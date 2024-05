70 Kč za hodinu. Okradení pracovníka kvůli cizincům na nové úrovni

Ekonomická teorie ohledně minimální mzdy praví, že jsou u ní v podstatě dvě možnosti. Buď je nastavena nízko a pak je v podstatě zbytečná. Anebo je nastavena výš, než je průnik nabídky a poptávky, a pak má negativní následky, totiž že pracovní pozice, které se s touto úrovní mzdy nevyplatí, začnou zanikat nebo budou přesunuty do zahraničí.

O platnosti této poučky se poučili v New Yorku. Kde od 1. ledna 2024 zvýšili minimální mzdu na 16 dolarů za hodinu, což je zaokrouhleno 367 Kč za hodinu. Trochu jiné podmínky platí v restauracích, kde je minimální mzda menší kvůli americkému zvyku dávat spropitné, nicméně i tam platí, že si zaměstnanec musí vydělat za hodinu 16 dolarů. Dodejme, že v USA je ovšem jiná cenová hladina. Čtyři role toaletního papíru vyjdou na 161 Kč, jeden Big Mac v McDonald’s pak na 121 Kč.

Jak ale informoval deník New York Times, restaurace v největším městě USA začaly experimentovat a práci, o které by se neřeklo, že se dá přesunout do zahraničí, svěřili Filipíncům. Přes internet. Například v restauraci Sansan Chicken v Queensu na Long Islandu. „Pokladní se na mě usmála a doporučila mi sendvič se smaženým kuřecím. Nebo možná tonkatsu (japonský vepřový řízek – pozn. red.). Těžko se to rozeznávalo, internetové připojení na její domovské Filipíny vypadávalo,“ popsal svou zkušenost reportér NYT, který takovou restauraci navštívil.

A dodává, že co zatím funguje v několika restuaracích, by mohla být změna, ke které dojde v celém pohostinství, protože drobní podnikatelé se snaží uniknout vysoké inflaci a zvyšujícím se cenám pronájmu komečních nemovitostí. „Jiní vidí model, který se dá snadno zneužít,“ pokračuje reportér. Důvod je jednoduchý. Zatímco zaměstnancům restaurace by museli platit zmíněných 16 dolarů, Filipínky vítají hosty za 3 dolary za hodinu, tedy ani ne 70 Kč. Pro srovnání, česká minimální mzda je 112,50 Kč.

Službu Happy Cashier (Šťastná pokladní – pozn. red.) vymyslel Chi Zhang, zatím funguje hlavně v asijských restauracích. Zhang byl dříve majitelem šanghajské restaurace, která ale musela při covidu zavřít. To ho prý přesvědčilo, že drobné podnikatele drtí vysoká inflace a vysoké nájemné a že by jim model podobný call centrům mohl pomoci „zvýšit efektivitu“. Když zrovna nepomáhají zákazníkům, tak virtuální pokladní přijímají hovory a koordinují dodávky jídel. Z pochopitelných důvodů neřeší peněžní transakce.

Filipínky nepracují pro restauraci, ale pro společnost Happy Cashier. Zhang tvrdí, že tři dolary za hodinu jsou dvakrát tolik, kolik se na Filipínách za takovou práci normálně platí. Některé restaurace údajně dávají virtuálním pokladním 30 % ze všeho spropitného. Model je podle všeho legální, odbor práce státu New York uvádí, že minimální mzda se vztahuje jen na ty, kdo jsou ve státě fyzicky přítomni. A Chi Zhang očekává, že se mu podaří svou službu rozšířit.

To se nelíbí neziskovce Restaurant Opportunities Centers United, která na zvýšení minimální mzdy tlačila. Prý to povede k tlaku na opětovné snížení mezd.

Na sociálních sítích se služba nesetkala s příliš pozitivní odezvou. „Používat virtuální pokladní mi připadá dystopické,“ zaznělo od investičního účtu Wall Street Silver. A podobná slova volili i další. Jedná se podle nich o další důkaz, jak špatná politika dopadá na americkou střední a nižší třídu.

This is wild...



Virtual fast food workers from the Philippines are being hired for $3 per hour, compared to New York's minimum wage of $16 per hour.



"You can hire 5 virtual workers for the price of 1 in-person worker"



This just shows how bad policies like this hurt the… pic.twitter.com/pGFOqxablX