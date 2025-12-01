Letenky za 340 000 Kč pro dva poslance vyneseny ven

Další sněmovní týden započal s téměř vánoční atmosférou. Venku nasněžilo! A dokonce i v Praze. Moje očekávání, že si do začátku adventu vyzdobím vánočně kancelář se však rozplynulo, jakmile jsem si uvědomila nabitý program sněmovny. Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Hned poté jsem se jala studovat skutečnosti o ústředním orgánu státní správy – Národním bezpečnostním úřadu, protože jsem se rozhodla kandidovat do předsednictví stálé komise pro jeho kontrolu. Když čte člověk zpravodajství, nemůže mu uniknout „prověrka sem, prověrka tam“. Zatímco jeden se jemu udělenou prověrkou zaklíná, nedej bože při vykonávání nekalé činnosti, druhý o ni přichází a třetí o ni stojí… A protože ředitele Národního bezpečnostního úřadu jmenuje podle zákona vláda, která ho také odvolává, je potřeba nezůstat v této věci pozadu.
Zaříznutí sněmovní cestovky
Středeční jednání sněmovny se táhlo přibližně 15 hodin. Celý den se projednával státní rozpočet na příští rok, a tak to logicky nezůstalo bez emocí. Pozorně jsem si poslechla odborné a faktické poznámky, ale když nastalo zbytečné osočování nové vlády z proruskosti – ano, opětovně! – rozhodla jsem se odebrat na kávu do své kanceláře.
Rakušan totiž nastoupil k pultíku s kritikou směrem k Okamurovi, který si dovolil zamítnout výjezd na další zasedání Parlamentního shromáždění NATO. Což o to, že předseda sněmovny Okamura škrtl cestu z důvodu ceny letenek – pro dva poslance totiž měly letenky stát 340 000 Kč! Bylo mu prý řečeno, že za doby předsedkyně Pekarové se létalo pouze s dvěma leteckými společnostmi, a proto nebyly objednány letenky levnější. Upřímně? Jsem ráda, že nad tím konečně někdo přemýšlí. Jakožto bývalá podnikatelka jsem se finanční gramotnosti naučila po prvních pár měsících podnikání. Pokud to doposud fungovalo v Poslanecké sněmovně i u ostatních věcí právě tak, jako u této konkrétní cesty, není se čemu divit, že scházejí peníze. Delegace do parlamentního shromáždění NATO samozřejmě bude. Jen bude prostě o 140 000 Kč levnější.
Když se Rakušan, dosluhující ministr vnitra, začal obouvat také do zahraniční cesty na Slovensko, která čeká naše kolegy už zítra, abychom splnili sliby „znovuobjevování vztahů V4“, dorazili do svých kanceláří i někteří další otrávení kolegové. S kolegou Červeným, s nímž sdílím kancelář, jsme je pozvali k nám. Sněmovní jednání jsme tak nějakou chvíli sledovali pouze z televizní obrazovky, za to jsme ho mohli nevybíravě komentovat.
Rozpočtové provizorium?
Že rozpočet bude vyžadovat jisté zásahy, je ovšem věc zcela jasná. A že v tomto věřím kolegu Pikorovi, předsedovi rozpočtového výboru, taktéž. (PL přinesly s Pikorou rozhovor, nenechte si ho – pro větší přehled v situaci – ujít.)
Po celodenním sněmovním martyriu proběhly ještě téměř noční volby do stálých komisí. Že jsem byla zvolena předsedkyní Stálé komise pro kontrolu NBÚ jsem se dozvěděla až doma z televize před druhou hodinou ranní.
Babiš při svém projevu plakal. Sedím přímo naproti pultíku. Vidím všechno z první řady. Jestli to bylo hrané, tak je zatraceně dobrý herec. Celé mi to bylo líto (a ne, nejsem neobjektivní, bylo by mi to líto, kdyby tam stál kterýkoliv z nás – vlády či opozice). Média a opozice se už Babišovi smějí, ono divadlo mu prý nevěří. Víte, tohle se těžko popisuje… Ale když jsem v politice dva měsíce, a poznávám onu špínu, která nakonec dopadne na každého ve veřejné funkci, nedivila bych se slzám, které – obzvlášť v případě rodiny – nemusí udržet ani chlap.
Když trollové útočí na mě, směju se tomu. Když to je ovšem mířeno k mojí rodině, neznám se a emoce ze mě tryskají.
Modlitba za národ
Když jsme zpívali českou a slovenskou hymnu, v oné vánoční kostelní atmosféře mě to neuvěřitelně dojalo. A ráda bych vyzvala vás všechny, kterým není osud našeho národa lhostejný, abyste se za národ příště přišli pomodlit s námi. Je to krásná tradice, kterou jsem velmi ráda vepsala na pravidelné místo do svého diáře.
autor: Gabriela Sedláčková