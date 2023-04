7 Kč jogurt, 20 Kč máslo, 10 Kč nudle. A maso? „I pro psa se mi to vyplatí.“ Ceny vzbudily pozdvižení

Mnohem nižší ceny potravin v Polsku se v posledních měsících staly nedílnou součástí mnoha debat na sociálních sítích a lidé si všímají, že mohou nákupem u našich severních sousedů ušetřit nemalé stokoruny či až tisíce korun. Aktuálně si lidé na sociálních sítích všímají příspěvku jedné mladé rodiny, která vyrazila za hranice do polského Kladska a potom referovala o tom, co a za kolik pořídila. 40 Kč za mleté krutí maso, 7 Kč za jogurt, 20 Kč za máslo a vaječné nudle za 10 Kč. „Ti naši hajzlové nás tu nechají vyzdechat hlady,“ sneslo se posléze v diskuzi k cenovým rozdílům u nás a v Polsku. A také, že s těmito cenami masa se vyplatí ho koupit i pro psa.

Kvůli růstu cen potravin již několikrát doporučil Čechům zvážit nákup v sousedním Polsku i ekonom a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. V Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News minulou neděli upozornil, že už nejde o úsporu, kterou by pocítili jen obyvatelé příhraničních oblastí, ale nakupovat v Polsku se dle něj už vyplatí i Pražanům.



„Já to vidím hlavně z pohledu lidí. Chci, aby se lidem ušetřilo v rodinných rozpočtech a v Polsku je to teď skutečně výhodnější,“ vysvětloval, proč i ze své pozice poradce premiéra takto radí lidem, aby raději na velké nákupy odcestovali do sousedního státu, byť ví, že „je to špatně, že se nenakupuje tady a neodvádějí se daně“.

Polsko sice také bojuje s vysokou inflací, tamější vláda se ovšem rozhodla krotit růst cen prostřednictvím daňových úlev a v zemi od začátku loňského roku minimálně až do konce června roku letošního zavedla nulovou daň z přidané hodnoty (DPH) na základní potraviny. Čechům navíc pomáhá i silná česká koruna a Polsko se tak stalo jakousi zemí zaslíbenou českých nakupujících.

Obliba nákupů v Polsku se rozšířila natolik, že se Češi rozhodli i organizovat na sociálních sítích ve skupinách, kde si lidé mezi sebou snaží ve velkém vyměňovat tipy, jak nejvýhodněji a nejkvalitněji při cestě za hranice nakoupit.



Množství reakcí v jedné z takovýchto skupin spustil příspěvek mladé rodiny z Čáslavi, která se vypravila do Kladska, kde navštívila tamní supermarket Biedronka i – v Česku známý – německý řetězec Lidl.



„V Biedronce bylo hodně věcí, ale strašně chaotické ceny, nebo tam vůbec ceny neměli. Kupovali jsme hlavně maso a pleny pro prcka, tam jsme udělali větší nákup a pak jsme jeli do Lidlu, kde se nám moc líbilo. Skoro stejné jako v Čáslavi. Přehledné. Ale spousta věcí bylo na kartu Lidlu. V KFC jsme si dali dvě meníčka plus něco k tomu, tam jsem platil cca 390 Kč, u nás, co jsem koukal, tak bych platil cca 530 Kč, ale to jen okrajově,“ podělil se s cestopisem z nákupního výletu otec a zanechal i ceny u jednotlivých produktů, přepočítané ze zlotých do české měny.

V nákupu si rodina přivezla například 5litrové balení kojenecké vody za 11 korun, čtyři půlkilová balení mletého krůtího masa po 40 korunách za 500 gramů či kuřecí prsa, která stála 114 korun za kilo.

Rajčatový protlak vyšel za 20 korun, dvojice burgrů za 35 korun a kečup pak stál 25 Kč.

Mnozí přispěvatelé také oceňovali nákup 400 gramů v sáčcích balené rýže, která stála 20 korun, černá jasmínová pak o pětikorunu více.

Půlkilovka cereálií vyšla na 35 korun, šunka na 90 korun za kilo, 200gramové balení ptáků bylo za 25, vaječné nudle 10 korun za 200 gramové balení, mozzarella značky Galbani 15 korun, tvrdý sýr Eidam 35 korun za čtvrť kila a 60procentní máslo pak stálo 20 Kč za 200 gramů.

„Furt nechápu lidi, co vám řeknou, že se tam nákup nevyplatí, už na těch kojeneckých vodách a tvrdém sýru to snad i debila napadne,“ ohodnotil po zhlédnutí takovýchto cen jeden z mužů v diskuzi pod příspěvkem.

„To maso je tam tak levný, že by se mi vyplatilo kupovat ho i pro psa,“ poznamenala na to jedna z diskutujících. „Mají to levnější, než je český barf (krmivo pro psy, pozn. red.) a je to kvalita pro spotřebu lidí a ne jiná jakost,“ pochválila zároveň i kvalitu polských výrobků, které přitom dříve neměly u českých spotřebitelů tak dobrou pověst, jak je tomu dnes.

A mnohé cenový rozdíl pak nemálo naštval. „Ti naši hajzlové nás tu nechají vyzdechat hlady... Ostuda. Všude jinde se o své lidi stát stará, ale ten náš…. Stojí, víte za co,“ nešetřila kritiku jedna z diskutujících.



Mnozí jí na to však radili, aby raději „zkusila jít do práce“. „Proč by se měl stát pořád o někoho starat?“ zaznělo. „Vy zdecháte hlady? Stát tu je od toho, aby se o vás staral? No není, vážená. O sebe a svoji rodinu se máte postarat sama. Nedokážete to? A to se tím tady chlubíte? Natáhnout ruku a čekat, že vám na ní přistanou moje daně?“ přisadil si poté v podobném duchu další přispěvatel.

