Hlaste odjezd na dovolenou. Klient Komerční banky nehlásil a byl bez peněz

Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Kdo převod služeb neuskutečnil, jelikož například nesouhlasí s nabízenými novými produkty, nejspíš si již vyslechl varovné hovory od banky, které nyní začaly doplňovat i maily, kde klienti dostávají „ultimátum“. Právě to obsahuje pevné datum a informaci, že pokud do měsíce na nové podmínky banky nepřistoupí, budou bez přístupu ke svému účtu.
„Jak už jsme Vás informovali, všechny naše klienty postupně převádíme do nového bankovnictví KB. Řada přišla i na Vás. Na svůj přechod máte už jen měsíc. Neodkládejte ho prosím, jelikož stávající internetové a mobilní bankovnictví brzo skončí,“ dozvídají se lidé.
Prospěla někdy ODS České republice?
Následuje odstavec, kde jim banka sděluje, co bude následovat, když smlouvu o nových službách nepodepíšou. „Pokud své služby nepřevedete, budeme Vám muset poslat písemnou výpověď služeb přímého bankovnictví. Nebudete tak moci obsluhovat své produkty v internetovém ani mobilním bankovnictví,“ dozvídají se lidé s datem, od kdy budou bez bankovnictví. Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Podepsat dokumenty o nových bankovních službách se přitom lidé zdráhají ne proto, že musejí obětovat 10 minut času on-line či v některých případech i cestu na pobočku, ale zejména kvůli změnám, jež zdaleka neznamenají jen nové bankovnictví v rámci KB plus. Lidé mohou mít problém například s tím, že se jim nově zvolený tarif u KB oproti dřívějším službám prodraží. Přiznává to i samotná banka.
„Nejedná se pouze o změnu aplikace, ale změny v Komerční bance jako takové. Součástí je nová produktová nabídka, snazší správa a ovládání vašeho bankovnictví, nové technologie, bezpapírová komunikace a další,“ láká klienty s tím, že jejich současný účet převede „na takový tarif, který co nejvíc odpovídá jejich parametrům“. Ne vždy to znamená zachování totožných služeb za podobné peníze.
Komerční banka shrnuje, že nové produkty vytvořila „s ohledem na přírodu“ a klienty bude vést „krok za krokem k udržitelné budoucnosti“ – například skrze „eko karty“ či čistě digitální dokumenty. Slibuje i novinky u poboček. „Na pobočce vás přivítá nejen nový vzhled, ale také otevřený přístup založený na poradenství a finančním koučování,“ uvádí, co je nového mimo samotné on-line bankovnictví.
Pak ale přichází odpověď na otázku: „Budu v novém bankovnictví platit více?“ „Zpoplatnění služeb v nové éře bude fungovat trochu jinak než doposud. Rozdíl v ceně nastat může, ale měl by být minimální. Může se dokonce stát, že budete platit méně,“ zní s dodatkem, že banka služby a produkty převádí do nového bankovnictví tak, „aby co nejvíce odpovídaly stávající situaci“ klientů.
Na sociálních sítích se k tomu šíří zkušenosti, které naznačují, že ne vždy jde o zlevnění. „V momentě, kdy podlehnete jejich výhružkám a prasáckým praktikám. Nelze zvolit tarif, bez extra služeb, nelze převést on-line. Aneb když vytočit klienta, tak pořádně. Schválně, jestli to budu taky řešit týden, stejně jako manželka…“ netajil rozhořčení ke konci května jeden z klientů banky, jenž se rozhodl banku poslechnout a přejít na nové služby, načež se dozvěděl, že bude muset být kontaktován poradcem, jinak bude muset platit za extra služby – právě ty přitom dříve ale daný klient měl v rámci starého účtu coby běžné.
Na výběr mají lidé u Komerční banky ze čtveřice možností. Standardní účet, který obsahuje jeden multiměnový účet a 2 debetní karty je za 39 Kč měsíčně, přičemž pokud někdo chce účet bez poplatku za vedení, musí se spokojit s účtem pouze v korunách a s jednou debetní kartou. Kdo by chtěl získat možnost výběrů hotovosti v ČR a Evropě a 3 multiměnové účty, zaplatí měsíčně 89 Kč.
Nespokojenost se šíří i po sociálních sítích banky. „Proč mi chcete zrušit účet, když nechci na nové bankovnictví? Pokud se vám podvolím, necháte mě už konečně na pokoji nebo mě zas budete nutit vyhodit další mobily?“ ptá se jeden z uživatelů KB a naráží i na omezenou podporu nových služeb u starších mobilních zařízení. Jiné klienty zase příliš neuspokojila technická stránka KB plus.
Problémy systémy banky měly například před měsícem. „Vůbec nereagujete. Jak se dostanu ke svým penězům? Zaplatíte sankce za prodlení plateb?“ psali posléze nespokojení lidé na facebook.
A co se stane s penězi, které lidem chodí na účet, pokud jim ho banka kvůli neprovedení přechodu na nové služby zruší? ParlamentníListy.cz se na to Komerční banky dotazovaly. „Pokud se klient rozhodne do nového bankovnictví KB+ nepřejít, bude mu odeslána Výpověď Smlouvy o přímém bankovnictví. Když klientovi na účet přijdou finanční prostředky, může klient s penězi bez omezení disponovat, jako tomu bylo doposud, až do konce výpovědní lhůty. Po vypršení dvouměsíční výpovědní lhůty už klient nebude moci své účty obsluhovat prostřednictvím internetového ani mobilního bankovnictví, ale se svými prostředky může samozřejmě libovolně disponovat prostřednictvím platební karty z bankomatů, u obchodníků nebo v pobočkách KB,“ uvedla za Komerční banku Zuzana Čepelková s tím, že klienti i po výpovědi internetového a mobilního bankovnictví mohou stále přejít do KB+, „a to bez nutnosti návštěvy pobočky“, jelikož jim má zůstat v platnosti elektronický podpis.
„Ihned po přechodu klient opět získává přístup přes aplikaci KB+, popř. jeho internetovou verzi a může své účty spravovat on-line,“ dodává Čepelková pro ParlamentníListy.cz.
Jedete za hranice? Měli byste to hlásit
A i po přechodu na nové bankovní služby klienti nemají po starostech. Bez přístupu ke svým penězům se totiž ocitnou i lidé, kteří banku včas s převodem uposlechli. Zapomenuli se jí totiž nahlásit, když jeli za hranice Česka.
Právě výjezd za hranice bez vědomí banky se stal v poslední době části klientům osudným a na dovolené se tak náhle ocitli bez peněz. Své naštvání z jednání banky se rozhodl popsat jeden z klientů, jenž posléze Komerční banku označil za „noční můru“. „Naposledy jsem si tam před dovolenou dal 30 tisíc… K penězům na dovolené jsem se nedostal! Prý podezřelý pohyb! A potom, když jsem od nich konečně odešel, tak jsem na vrácení těch tří pětek čekal měsíc,“ podělil se se svou zkušeností.
Co tento muž udělal špatně? Komerční banka mu vysvětlila, že se dopustil zásadní chyby. „Při cestování do zahraničí je vždy dobré tuto skutečnost bance nahlásit – právě proto, aby se předešlo blokování platební karty z důvodu možného odcizení platebních údajů,“ zaznělo z banky, že jí od daného klienta nepřišlo hlášení o záměru vyjet za hranice.
Mnozí klienti se po této zprávě KB ptají, zdali „to myslí vážně“. Ta odpovídá, že ano. „Monitoring transakcí je u nás nepřetržitý. V případě nestandardního typu platby např. kartou, můžeme takovou platbu pozastavit, ale klienta kontaktujeme, zda je vše v pořádku. Typicky přichází SMS zpráva s kontakty na kompetentní útvar nebo jiný druh kontaktu. Proto obecně klientům doporučujeme nám cestu do zahraničí, i do více exotických zemí, nahlásit. Pochopitelně není v našem zájmu klientům bránit při platbách, ale z druhého pohledu je to hlavně o ochraně peněz klienta před zneužitím,“ osvětluje Komerční banka naštvaným lidem, že jim peníze na dovolené blokuje pro jejich bezpečí.
Ani to však někteří neberou jako argument. „To myslíte vážně? Nemá vám klient náhodou hlásit i rozbor ranní moče? Pochopila bych to u transakcí v řádech desetitisíců, ale ne u výběru pár stovek,“ zní například od jedné nespokojené klientky.
Kdo se chce u Komerční banky nedostat do problémů a neskončit na dovolené bez peněz, ten by měl dle ní vyplnit formulář nahlašující zahraniční cestu. Výjezdní formulář, který má KB na webu, obsahuje políčka k vyplnění jména a příjmení, e-mailu, data odjezdu a příjezdu, cílové destinace a rodného čísla klienta.
Kdo si chce být jistý, že na dovolené neskončí bez peněz, má pak rovnou zavolat. „Chystáte se na delší dovolenou nebo cestujete za exotikou? Raději nám ještě před cestou zavolejte na +420 955 512 230. Poradíme vám, jaké jsou v dané zemi pravidla pro placení kartou, a také si vaší cestu zaznamenáme a zohledníme při monitoringu transakcí, abychom vás na dovolené nerušili,“ píše banka na svém webu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas