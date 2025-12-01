Letenky za 340 000 Kč pro dva poslance vyneseny ven

DENÍK POSLANKYNĚ Letenky pro dva poslance měly stát 340 000 Kč, takže Okamura tuto cestu škrtl, sdělila ParlamentnímListům.cz poslankyně Motoristů sobě Gabriela Sedláčková. Ta v rámci svého pravidelného poslaneckého deníku také dosvědčila, že dosluhující vládní politici při schůzi o Andreji Babišovi odešli na dortík.

Letenky za 340 000 Kč pro dva poslance vyneseny ven
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mimořádná schůze sněmovny, na které měl Andrej Babiš vysvětlit řešení svého střetu zájmů, kdyby byl jmenován premiérem

Další sněmovní týden započal s téměř vánoční atmosférou. Venku nasněžilo! A dokonce i v Praze. Moje očekávání, že si do začátku adventu vyzdobím vánočně kancelář se však rozplynulo, jakmile jsem si uvědomila nabitý program sněmovny. 

Po poslaneckém pondělí (rozumějte: Ono poslanecké pondělí znamená, že by ho měl každý poslanec trávit v kraji, za který byl zvolen) mě čekal hned ráno mimořádně svolaný bezpečnostní výbor na téma „mimořádná bezpečnostní situace Polsko–Rusko“. Jednání výboru bylo tajné, přesto snad mohu prozradit, že mě příjemně překvapili naši hosté – zástupci bezpečnostních služeb, kteří se nebojí na věc pohlížet z různých stran a klást si otázky tak, jak to občan od takových lidí očekává. 

Hned poté jsem se jala studovat skutečnosti o ústředním orgánu státní správy – Národním bezpečnostním úřadu, protože jsem se rozhodla kandidovat do předsednictví stálé komise pro jeho kontrolu. Když čte člověk zpravodajství, nemůže mu uniknout „prověrka sem, prověrka tam“. Zatímco jeden se jemu udělenou prověrkou zaklíná, nedej bože při vykonávání nekalé činnosti, druhý o ni přichází a třetí o ni stojí… A protože ředitele Národního bezpečnostního úřadu jmenuje podle zákona vláda, která ho také odvolává, je potřeba nezůstat v této věci pozadu. 

Zaříznutí sněmovní cestovky 

Středeční jednání sněmovny se táhlo přibližně 15 hodin. Celý den se projednával státní rozpočet na příští rok, a tak to logicky nezůstalo bez emocí. Pozorně jsem si poslechla odborné a faktické poznámky, ale když nastalo zbytečné osočování nové vlády z proruskosti – ano, opětovně! – rozhodla jsem se odebrat na kávu do své kanceláře.

Rakušan totiž nastoupil k pultíku s kritikou směrem k Okamurovi, který si dovolil zamítnout výjezd na další zasedání Parlamentního shromáždění NATO. Což o to, že předseda sněmovny Okamura škrtl cestu z důvodu ceny letenek – pro dva poslance totiž měly letenky stát 340 000 Kč! Bylo mu prý řečeno, že za doby předsedkyně Pekarové se létalo pouze s dvěma leteckými společnostmi, a proto nebyly objednány letenky levnější. Upřímně? Jsem ráda, že nad tím konečně někdo přemýšlí. Jakožto bývalá podnikatelka jsem se finanční gramotnosti naučila po prvních pár měsících podnikání. Pokud to doposud fungovalo v Poslanecké sněmovně i u ostatních věcí právě tak, jako u této konkrétní cesty, není se čemu divit, že scházejí peníze. Delegace do parlamentního shromáždění NATO samozřejmě bude. Jen bude prostě o 140 000 Kč levnější.

Když se Rakušan, dosluhující ministr vnitra, začal obouvat také do zahraniční cesty na Slovensko, která čeká naše kolegy už zítra, abychom splnili sliby „znovuobjevování vztahů V4“, dorazili do svých kanceláří i někteří další otrávení kolegové. S kolegou Červeným, s nímž sdílím kancelář, jsme je pozvali k nám. Sněmovní jednání jsme tak nějakou chvíli sledovali pouze z televizní obrazovky, za to jsme ho mohli nevybíravě komentovat. 

Rozpočtové provizorium? 

K hádkám o rozpočtu se nechci postopadesáté vyjadřovat. Jsem „homo politicus“, tedy člověk, který se o politiku zajímá přibližně 15 let velmi intenzivně. I dříve jsem sledovala politické debaty v televizi, ovšem dnes, když politikem jsem, snažím se nevynechat ani jedinou. Je to odporné. Politici se tam překřikují, moderátoři to ve velké většině nedokážou uřídit, a jako divák jen stěží zjišťuji, kde je vlastně pravda. Zatímco jedna strana trvá na tom, že rozpočet je zcela správně, ta druhá zuří a požaduje jeho přepracování, jako divák můžu tak maximálně odhadovat, kde je pravda, pokud nejsem ekonom, a nemám hodiny denně na vlastní studium a ověřování faktů. Sama jsem z toho opravdu unavená. A to ve sněmovně pracuji! Co teprve běžná maminka se dvěma dětmi, která chodí denně do práce, musí vařit a k tomu si pustí debatu, aby zůstala v obraze?! 

Že rozpočet bude vyžadovat jisté zásahy, je ovšem věc zcela jasná. A že v tomto věřím kolegu Pikorovi, předsedovi rozpočtového výboru, taktéž. (PL přinesly s Pikorou rozhovor, nenechte si ho – pro větší přehled v situaci – ujít.) 

Po celodenním sněmovním martyriu proběhly ještě téměř noční volby do stálých komisí. Že jsem byla zvolena předsedkyní Stálé komise pro kontrolu NBÚ jsem se dozvěděla až doma z televize před druhou hodinou ranní. 

Motoristé ve Sněmovně
 

Babišovy slzy a vláda na dortíku 

Ve čtvrtek proběhla mimořádná sněmovní schůze ke střetu zájmů Andreje Babiše. Ta samozřejmě nic nevyřešila a nejspíše vyzněla do ztracena. Svolala ji opozice, a jelikož jsem zčásti na vlastní oči viděla, jak se na svolání oné schůze domlouvali (převážně politici SPOLU, jestli jsem to v kuloárech správně pochopila, Piráty k tomu ani nepřizvali), pak nemůžu pochopit důvod. Mrhání peněz českých občanů. To je jediné, co mě k tomu napadá. Vlastně ne! Ještě jedna věc mě napadá. Vlastní promo a potřeba vynadat Babišovi do kamery, aby z toho vznikla hezká a vitální videa za peníze daňových poplatníků. Většina dosluhujících vládních politiků totiž hned po začátku sněmovní schůze odešla ze sálu. Někteří jedli v předsálí dortík, jiní se zvesela bavili na chodbách s novináři a Piráti se předváděli s transparenty a arogancí jim vlastní se všem vysmívali a schůzi, kterou ani sami nesvolali, využili převážně pro svou propagaci. 

Babiš při svém projevu plakal. Sedím přímo naproti pultíku. Vidím všechno z první řady. Jestli to bylo hrané, tak je zatraceně dobrý herec. Celé mi to bylo líto (a ne, nejsem neobjektivní, bylo by mi to líto, kdyby tam stál kterýkoliv z nás – vlády či opozice). Média a opozice se už Babišovi smějí, ono divadlo mu prý nevěří. Víte, tohle se těžko popisuje… Ale když jsem v politice dva měsíce, a poznávám onu špínu, která nakonec dopadne na každého ve veřejné funkci, nedivila bych se slzám, které – obzvlášť v případě rodiny – nemusí udržet ani chlap. 

Když trollové útočí na mě, směju se tomu. Když to je ovšem mířeno k mojí rodině, neznám se a emoce ze mě tryskají. 

Babiš ve Sněmovně

Modlitba za národ 

V pátek jsem se o to raději vydala na Modlitbu za národ. Tradici, o které jsem vám již psala v jednom z minulých deníků, spustil Dominik Duka – budiž mu země lehká. Jeho asistentka, sestra Dominika, se rozhodla tradici udržet a sama vede modlitbu, předzpívává písně… Každého 28. v měsíci se bude nově modlitba opakovat v kostele Panny Marie Andělské. Krom toho, že je to přenádherný kostel, sídlí symbolicky vedle Černínského paláce. Ministerstva, které může tak snadno národ potopit, jako zvednout. 

Když jsme zpívali českou a slovenskou hymnu, v oné vánoční kostelní atmosféře mě to neuvěřitelně dojalo. A ráda bych vyzvala vás všechny, kterým není osud našeho národa lhostejný, abyste se za národ příště přišli pomodlit s námi. Je to krásná tradice, kterou jsem velmi ráda vepsala na pravidelné místo do svého diáře.

sv. Václav

autor: Gabriela Sedláčková

