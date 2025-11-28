Šmírování chatů: Teorie velkého bratra, brutální popření svobody. Bráníme děti, hájí Nerudová

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Přestože podle kritiků nyní hrozí „šmírování“ všech konverzací skrz chatovací aplikace, jako je WhatsApp či Messenger, najdou se i příznivci návrhu, jehož účel je vysvětlován potřebou ochrany dětí proti sexuálnímu zneužívání. Stejně tak je některými vítán soubor opatření zaměřených na ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, ve stejný den schválený europoslanci, obsahující například požadavek na zavedení minimální věkové hranice 16 let pro užívání sociálních sítí v celé EU.
Aktivista a končící brněnský zastupitel Matěj Hollan průlom při schvalování návrhu Chat Control vítá. „Klíčový počet evropských států pochopil, že skupinám na Discordu, kde jsou až desítky tisíc lidí, kde seženete jakékoliv drogy, kde se masivně postuje dětské a revenge porno, nemůžeme říkat ‚soukromá komunikace‘,“ komentuje komunální politik.
Na svém facebookovém profilu popsal přesvědčení, že „internet byl v prvních desetiletích oázou svobody“, avšak nyní se stal „oázou organizovaného zločinu“. „Prakticky veškerý zločin běží dnes přes on-line prostor,“ míní.
Šifrovaná komunikace dle něj nemá mít v unii místo. „Jak nedávno říkal dánský ministr, který toto tlačí, nemůžeme připustit svět, jehož základem je šifrovaná komunikace. Takový svět okamžitě ovládnou mafie a zničí ho. Nemůžeme mít svět bez pravidel, svět, kde je každý anonymní,“ píše politik.
Chat Control je dle něj potřeba, jelikož „nemůžeme nadále přihlížet tomu, jak nekontrolovaně roste násilí v komunitách, nenávist k ženám, jak jsou drogy úplně všude do pár minut“.
„Klíčový počet evropských států to pochopil a je škoda, že nejsme v jejich jádru a neurčujeme směr. Bylo by to potřeba, protože je to hodně složité, musíme hledat a nově definovat hranici mezi soukromým a veřejným. Místo toho zase vysvětlujeme, proč to nejde, a žvaníme o totalitě. A svět kolem i u nás vybuchuje,“ dodává.
Oceňuje též hlasování na půdě Evropského parlamentu, omezující přístup dětí na sociální sítě. „Vypadá to, že se Evropa probouzí a skutečně chce důsledně chránit dětství, chránit společnost a bezpečnost,“ uvedl Hollan ke středečnímu hlasování europoslanců, které mimo jiného též vyjadřuje podporu práci komise na vývoji aplikace EU pro ověřování věku a evropské peněženky digitální identity.
Obavy nesdílí ani novinář Jan Moláček, jenž se podílí na pořadu Reportéři ČT. „Troufnu si tvrdit, že pokud Česko v nejbližších letech přijde o svobodu a demokracii, pak zcela jistě ne kvůli dánskému návrhu na Chat Control, nýbrž kvůli aktérům/mechanismům, kteří/ré nás dokážou přesvědčit mimo jiné o tom, že právě ten je teď náš největší problém,“ míní. *
Pořád to platí. ????>? https://t.co/Fr1DkkpVwT— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) November 26, 2025
Veřejnoprávní novinář dále tvrdí, že autoritářství lidem v Evropě hrozí právě kvůli tomu, že mohou debatovat na internetu anonymně. „V autoritářském režimu je anonymita samozřejmě dobrá, ale to je pozitivum, které nemůže vyvážit negativa, především fakt, že také kvůli ní a neautentickému provozu, který umožňuje, hrozí autoritářství všem. A autoritářské režimy stejně používají metody, jak komunikaci sledovat,“ napsal pod příspěvek europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti), které se výrazně staví proti omezování možnosti anonymně debatovat na internetu a upozorňuje například na to, že v případě nástupu autoritářského režimu by šlo dané nástroje velmi lehce zneužít proti obyvatelstvu.
Mgr. Markéta Gregorová
Gregorová varování před kontrolou komunikace na internetu, která prošla v rámci obou středečních hlasování, sdílela v reakci na slova europoslankyně Danuše Nerudové (STAN), jež vysvětlovala, že v Evropském parlamentu nehlasovala o Chat Control, nýbrž podpořila „nelegislativní zprávu o ochraně dětí na sociálních sítích“.
„Tato zpráva doporučuje otevřít diskusi o dostupnosti sociálních sítí pro děti do 13 let, a o podmínce souhlasu rodičů do 16 let. Ne, nikdo po vás nebude chtít občanku, druhů verifikace věku je mnoho,“ vyložila středeční hlasování v Evropském parlamentu a dodala: „Úkolem nás, europoslanců, by mělo být věci trpělivě vysvětlovat, nikoliv přispívat k antievropským náladám. O to více, že jde o citlivé téma.“
Gregorová však namítá, že pokud se bude ověřovat věk dětí, bude to nutně znamenat ověřování věku všech uživatelů. „Jak jinak totiž chcete zjistit, kdo je dítě a kdo ne?“ ptá se europoslankyně.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Upozorňuje, že návrh k tomu naznačuje využití evropské digitální identity a k vytvoření účtu na sociální síti posléze bude třeba státem vydaný identifikátor. „A to je obrovský problém. Stát, který tuto identitu poskytuje, může potenciálně sledovat, kde ji používáte, a začít spojovat vaše sociální sítě s vaší skutečnou totožností. To samé v případě úniku dat na straně platformy,“ varuje s tím, že dalšími možnostmi jsou možná ještě horší varianty ověřování věku, jakož je třeba biometrie obličeje.
„Strefování se do lidí, kteří si uvědomují důležitost anonymity na internetu, je nechutné a velmi mě to od vás mrzí. Všichni chceme chránit děti, ale pokud chcete otevřít diskusi o sociálních sítích, pojďme si přiznat, že ten včerejší návrh to opravdu nevzal za správný konec,“ dodala pak Gregorová směrem k Nerudové.
Strefování se do lidí, kteří si uvědomují důležitost anonymity na internetu, je nechutné a velmi mě to od vás mrzí. Všichni chceme chránit děti, ale pokud chcete otevřít diskusi o sociálních sítích, pojďme si přiznat, že ten včerejší návrh to opravdu nevzal za správný konec. pic.twitter.com/PDNIjxDpOQ— Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) November 27, 2025
Ta přitom naopak přiostřila a v reakci na označení středy kvůli oběma hlasováním za „smutný den v EU“ od europoslance Alexandra Vondry (ODS) mu vpálila otázku, zda podporuje to, že 12letý chlapec letos zemřel při plnění jedné z nebezpečných výzev na sociálních médiích. „Já ne. Proto jsem podpořila, abychom začali debatu o omezení sociálních sítí pro děti pod 16 let,“ vzkázala Nerudová Vondrovi.
Takže ty toto Sašo podporuješ? Já ne. Proto jsem podpořila, abychom začali debatu o omezení sociálních sítí pro děti pod 16 let pic.twitter.com/UqnbhB1nu9— Danuše Nerudová (@danusenerudova) November 26, 2025
Jde o ochranu dětí, tvrdí Rada EU
Rada EU po odhlasování nynější verze Chat Control tvrdí, že jí jde jen o ochranu dětí. „EU stupňuje své úsilí v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Zástupci členských států EU se dnes dohodli na postoji Rady k nařízení o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí,“ zní z Rady EU.
Podotýká, že podle nových pravidel budou poskytovatelé on-line služeb povinni posoudit riziko zneužití jejich služeb k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí nebo k navádění dětí. „Na základě tohoto posouzení budou muset zavést zmírňující opatření k potlačení tohoto rizika. Mezi taková opatření by mohlo patřit zpřístupnění nástrojů, které uživatelům umožní hlásit sexuální zneužívání dětí on-line, kontrolovat, jaký obsah o nich je sdílen s ostatními, a zavést výchozí nastavení ochrany osobních údajů pro děti,“ uvádí Rada EU.
Návrh také hovoří o zřízení nové agentury EU, Centra EU pro sexuální zneužívání dětí, jež bude posuzovat a zpracovávat informace poskytnuté on-line poskytovateli „o materiálech týkajících se sexuálního zneužívání dětí identifikovaných v rámci služeb a bude vytvářet, udržovat a provozovat databázi hlášení, která mu poskytovatelé předkládají“. „Dále bude podporovat vnitrostátní orgány při posuzování rizika, že by služby mohly být zneužity k šíření materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí,“ zaznívá.
Součástí návrhu zůstává prolamování šifrované komunikace jako dobrovolné opatření, které mohou firmy přijmout, aby naplnily povinnost zamezit šíření škodlivého obsahu. Na finálním znění se bude muset rada dohodnout s Evropským parlamentem.
Prolamování šifrované komunikace v návrhu zůstalo, ale nebude po platformách požadováno povinně. Oproti dřívějšímu znění Chat Control detekce závadného obsahu nemá být povinná, ale pouze dobrovolná. Rada deklarovala, že trvalá úprava ponechá skenování obsahu na dobrovolné bázi, což prakticky znamená, že poskytovatelé nebudou automaticky nuceni skenovat soukromé zprávy všech uživatelů – mohou tak však činit z vlastní vůle, aby naplnily povinnost zamezit šíření škodlivého obsahu. De facto tak hrozí, že velké platformy budou skenovat obsah dobrovolně plošně, aby předešly riziku sankcí za nečinnost.
Na konečném znění Chat Control se Evropská rada ještě bude muset dohodnout s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který ve středu zároveň při hlasování, týkajícím se ochrany dětí a mladistvých na internetu, podpořil vývoj unijní aplikace pro ověřování věku.
Typický nástroj totality, komentuje advokát Tomáš Nielsen
Na hrozbu „šmírování“ občanů skrze Chat Control delší dobu upozorňuje advokát Tomáš Nielsen, jenž zdůrazňuje, že prolomení soukromí člověka jako nástroj obecné prevence je absolutně nepřijatelný a ničím neodůvodnitelný krok. „Ochrana soukromí je jedna z nejzásadnějších podstat lidství,“ podtrhl Nielsen ve svém komentáři k aktuální podobě návrhu pro ParlamentníListy.cz.
„Teorie velkého bratra a argumenty typu ‚kdo nedělá nic špatného, nemůže s tím mít problém‘ není nic nového. Ale tohle není cesta, kterou by se mohla vydat demokratická společnost. Je to typický nástroj totality. Mimochodem, naprosto stejné emočně silné argumenty, že jde o ochranu dětí před různými zvěrstvy, jsem viděl vždy, když se u nás otevřelo téma novely zákona o telekomunikacích, dnes zákona o elektronických komunikacích. Každý právník, který se této oblasti dlouhodobě věnuje, ví, že tohle zkoušelo Ministerstvo vnitra v posledních dvaceti letech vždy. Ale nikdy neuspělo. Protože každá vláda měla k dispozici svou legislativní radu, a ta se proti prolomení ochrany soukromí vždy postavila velmi ostře. A to nemluvím o stanoviscích Úřadu pro ochranu osobních údajů, který si naštěstí význam soukromí uvědomuje dodnes,“ připomíná.
Pro prolomení soukromí dle advokáta musí být podstatný důvod. „Omezit tajemství přepravovaných zpráv si umím představit jen v konkrétních případech, kdy existuje důvodné podezření z páchání mimořádně závažné trestné činnosti, kdy k takovému kroku dá souhlas soud a kdy je takový zásah zpětně dohledatelný a přezkoumatelný. S jeho zneužitím pak musí být spojena opravdu citelná sankce,“ podotýká.
„Osobně všechny argumenty pro zavedení tzv. Chat Control považuji jen za nijak novou lacinou snahu odvést pozornost od toho podstatného. Že se bavíme o brutálním popření jedné z nejpodstatnějších podmínek svobody člověka. O zbavení člověka práva na soukromí,“ varuje.
Jakmile dle Nielsena tuto podmínku zrušíme, „i kdyby to bylo zdůvodněno jakkoliv bohulibým cílem“, už tento proces nezastavíme. „Za chvíli někoho napadne, že by to samé mohlo fungovat v ochraně před vraždami, krádežemi, daňovými delikty. A než se nadějeme, bude Chat Control ochranou před nenávistnými projevy, před satirou a nakonec i před kritikou a nepohodlným názorem,“ naznačuje, že návrh může v budoucnu být rozšířen s tím, že má poskytovat „ochranu“ před čímkoli.
„Navrhovaná regulace je navíc nepřijatelná a nesmyslná i z mnoha dalších důvodů. Je to další snaha o to, přenést odpovědnost za ochranu před trestnou činností na soukromé subjekty. Požadavky na preventivní opatření, kladené na provozovatele komunikačních nástrojů, vlastně zavádějí jakousi jejich spoluodpovědnost za páchání trestných činů. Je to stejné, jako bychom chtěli učinit Českou poštu spoluodpovědnou za vydírání, pokud doručila vyděračský dopis. Reakcí provozovatelů, samozřejmě, bude, že prostě ochranu tajemství přepravovaných zpráv úplně zruší. A pachatelé trestných činů si najdou jiné nástroje,“ pokračuje advokát.
„Vycházím z toho, že ti, kdo s podobnými návrhy přicházejí, nejsou úplně mimo realitu, že mají alespoň minimální povědomí o demokratickém právu a o technických aspektech on-line služeb. Pokud mám pravdu, pak jim nemůže jít o dobro. Buď skutečně plánují zrušit základy demokracie, postupně získat úplnou kontrolu nad našimi životy. Nebo, a to mi přijde pravděpodobnější, jen vědomě, nebo nevědomě pracují ve prospěch technologických firem, které nabízejí sofistikované sledovací systémy nebo datová uložiště. Už někde třeba zaznělo, o jak velkém objemu dat, která by měla být někde skladována, se v souvislosti s Chat Control bavíme?“ dodává advokát Tomáš Nielsen pro ParlamentníListy.cz s tím, že je absolutně přesvědčen, že „žádný normální právník tento návrh nepodpoří“.
autor: Radek Kotas