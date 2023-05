65 tisíc Kč ročně ztratí rodina, spočetlo ANO. „Lidé půjdou do ulic.“

Průměrná rodina přijde dle propočtů ANO díky vládnímu balíčku o 65 tisíc Kč, sdělila na CNN Prima NEWS poslankyně ANO Margit Balaštíková. Poslanec KDU-ČSL Kohajda nesouhlasil. Balaštíková varovala před nespokojeností a lidmi v ulicích. „Musíme si uvědomit, že ta nespokojenost roste. To, že zatím není lídr, který lidi sjednotí, se může změnit a my si musíme uvědomit, kdo všechno je nespokojený,“ uvedla.

„Jde o neprovázanou tříšť vzájemně neprovázaných nápadů, která ekonomice mnoho nepomůže, ale naštve spoustu lidí,“ sdělil svůj názor na vládní balíček bývalý prezident Miloš Zeman.

„Já si myslím, že jsme nenaštvali tolik lidí a komentář bývalého prezidenta považuji spíš za pochvalu,“ reagoval na toto tvrzení v pořadu Pavlíny Wolfové 360° poslanec a člen Rozpočtového výboru Michael Kohajda (KDU-ČSL) s tím, že lidé kvitují, že vláda začala konečně šetřit.

S tím nesouhlasila jeho partnerka v debatě a kolegyně ze zmíněného výboru Margita Balaštíková z opozičního ANO, podle které vládní balíček odskáčou živnostníci, důchodci a mladé rodiny s dětmi.

„Ono to možná nepřijde hned, ale s tím, jak to na lidi začne dopadat, tak se začnou zlobit,“ narážela poslankyně na to, že vládní opatření nevstoupí v platnost hned, ale budou nastolována postupně.

Kohajda s ní ale v tomto nesouhlasil a ve studiu sdělil, že podle něj bude mít vládní balíček největší dopad na ty nejbohatší a na firmy a na ty, kteří žijí z neřestí, čímž měl na mysli hazard, alkohol a věci, které nepotřebuje člověk k životu.

„Kromě vína,“ opravila ho moderátorka Wolfová v narážce na vítězství vinařské lobby, která si u vína uhájila nulovou daň.

Kohajda jí ale oponoval, že na víno opatření dopadnou také a zmínil zrušení možnosti dávat víno jako dar, což s sebou neslo i nižší daňovou zátěž.

„Na každého to nějak dopadne, ale nejméně to dopadne na rodiny s dětmi a na sociálně slabé,“ je si jistý lidovecký poslanec.

S tím ale nesouhlasila Pavlína Wolfová.

„Opravte mě, jestli se mýlím, ale na první pohled to tak nevypadá. Zaměstnanec přijde o slevu na manželku, zvýší se mu nemocenská, přijde o školkovné, bude mít vyšší spotřebu věcí, které byly přesunuty do zvýšené sazby DPH,“ oponovala.

Podle Kohajdy ale sleva na manželku nezmizí, bude jen do 3 let věku dítěte, což označil za zásluhu lidovců a školkovné využívali většinou lidé se středními a vyššími příjmy.

„Zrušení superhrubé mzdy přineslo výhody vysokopříjmovým skupinám a byla to chyba,“ zkritizoval poslanec za KDU-ČSL opatření, které prosadil jeho koaliční partner ODS spolu s ANO.

„Já se domnívám, že to, co tady říká pan Kohajda, se nepodaří. Ty vysokopříjmové skupiny se s tím daleko lépe srovnají. Koalice si neuvědomila, na koho to opravdu dopadne a jak. A nemůžeme vše řešit různými sociálními příspěvky,“ reagovala opoziční poslankyně za ANO Balaštíková s tím, že ministr financí nastavil rozpočet tak, že už teď v něm má díry a že reálně hrozí odchod velkých firem z ČR a ty pak budou peníze odvádět mimo republiku.

Řeč přišla i na propočty, kolik bude vládní balíček stát průměrnou rodinu. Ty odborářské, které zveřejnil Josef Středula byly označeny za nadnesené, nicméně poslankyně Balaštíková představila propočet, který si udělalo hnutí ANO pro průměrnou rodinu (otec řemeslník, matka účetní, jedno dítě předškolní, jedno školou povinné) a vyšlo mu, že takovou rodinu budou vládní zásahy stát zhruba 65 tisíc korun ročně, pokud by spořili dětem stavební spoření, tak až 98 tisíc.

Wolfová na to reagovala s tím, že z toho vyplynulo, že se odboráři zase tolik nemýlili ve svých propočtech navzdory tomu, že je ekonomové kritizovali.

Kohajda výpočty ANO následně zpochybnil.

Oba poslanci se poté začali vzájemně obviňovat z toho, kdo kde šetřil a kdo kde šetřit měl a nešetřil. Diskuse se pak ale dostala do velmi diskutovaného výdaje, který vládní strany schválily, a to je rodičovský příspěvek, který byl zároveň se snižováním různých příspěvků a zvyšováním daní navýšen o 50 tisíc.

Zdroj: CNN Prima NEWS

„Máte už spočítáno, kolik bude tento mandatorní výdaj celkem stát, kolik získáte na zrušení školkovného a kolik tento výdaj naopak zase sebere?“ zeptala se moderátorka lidoveckého poslance, aby se následně dozvěděla, že návrh na zvýšení rodičovského příspěvku ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) na vládu přinese, ale nelze předjímat, jak bude přijat.

Podle slov poslance Kohajdy nemohou rodiny s dětmi zůstávat bokem, když za současné vlády jsou důchody tak vysoko.

„Dobrá, ale máte to spočítáno, ptám se znovu,“ nedala se odbýt moderátorka.

Konkrétní číslo se však nedozvěděla. Kohajda jen odhadl, že státní rozpočet na tom bude spíše tratit, ale musíme si prý uvědomit, že školkovné se týkalo podle něj středně- a vysokopříjmových rodin, ale rodičovský příspěvek bude pro všechny, kteří budou rodit děti.

„My neděláme to, co dělalo hnutí ANO, že preferovalo bohaté, zřejmě s ohledem na svého předsedu,“ opřel se v tuto chvíli Kohajda do své kolegyně.

„S tím nemohu souhlasit, protože zejména pan Babiš byl velmi sociální,“ reagovala Balaštíková.

„Zejména k sobě a svým firmám,“ odpověděl Kohajda.

Balaštíková následně kritizovala chování vlády a koaličních poslanců, kteří s nimi o změnách nekomunikovali a oni si museli informace shánět z médií. Na to samé upozorňovali i odboráři.

Kohajda ale tento postup hájil s tím, že je potřeba napřed komunikovat v rámci koalice.

Balaštíková se v dalším průběhu diskuse opřela i do ministra Jozefa Síkely (STAN) a označila za nešťastné jeho zprávy o tom, že „nedáme Madetě, nedáme Hamé“.

„Jestliže podtrhneme výrobu velkých firem, nepřijdou od nich peníze Ministerstvu financí, mohou si přestěhovat sídlo, takže jsem zvědavá, z čeho potom budeme mít ve státní kase ty peníze,“ pokračovala poslankyně za ANO.

Debata se pak posunula směrem ke zdanění kojenecké vody, kterou vláda posunula do nejvyšší daňové sazby.

„Bojím se, že rodiny už ani nebudou chtít děti, když jsem viděla ty částky a problémy. Dnes už je to pro ty bohatší,“ uvedla Margita Balaštíková směrem k Michaelu Kohajdovi. O čemž informoval i tweet samotné CNN Prima NEWS.

„Bojím se, že rodiny už ani nebudou chtít děti, když jsem viděla ty částky a problémy. Dnes už je to pro ty bohatší,“ uvedla Margita Balaštíková směrem k Michaelu Kohajdovi v 360° v živelné debatě, kdy se řešila například změna DPH u kojeneckých vod. pic.twitter.com/GWXGnmrh9A — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) May 17, 2023

Debata v závěru řešila i problematiku tzv. minimální mzdy.

Podle Kohajdy jde o složitý problém, protože jejím navýšením se zároveň navýší náklady jak státu, tak firmám.

Obavy z odborů v tomto směru Kohajda necítí, doslova řekl, že jen proto, že pan Středula blbě spočítal nějaký výpočet, nebude Marian Jurečka asociální.

Jeho kolegyně Balaštíková ale obavy z nespokojených obyvatel má. Nespokojenost podle ní vyvěrá a bude se zhoršovat.

„Musíme si uvědomit, že ta nespokojenost roste. To, že zatím není lídr, který lidi sjednotí, se může změnit a my si musíme uvědomit, kdo všechno je nespokojený,“ uvádí poslankyně za ANO s tím, že se bojí, aby nepřišel někdo, kdo lidi sjednotí a svolá je do ulic našich měst.

Na to reagovala Pavlína Wolfová s tím, že pozice ANO je nyní vlastně jednoduchá a stačí se postavit na stranu těch nespokojených.

„My nestojíme po boku odborů, my stojíme po boku občanů,“ reagovala Balaštíková a dodala, že ANO by se do podobné situace, jako se dostala současná vládní koalice, nedostalo.

Kohajda následně označil Babišovo vystoupení na odborářské demonstraci za „populismus par excellence“ s tím, že miliardář v bundě za 60 tisíc korun mluví na demonstraci odborářů.

„Sám přitom zaměstnává asi 50 tisíc lidí. Ať každému z nich přidá zítra pět tisíc. To by bylo řešení. Babišovi zaměstnanci mají nízké mzdy.“

„Vy si myslíte, že se v těch firmách nepřidává, že tam nejsou odbory? Byl jste někdy v těch firmách?“ zeptala se ho následně Balaštíková. Nicméně Kohajda trval na tom, že by Babiš měl mzdy skokově zvednout.

Na bundu za 60 tisíc podle Kohajdy Babiš má proto, že zaměstnává 50 tisíc lidí a platí jim pár korun.

Za této vyhrocené situace moderátorka Pavlína Wolfová debatu raději ukončila.

