70 tisíc měsíčně. Pavel Novotný o životě, který ztratil

Novinářka a moderátorka Nora Fridrichová natáčela s řeporyjským exstarostou Pavlem Novotným na začátku června, těsně před jeho nástupem do vězení. Šel si odsedět tři měsíce za porušení podmínky, kterou dostal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. V rozhovoru vystupoval sebevědomě až fanfarónsky, vyprávěl, jak se těší na nové zážitky a odpočine si.
Když ho po třech měsících pustili, pozvala si ho moderátorka na rozhovor znovu. „Z osobní zvědavosti, jaký bude. A musím říct, že ve studiu se mnou seděl trochu jiný člověk. Když nastupoval do věznice Pankrác, vyprovázela ho média, byla to show a Novotný sršel energií a optimismem,“ připomněla Fridrichová.
Teď se Novotný chová trochu jinak. Přiznává, že ho vězení semlelo, dost v něm přemýšlel, proč dopustil, aby se v něm vůbec ocitl. Dvakrát se kvůli chování dostal i na samotku, do tzv. díry. Připouští, že takovou životní lekci potřeboval.
Mít, nebo nemít 70 tisíc měsíčně
Díky vězeňské stravě je o 10 kg lehčí a zjistil, že přijde o mandát řeporyjského zastupitele. Na post starosty rezignoval už v červnu. Teď musí popřemýšlet, co dál a jak bude živit rodinu.
„Do vězení se už nikdy nechci vrátit, bylo to drsné,“ dušuje se Novotný. Díky němu si však víc váží věcí. Zkušenost pobytu v kriminále by prý doporučil každému.
„Vy teď musíte vymýšlet, co se sebou,“ předestřela moderátorka svému hostovi.
„V tramvaji jsem přemýšlel. Nora se mě zeptá: ‚Čím se budete živit.‘ To bude první. ‚Máte doma dvě děti. V médiích jste prakticky vyřízený – co si budeme povídat, pane Novotný.‘ Ano, máte pravdu. Nevím, čím se budu živit. Je to rozdíl – brát, a nebrat 70 tisíc. Co si budeme povídat,“ předvedl bývalý novinář rozhovor sám se sebou a pokračoval: „Člověk tím uvězněním ublíží rodině.“
Vězení se podle něj dá zvládnout. „Blbé je to, že si tam člověk rychle uvědomí, komu nejvíc ublížil – samozřejmě blízkým. A to je nepříjemné. Dobré je to, že jste, kdo jste. Takže vám začnou volat různí vydavatelé. Chtějí po vás rukopis. Já teď sedím nad rukopisem a píšu Sběratele kázeňáků. Píšu deník z vězení,“ předestřel Novotný.
Do Vánoc to prý asi nestihne. „Já jsem sám vydal pár knížek, ale asi to prodám rovnou vydavateli, ještě uvidím,“ svěřil se Novotný.
Dostal prý také nabídku na účast v zápase Clash of the Stars. „Za to taky dostanu nějaké peníze,“ počítá bývalý starosta.
„A do toho jdete?“ zeptala se moderátorka.
„Potřebuju peníze,“ odpověděl jí host. Zkušenost prý už má. „Jeden hlavní zápas v boxu už jsem vyhrál. Dostal jsem peníze. Byly to vyšší stovky tisíc,“ řekl Novotný a pochlubil se, že kdo prošel kriminálem má „street credit“.
Chtěl být na Pankráci, ale uklidili ho do Liberce
Ve vězení je čas přemýšlet. „Chvilku jsem zpytoval svědomí,“ přiznal bývalý starosta. Měl prý i pocit, že za mříže nepatří a ptal se sám sebe, jak se tam dostal.
Do vězení přišel s plnou taškou knížek. Pátý den ho z Pankráce eskortovali do Liberce.
„Všechny lidi, kteří jsou novináři, celebrity, jsou veřejně známí nebo jsou to lidé, kteří by mohli zpětně reflektovat vězeňství a stav té věznice, odvezou do Liberce. Tamní věznice jediná splňuje standardy EU. Funguje tak, že je malá šance, že by ta veřejně známá osoba viděla to, co vidí v jiných věznicích – věci, které se do věznic dostávají jakýmsi vnitřním černým trhem, který tam funguje. Na Pankráci, kdybych chtěl, tak si zatelefonuju, dám si jointa,“ uvedl Novotný.
Pavel Novotný, DiS.
Na Pankrác se podle svých slov těšil a líbilo se mu tam. Zmínil, že tamní věznice má svůj genius loci. „Je to nesmírně zajímavé místo,“ tvrdí někdejší politik a novinář. Přizpůsobit se režimu mu podle jeho slov nevadí. A na Pankráci měl prý kamarády. Jména a bližší podrobnosti však nechtěl prozradit.
Mluva Pavla Novotného zůstává typicky překotná, někdy mu je trochu hůř rozumět. „To, co líčí, je cenné. I to, že můžeme sledovat proměnu osobnosti, kterou podle mě před našimi zraky prodělává,“ soudí Fridrichová.
Jejich vzájemný vztah charakterizuje jako velmi komplikovaný. „Ač jsme se neznali, Novotný mě roky veřejně hejtoval na sítích, stejně jako několik dalších lidí. Upřímně si ale myslím, že už nikoho hejtovat nebude,“ domnívá se Fridrichová.
autor: Naďa Borská