Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Na minulý čtvrtek si Martin Kupka, končící ministr dopravy a zájemce o předsednictví ODS, připravil pro novináře prezentaci svých úspěchů a pokroku v dopravě. Hodně černou shodou okolností došlo právě toho dne ráno ke srážce dvou vlaků u stanice Zliv na předměstí Českých Budějovic.
K nehodě, která si naštěstí nevyžádala žádné oběti, dorazil hned velmi krátce po srážce i jihočeský hejtman Martin Kuba. V jeho případě těžko mluvit o pozérství, někdejší lékař ze záchranky, který zasahoval třeba u tragické autobusové nehody u Nažidel, se o záchranáře a jejich akce vždy zajímal.
„Teď jsem strávil asi dvě hodiny s našimi záchranáři na místě srážky dvou vlaků na trati mezi Zliví a Dívčicemi. Práce záchranářů už jsou v této chvíli ukončeny. Odvezeno bylo 25 pacientů, čtyři zranění těžce, devět středně a ostatní lehce. O všechny se nyní starají lékaři v našich jihočeských nemocnicích,“ informoval na sociálních sítích.
Na tento kontrast mezi někdejším PR pracovníkem ve funkci ministra dopravy a záchranářem na hejtmanství si někteří vzpomněli o týden později, když Martin Kuba, který pro skomírající ODS dokázal v loňských krajských volbách nečekaně získat více než 40 procent hlasů, oznámil, že nebude kandidovat na předsedu, naopak stranu opouští.
ODS se podle jeho vyjádření na sociální sítích už „nedá opravit“.
„Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak,“ vysvětloval, proč chce raději pokračovat v politice s vlastním hnutím, které se chystá založit.
Občanští demokraté budou na lednovém kongresu volit nové vedení, poté, co se rozhodl nepokračovat po prohraných volbách Petr Fiala. O funkci se uchází Martin Kupka, který byl po celou dobu jeho místopředsedou a slibuje v podstatě pokračování dosavadní politiky.
Z vyzyvatelů se zatím objevil pouze Radim Ivan, který kromě ostravského dialektu nabízí hlavně generační změnu a boj proti „strejcokracii“.
Podle politologa Lukáše Valeše taková ODS přestává být odlišitelná nejen od TOP 09 a lidovců, se kterými tvořila koalici SPOLU, ale i od hnutí STAN. Odchod Martina Kuby, který jako jeden z posledních připomínal původní pravicové hodnoty, to může zpečetit.
„V podstatě je to konec pravice, jak jsme ji znali od roku 2009, kdy vznikla TOP 09 a o voliče zde bojovala s ODS. Teď je zřejmé, že TOP 09 skončí, nebo se sloučí s tím zbytkem ODS, lidovci se stanou regionální stranou a ODS neví, kam dál směřovat,“ říká pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.
Zásadním problémem této strany je podle něj aktuálně absolutní nedůvěryhodnost. „Ta strana chtěla přinášet pravicové hodnoty. Vyrovnaný rozpočet, škrtání ve veřejných výdajích, ochranu svobody nebo realistickou politiku směrem k Evropské unii. Všechny tyto body Petr Fiala zcela popřel,“ upozorňuje Valeš.
Martin Kuba může nabídnout pragmatismus a věcná řešení komunálního politika, což může být přesně tím, po čem nyní bude pravicový volič prahnout. „Mluvil o tom, že chce budovat hnutí primárně v jihočeském regionu, až následně případně na celorepublikové úrovni. Samozřejmě nevíme, jak bude úspěšný, ale je možné, že už jen ten úspěch v regionu může znamenat pro ODS konec,“ zamýšlí se Valeš.
Upozorňuje, že ODS vždy měla svůj personální rezervoár hlavně v komunální politice a její úspěch byl spojen s tím, jak tyto lokální politiky dokázala vynášet na celostátní úroveň. „Teď jsou za rok komunální volby a úspěšní komunální politici z ODS mohou klidně přepřáhnout,“ upozorňuje.
Frustrující pro tyto politiky podle Valeše může být nejen to, že jejich stranu na celostátní úrovni bude reprezentovat „převlečený Fiala“ v podobě Martina Kupky, ale i případné pokračování projektu SPOLU. „V jižních Čechách se vloni Kuba rozhodl vést ODS samostatně, a byl z toho mimořádný úspěch. Letos museli jít jako SPOLU, a dopadlo to tak, že lidi z ODS byli přeskákáni dvěma lidovci, kteří by sami neměli vůbec žádnou šanci. To musí být pro ódéeskáky maximálně frustrující, že popularita a práce jejich úspěšného hejtmana šla zcela vniveč,“ myslí si politolog.
Wollner má zprávy: Kubův úkol a Babišova většina
Jiní ale přicházejí s bizarnějšími konstrukcemi, proč se Martin Kuba rozhodl k opuštění ODS. Marek Wollner na FORUM24.cz uvádí, že „kuloáry mluví o mnohem ambicióznějším plánu“.
Podle Wollnerových kuloárových zdrojů má mít Kuba „úkol“. Zadavatel není specifikován, ale těžit z něj má Andrej Babiš. Kuba mu prý má shánět „přeběhlíky“ z řad současné sněmovní opozice, aby se Babiš mohl zbavit „Okamurovy radikální a extremistické SPD“, což by podle Wollnera Babiš rád udělal, ale teď nemůže.
Podle Wollnera rozhodně nemůže být náhoda, že by Kuba s novým projektem přišel „přesně v době Babišových problémů se skládáním koaličního puzzle“.
„Ministry za SPD by si ve vládě mohl ponechat, ostatně je veřejným tajemstvím, že jsou to původně lidé, které si přál mít ve vládě právě Andrej Babiš, a Tomio Okamura mu jen jejich nominacemi vyhověl,“ dodává Wollner.
Celkem by měl obstarat alespoň osm „přeběhlíků“, aby s 93 poslanci ANO a Motoristů dosáhli na „stojedničku“. Hledat prý má hlavně v ODS, ale možná také mezi lidovci.
„Je to nesmysl,“ komentoval Wollnerovu konstrukci s pobavením docent Valeš. Vysvětluje si jí tím, že někteří lidé mají neustálou potřebu stále hledat ve vlastních řadách zrádce.
A kromě toho docent Valeš zdvořile vyjadřuje údiv nad předpokladem, že by se v poslaneckém klubu ODS našlo osm lidí, kteří by nesouzněli s tandemem Fiala–Kupka. Kandidátky, sestavované pod taktovkou volebního manažera Zbyňka Stanjury podle něj tyto lidi vyfiltrovaly ještě před volbami. A navíc mnoho starých ódéesáků nad stranou pod vedením Petra Fialy už dávno zlomilo hůl.
„Fialova vláda byla zcela antipravicová, a ODS je pod tím podepsaná. Je podepsaná pod zvyšováním daní, i když výslovně slibovala, že je zvyšovat nebude. Je podepsaná pod rozpočtovými schodky kolem čtvrt bilionu korun. A je podepsaná pod omezováním svobody a zřizováním nejrůznějších úřadů a institucí, hledajících nepřítele,“ bilancuje Lukáš Valeš důvody, proč by Kubova alternativa mohla dávat politický smysl.
Souhlasí ale, že v dlouhodobém horizontu nemusí být spolupráce Martina Kuby s Andrejem Babišem vyloučena. Nakonec i v ODS se v minulosti o možnostech koalice s ANO diskutovalo, než je Petr Fiala zavrhl a pevně se přimkl ke SPOLU, STAN a Pirátům.
„Tato spolupráce by do budoucna mohla přinést zaměření české politiky na řešení věcných problémů, bez ideologické předpojatosti. A nelze vyloučit, že po tom bude velmi silná politická poptávka právě mezi pravicovými voliči,“ zamýšlí se nad politickou budoucností budějovického záchranáře.
Pro Martina Kubu a jeho projekt podle docenta Valeše bude spíše než nahánění přeběhlíků Babišovi klíčové, zda se mu podaří aktivovat „bývalé straníky“. Lidi, kteří v ODS kdysi viděli naději, ale za Fialova vedení to vzdali. A jejich nástup u hnutí, které chce vyrůstat z komunální politiky, může být zcela logicky cílen na obecní volby příštího podzimu.
autor: Jakub Vosáhlo