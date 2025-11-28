Šmírování chatů: Teorie velkého bratra, brutální popření svobody. Bráníme děti, hájí Nerudová

28.11.2025 9:10 | Analýza

Návrh Chat Control, umožňující šmírovat soukromou komunikaci lidí, někteří aktivisté, politici a novináři vřele vítají. Novinář ČT Jan Moláček občanům vysvětluje, že jim prý hrozí autoritářství nikoliv kvůli omezení soukromí, nýbrž skrze to, že mohou na internetu debatovat anonymně. „Typický nástroj totality,“ odmítl naopak návrh v komentáři pro PL.cz advokát Tomáš Nielsen.

Šmírování chatů: Teorie velkého bratra, brutální popření svobody. Bráníme děti, hájí Nerudová
Foto: Pixabay CC0
Popisek: Sociální sítě, ilustrační foto

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10303 lidí
Unijní návrh na sledování obsahu, známý jako Chat Control, se ve středu podařilo Radě EU prosadit kvalifikovanou většinou i přes nesouhlas některých zemí poté, co se po několika ústupcích rozhodlo stáhnout svůj dosavadní nesouhlas Německo. Opozice menších zemích, mezi nimiž byla Česká republika, Slovensko, Polsko či Nizozemsko tak pro přehlasování návrhu prosazovaného Dánskem posléze nestačila. 

Přestože podle kritiků nyní hrozí „šmírování“ všech konverzací skrz chatovací aplikace, jako je WhatsApp či Messenger, najdou se i příznivci návrhu, jehož účel je vysvětlován potřebou ochrany dětí proti sexuálnímu zneužívání. Stejně tak je některými vítán soubor opatření zaměřených na ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, ve stejný den schválený europoslanci, obsahující například požadavek na zavedení minimální věkové hranice 16 let pro užívání sociálních sítí v celé EU.

Aktivista a končící brněnský zastupitel Matěj Hollan průlom při schvalování návrhu Chat Control vítá. „Klíčový počet evropských států pochopil, že skupinám na Discordu, kde jsou až desítky tisíc lidí, kde seženete jakékoliv drogy, kde se masivně postuje dětské a revenge porno, nemůžeme říkat ‚soukromá komunikace‘,“ komentuje komunální politik.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Do Prahy se sjelo na zasedání platformy Evropské p...
Na Evropské třídě
U Pražského hradu
Okolo Vítězného náměstí
U Pražského hradu
Na Evropské třídě

Na svém facebookovém profilu popsal přesvědčení, že „internet byl v prvních desetiletích oázou svobody“, avšak nyní se stal „oázou organizovaného zločinu“. „Prakticky veškerý zločin běží dnes přes on-line prostor,“ míní. 

Šifrovaná komunikace dle něj nemá mít v unii místo. „Jak nedávno říkal dánský ministr, který toto tlačí, nemůžeme připustit svět, jehož základem je šifrovaná komunikace. Takový svět okamžitě ovládnou mafie a zničí ho. Nemůžeme mít svět bez pravidel, svět, kde je každý anonymní,“ píše politik. 

Chat Control je dle něj potřeba, jelikož „nemůžeme nadále přihlížet tomu, jak nekontrolovaně roste násilí v komunitách, nenávist k ženám, jak jsou drogy úplně všude do pár minut“. 

„Klíčový počet evropských států to pochopil a je škoda, že nejsme v jejich jádru a neurčujeme směr. Bylo by to potřeba, protože je to hodně složité, musíme hledat a nově definovat hranici mezi soukromým a veřejným. Místo toho zase vysvětlujeme, proč to nejde, a žvaníme o totalitě. A svět kolem i u nás vybuchuje,“ dodává. 

Oceňuje též hlasování na půdě Evropského parlamentu, omezující přístup dětí na sociální sítě. „Vypadá to, že se Evropa probouzí a skutečně chce důsledně chránit dětství, chránit společnost a bezpečnost,“ uvedl Hollan ke středečnímu hlasování europoslanců, které mimo jiného též vyjadřuje podporu práci komise na vývoji aplikace EU pro ověřování věku a evropské peněženky digitální identity.

Obavy nesdílí ani novinář Jan Moláček, jenž se podílí na pořadu Reportéři ČT. „Troufnu si tvrdit, že pokud Česko v nejbližších letech přijde o svobodu a demokracii, pak zcela jistě ne kvůli dánskému návrhu na Chat Control, nýbrž kvůli aktérům/mechanismům, kteří/ré nás dokážou přesvědčit mimo jiné o tom, že právě ten je teď náš největší problém,“ míní. *

Veřejnoprávní novinář dále tvrdí, že autoritářství lidem v Evropě hrozí právě kvůli tomu, že mohou debatovat na internetu anonymně. „V autoritářském režimu je anonymita samozřejmě dobrá, ale to je pozitivum, které nemůže vyvážit negativa, především fakt, že také kvůli ní a neautentickému provozu, který umožňuje, hrozí autoritářství všem. A autoritářské režimy stejně používají metody, jak komunikaci sledovat,“ napsal pod příspěvek europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti), které se výrazně staví proti omezování možnosti anonymně debatovat na internetu a upozorňuje například na to, že v případě nástupu autoritářského režimu by šlo dané nástroje velmi lehce zneužít proti obyvatelstvu.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Gregorová varování před kontrolou komunikace na internetu, která prošla v rámci obou středečních hlasování, sdílela v reakci na slova europoslankyně Danuše Nerudové (STAN), jež vysvětlovala, že v Evropském parlamentu nehlasovala o Chat Control, nýbrž podpořila „nelegislativní zprávu o ochraně dětí na sociálních sítích“. 

„Tato zpráva doporučuje otevřít diskusi o dostupnosti sociálních sítí pro děti do 13 let, a o podmínce souhlasu rodičů do 16 let. Ne, nikdo po vás nebude chtít občanku, druhů verifikace věku je mnoho,“ vyložila středeční hlasování v Evropském parlamentu a dodala: „Úkolem nás, europoslanců, by mělo být věci trpělivě vysvětlovat, nikoliv přispívat k antievropským náladám. O to více, že jde o citlivé téma.“

Gregorová však namítá, že pokud se bude ověřovat věk dětí, bude to nutně znamenat ověřování věku všech uživatelů. „Jak jinak totiž chcete zjistit, kdo je dítě a kdo ne?“ ptá se europoslankyně.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Upozorňuje, že návrh k tomu naznačuje využití evropské digitální identity a k vytvoření účtu na sociální síti posléze bude třeba státem vydaný identifikátor. „A to je obrovský problém. Stát, který tuto identitu poskytuje, může potenciálně sledovat, kde ji používáte, a začít spojovat vaše sociální sítě s vaší skutečnou totožností. To samé v případě úniku dat na straně platformy,“ varuje s tím, že dalšími možnostmi jsou možná ještě horší varianty ověřování věku, jakož je třeba biometrie obličeje. 

„Strefování se do lidí, kteří si uvědomují důležitost anonymity na internetu, je nechutné a velmi mě to od vás mrzí. Všichni chceme chránit děti, ale pokud chcete otevřít diskusi o sociálních sítích, pojďme si přiznat, že ten včerejší návrh to opravdu nevzal za správný konec,“ dodala pak Gregorová směrem k Nerudové. 

Ta přitom naopak přiostřila a v reakci na označení středy kvůli oběma hlasováním za „smutný den v EU“ od europoslance Alexandra Vondry (ODS) mu vpálila otázku, zda podporuje to, že 12letý chlapec letos zemřel při plnění jedné z nebezpečných výzev na sociálních médiích. „Já ne. Proto jsem podpořila, abychom začali debatu o omezení sociálních sítí pro děti pod 16 let,“ vzkázala Nerudová Vondrovi. 

Jde o ochranu dětí, tvrdí Rada EU

Rada EU po odhlasování nynější verze Chat Control tvrdí, že jí jde jen o ochranu dětí. „EU stupňuje své úsilí v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Zástupci členských států EU se dnes dohodli na postoji Rady k nařízení o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí,“ zní z Rady EU. 

Podotýká, že podle nových pravidel budou poskytovatelé on-line služeb povinni posoudit riziko zneužití jejich služeb k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí nebo k navádění dětí. „Na základě tohoto posouzení budou muset zavést zmírňující opatření k potlačení tohoto rizika. Mezi taková opatření by mohlo patřit zpřístupnění nástrojů, které uživatelům umožní hlásit sexuální zneužívání dětí on-line, kontrolovat, jaký obsah o nich je sdílen s ostatními, a zavést výchozí nastavení ochrany osobních údajů pro děti,“ uvádí Rada EU.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18406 lidí
Členské státy dle ní určí vnitrostátní orgány odpovědné za posuzování těchto rizik a v případě nedodržení by poskytovatelům mohly být uloženy pokuty.

Návrh také hovoří o zřízení nové agentury EU, Centra EU pro sexuální zneužívání dětí, jež bude posuzovat a zpracovávat informace poskytnuté on-line poskytovateli „o materiálech týkajících se sexuálního zneužívání dětí identifikovaných v rámci služeb a bude vytvářet, udržovat a provozovat databázi hlášení, která mu poskytovatelé předkládají“. „Dále bude podporovat vnitrostátní orgány při posuzování rizika, že by služby mohly být zneužity k šíření materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí,“ zaznívá. 

Součástí návrhu zůstává prolamování šifrované komunikace jako dobrovolné opatření, které mohou firmy přijmout, aby naplnily povinnost zamezit šíření škodlivého obsahu. Na finálním znění se bude muset rada dohodnout s Evropským parlamentem.

Prolamování šifrované komunikace v návrhu zůstalo, ale nebude po platformách požadováno povinně. Oproti dřívějšímu znění Chat Control detekce závadného obsahu nemá být povinná, ale pouze dobrovolná. Rada deklarovala, že trvalá úprava ponechá skenování obsahu na dobrovolné bázi, což prakticky znamená, že poskytovatelé nebudou automaticky nuceni skenovat soukromé zprávy všech uživatelů – mohou tak však činit z vlastní vůle, aby naplnily povinnost zamezit šíření škodlivého obsahu. De facto tak hrozí, že velké platformy budou skenovat obsah dobrovolně plošně, aby předešly riziku sankcí za nečinnost.

Na konečném znění Chat Control se Evropská rada ještě bude muset dohodnout s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který ve středu zároveň při hlasování, týkajícím se ochrany dětí a mladistvých na internetu, podpořil vývoj unijní aplikace pro ověřování věku.

Fotogalerie: - Stop cenzuře

Konference o svobodě slova v prostředí digitálních...
Konference o svobodě slova v prostředí digitálních...
Konference o svobodě slova v prostředí digitálních...
Publicista Václav Vlk st. (uprostřed) na Konferenc...
Konference o svobodě slova v prostředí digitálních...
Konference o svobodě slova v prostředí digitálních...

Typický nástroj totality, komentuje advokát Tomáš Nielsen

Na hrozbu „šmírování“ občanů skrze Chat Control delší dobu upozorňuje advokát Tomáš Nielsen, jenž zdůrazňuje, že prolomení soukromí člověka jako nástroj obecné prevence je absolutně nepřijatelný a ničím neodůvodnitelný krok. „Ochrana soukromí je jedna z nejzásadnějších podstat lidství,“ podtrhl Nielsen ve svém komentáři k aktuální podobě návrhu pro ParlamentníListy.cz. 

„Teorie velkého bratra a argumenty typu ‚kdo nedělá nic špatného, nemůže s tím mít problém‘ není nic nového. Ale tohle není cesta, kterou by se mohla vydat demokratická společnost. Je to typický nástroj totality. Mimochodem, naprosto stejné emočně silné argumenty, že jde o ochranu dětí před různými zvěrstvy, jsem viděl vždy, když se u nás otevřelo téma novely zákona o telekomunikacích, dnes zákona o elektronických komunikacích. Každý právník, který se této oblasti dlouhodobě věnuje, ví, že tohle zkoušelo Ministerstvo vnitra v posledních dvaceti letech vždy. Ale nikdy neuspělo. Protože každá vláda měla k dispozici svou legislativní radu, a ta se proti prolomení ochrany soukromí vždy postavila velmi ostře. A to nemluvím o stanoviscích Úřadu pro ochranu osobních údajů, který si naštěstí význam soukromí uvědomuje dodnes,“ připomíná.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Petr Pavel na konferenci GLOBSEC 2024

Pro prolomení soukromí dle advokáta musí být podstatný důvod. „Omezit tajemství přepravovaných zpráv si umím představit jen v konkrétních případech, kdy existuje důvodné podezření z páchání mimořádně závažné trestné činnosti, kdy k takovému kroku dá souhlas soud a kdy je takový zásah zpětně dohledatelný a přezkoumatelný. S jeho zneužitím pak musí být spojena opravdu citelná sankce,“ podotýká.

„Osobně všechny argumenty pro zavedení tzv. Chat Control považuji jen za nijak novou lacinou snahu odvést pozornost od toho podstatného. Že se bavíme o brutálním popření jedné z nejpodstatnějších podmínek svobody člověka. O zbavení člověka práva na soukromí,“ varuje. 
 
Jakmile dle Nielsena tuto podmínku zrušíme, „i kdyby to bylo zdůvodněno jakkoliv bohulibým cílem“, už tento proces nezastavíme. „Za chvíli někoho napadne, že by to samé mohlo fungovat v ochraně před vraždami, krádežemi, daňovými delikty. A než se nadějeme, bude Chat Control ochranou před nenávistnými projevy, před satirou a nakonec i před kritikou a nepohodlným názorem,“ naznačuje, že návrh může v budoucnu být rozšířen s tím, že má poskytovat „ochranu“ před čímkoli.

Fotogalerie: - Danuše v Berouně

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová na besedě ...
Plakát zvoucí zájemce na besedu v Berouně
Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová na besedě ...
Obraz Berouna
Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová na besedě ...
Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová na besedě ...

„Navrhovaná regulace je navíc nepřijatelná a nesmyslná i z mnoha dalších důvodů. Je to další snaha o to, přenést odpovědnost za ochranu před trestnou činností na soukromé subjekty. Požadavky na preventivní opatření, kladené na provozovatele komunikačních nástrojů, vlastně zavádějí jakousi jejich spoluodpovědnost za páchání trestných činů. Je to stejné, jako bychom chtěli učinit Českou poštu spoluodpovědnou za vydírání, pokud doručila vyděračský dopis. Reakcí provozovatelů, samozřejmě, bude, že prostě ochranu tajemství přepravovaných zpráv úplně zruší. A pachatelé trestných činů si najdou jiné nástroje,“ pokračuje advokát.
 
„Vycházím z toho, že ti, kdo s podobnými návrhy přicházejí, nejsou úplně mimo realitu, že mají alespoň minimální povědomí o demokratickém právu a o technických aspektech on-line služeb. Pokud mám pravdu, pak jim nemůže jít o dobro. Buď skutečně plánují zrušit základy demokracie, postupně získat úplnou kontrolu nad našimi životy. Nebo, a to mi přijde pravděpodobnější, jen vědomě, nebo nevědomě pracují ve prospěch technologických firem, které nabízejí sofistikované sledovací systémy nebo datová uložiště. Už někde třeba zaznělo, o jak velkém objemu dat, která by měla být někde skladována, se v souvislosti s Chat Control bavíme?“ dodává advokát Tomáš Nielsen pro ParlamentníListy.cz s tím, že je absolutně přesvědčen, že „žádný normální právník tento návrh nepodpoří“.

Psali jsme:

Špiclování přes Chat Control. Rada EU ho schválila
EU chce číst vaše konverzace. Problém už i v Německu
EU vás chce fízlovat. Rakušan to posunul na další úroveň, varuje Gregor
Tihle zvedli ruku pro vaše šmírování. Konečná odkryla, k čemu se nikdo nehlásí

 

Zdroje:

https://t.co/Fr1DkkpVwT

https://t.co/PDNIjxDpOQ

https://t.co/UqnbhB1nu9

https://twitter.com/danusenerudova/status/1993717201912975796?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/janmolacek/status/1993785397479170125?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MarketkaG/status/1994113349211066737?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/26/child-sexual-abuse-council-reaches-position-on-law-protecting-children-from-online-abuse/

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2025-11-24/0/ochrana-nezletilych-na-online-platformach

https://x.com/janmolacek/status/1994154532364779840

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EK , EP , EU , internet , komunikace , soukromí , vláda , Vondra , ochrana dětí , Moláček , sociální sítě , Hollan , Gregorová , Nielsen , Rada EU , Nerudová , Chat Control

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že hrozí zneužití navrhovaných nástrojů pro sledování občanů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radek Kotas

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 63 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jde o zavedení totality v celé EU, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNávštěvník99 , 28.11.2025 9:17:42
Poslanci EP se postavili proti mezinárodním úmluvám o lidských právech. Svobodě nadřadili totalitu. Možná si myslí, že totalita jim pomůže uchovat koryta a bezpracný luxusní život.

|  7 |  0

Další články z rubriky

Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

11:33 Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Konec pravice, postavené na ODS a TOP 09. To podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí Marti…