo podáno 2 448 898 dávek. Takže se to skutečně zlepšuje. Otevřeli jsme novou registraci pro lidi 65 plus, a zítra budeme jednat o tom, že se pravděpodobně otevře další věková kategorie 60 plus. Já doufám, a jsem optimista, že by to mohlo nastat už koncem příštího týdne. Takže jsou to dobré zprávy. My máme teď do konce června těch vakcín, a doufejme, že ti dodavatelé budou spolehliví, pro více než 5,6 milionu našich spoluobčanů. Držme si palce, že to vydrží. Je to na velice dobré cestě. Pevně doufám, že se nám to povede, a možná už koncem července budeme v normálu, ale nechci nic slibovat.Také je zajímavý průzkum STEM, který říká, že zájem Čechů o očkování vzrostl, už je to 69 procent našich spoluobčanů, kteří mají zájem o očkování. Když jsme začínali v prosinci, tak to bylo jen 39 procent. To jsou všechno dobrézprávy.Na Ministerstvu zdravotnictví máme nové náměstky. Já si myslím, že to ministerstvo je posilněno.

Znovu připomínám ty přípravky bamlanivimab a Regeneron, které jsou důležité, pokud máte predispozici na těžký průběh covidu-19, abyste je hned požadovali od vašeho praktika, aby vám mohly být tyto prostředky podány.

Dnes tady točil pan kolega Nacher vysvětlení k exekucím. Já myslím, že se nám podařilo udělat revoluční změny. Ta exekutorská mafie, která tady vznikla za toto ministra, a která tady terorizovala lidi, rozvrátila rodiny a brala jim majetky, tak teď proběhly zásadní změny ve prospěch dlužníka. Myslím si, že pokud je někdo objektivní, tak to musí uznat, protože zkrátka exekuce je poslední stádium vymáhání. To znamená, že pokud vám někdo dluží peníze, a vy se snažíte je vymoci a nedaří se vám to, tak potom se obrátíte na soud, a soud rozhodne, jestli máte nárok. Je důležité, abyste věděli, že tolik kritizovaná teritorialita, někdo se vám snaží říct, že je to nějaký velký problém. Není to problém. Proč vy jako věřitel nemůžete mít možnost si vybrat toho exekutora? Proč by to měl někdo vlastně už dopředu vědět, že je to podle bydliště toho dlužníka. Měli byste mít na výběr. Celá ta kritika je nesmyslná. Patrik Nacher, náš poslanec, o tom natočil video – má to na Twitteru, my to budeme mít na Facebooku. Já samozřejmě děkuji jemu za tuto práci, i našim poslancům, kteří to podpořili.

Dále jsem dnes natočil video o kojeneckých ústavech. Jednoznačně tam deklaruji, že děti patří domů k rodičům nebo k náhradním rodičům, a nepatří rozhodně do ústavů. Jsme jedni z posledních v Evropě, kteří to takhle ještě mají.

V rámci týdne jsem navštívil, a už je to možné, tím že jsme uvolnili okresy, navštěvovat místa u nás v ČR, tak jsme byli s panem Havlíčkem ve firmě Liberty původně ArcelorMittal nebo Nová huť. Možná bych chtěl připomenout těm našim hejtrům, kteří nám stále nadávají, jak naši předchůdci zprivatizovali tuto huť. Stát nedostal téměř nic, a nějací finančníci si tam vzali 6 miliard, bývalý majitel Mittal 50 miliard dividend. A to bylo firma, která měla hodnotu 12,6 miliardy. No, takže to se skutečně našim předchůdcům nepovedlo. Jenom připomenu to, že od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády jako ministr financí v roce 2014, jsme neprodali ani nezprivatizovali vůbec nic. Naopak, ty státní firmy, které předtím nedávali státu vůbec nic, jsme dali do pořádku – a samozřejmě až do doby pandemie z nich padaly miliardy dividend ve prospěch našeho rozpočtu, který potom samozřejmě používáme na důchody, na platy státních zaměstnanců a tak dále.Proč jsme byli ve firmě Liberty? Proto, abychom majitelům jasně řekli, že nesouhlasíme s tím, aby transferovali emisní povolenky ve výši 5,6 miliardy do zahraničí, že by to ohrozilo tuto firmu, kde máme zaměstnaných 5 000 lidí. Ta skupina nekonsoliduje, není transparentní, mají nějaké finanční problémy. Vedení nám slíbilo, že to neudělají, protože nám slíbili, že budou investovat. Stát i ručí za jeden z jejich úvěrů.Takže já jsem rád, že jsem po čase mohl navštívit Moravskoslezský kraj. Byli jsme i v Havířově, tam jsme navštívili velkokapacitní očkovací centrum. Byl jsem na nádraží, které celé rekonstruují, je to úžasná stavba ze 60. let. Také jsme navštívili národní centrum stolního tenisu, které je jedním z největších v Evropě. Tolik k tomu.

Poslední záležitost. Paní ministryně Schillerová vydala makroekonomickou predikci. Tento rok bude růst 3,1 procenta HDP a příští rok 3,7 procenta. Důležité je, aby naše vláda, teď když už to vypadá velice dobře s očkováním a s rozvolňováním, se věnovala tomu, co bude po covidu. My samozřejmě víme, jak na to, protože jsme byli ve vládě, která byla extrémně úspěšná, až do února 2020, a musíme vám to připomínat. Protože vím, že někteří jste naštvaní, že zkrátka jsme to zvládali, jak jsme to zvládali. Ale nikdo na světě to nezvládl perfektně, jak bychom si všichni přáli.Máme 962 miliard z evropských fondů. Připravujeme ty jednotlivé programy. Vláda schválila rozšíření programu COVID III o investiční úvěry. Banky začnou od května poskytovat podnikatelům úvěry. Banky také souhlasily s úvěrovým moratoriem na odklad splátek u 77 procent žádostí, jednala o tom paní Schillerová s prezidentem České bankovní asociace. Tolik za mě tyto zprávy.

Děláme všechno pro, abychom získali další vakcíny, abychom očkovali co nejdříve. Daří se nám to. Doufejme, že se vrátíme co nejdříve do normálu. Musíme být ale všichni opatrní, musíme stále vnímat, že ten vir je agresivní, že zabíjí, že je to skutečně přírodní katastrofa, že mutuje, že nás to ohrožuje. Takže prosím, buďme opatrní. Jsme na dobré cestě, abychom se vrátili k normálu.Já vám za to moc děkuji.

