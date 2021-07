715 miliard na zbraně pro Pentagon. Na budoucnost lidstva... Ani se neptejte

Hostem pořadu Kupředu do minulosti byl publicista a odborník na cesty do vesmíru Stanislav Kužel. Jaká je budoucnost letů do vesmíru? Lidstvo prý musí dobývat kosmos, nebo tady na Zemi zanikne. Lidstvo by se tak podle něj mělo věnovat výzkumu, a nedávat tolik peněz na zbrojení. Špionážní americké družice mohou zachytit údajně až centimetrové detaily hluboko dole pod nimi. Do kosmu si vyšlápla i Čína a vypadá to, že se k ní přidají Rusové. A Musk s Bezosem? „Hlavně byznys.“

Přitom prý americká NASA dostala od vlády za letošní rok 24,8 miliardy dolarů, na americkou armádu řízenou z Pentagonu šlo údajně 715 miliard. „Kdybychom přestali zbrojit, a peníze investovaly do kosmického výzkumu, do kolonizace sluneční soustavy, tak už dneska zabydlujeme měsíce kolem Jupiteru a Saturnu,“ domnívá se Kužel.

Řeč přišla i na špionážní družice. Ty mají podle Kužela ve vesmíru téměř všechny velmoci. „Teď si představte, že kolem Země létají čtyři takovéto Hubbleovy teleskopy, a jsou to fotografické americké družice, které vidí skutečně centimetrové detaily. A o něco podobného se snaží také Rusové, jsou to dvoumetrové objektivy u družic. Je to obrovské. Některé americké družice byly velké jako americký školní autobus, jsou to prostě obrovské kusy techniky, které létají ve vesmíru,“ popisuje publicista.

Rozhovořil se také o americkém projektu Artemis, který s mezinárodní spoluprací buduje jakousi přestupnou stanici mezi Zemí a Měsícem do doby, než na Měsíci vznikne trvalá základna. „Co je zajímavé, tak Američané už mohli být na Měsíci v roce 2018, ale tehdejší prezident Obama program Constelation prostě zrušil, přes velké protesty NASA, a samozřejmě zainteresovaných firem, a asistoval u toho i dnešní prezident Biden. Takže byly obavy, že projekt Artemis, který v podstatě vydupal ze země bývalý prezident Trump, bude opět pozastaven a zrušen. Mile mě překvapilo, že Biden tomuto projektu začal fandit,“ říká Kužel.

Psali jsme: Tak slabé bylo Rusko. I kosmonautům snědli jídlo. Ale nad hlavou vám létají zbraně

Do vesmírného cestování podle něj šlape rovněž Čína. „Vezměte si, že loni třeba přistály na Měsíci čínské sondy, jezdilo tam vozítko Nefritový králík, a přistály na odvrácené straně Měsíce, což byla vůbec první taková sonda v historii, nehledě na Spojené státy a Rusko, první sonda, která přistála na odvrácené straně Měsíce. Přivezli odsud asi dva kilogramy hornin, což se nepovedlo ani Rusům s automatickými sondami.“

Spojené státy také údajně odmítly spolupracovat s Čínou na projektu nové Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Proto má dnes asijská velmoc stanici svou vlastní. „Čína nám chce ukázat prostředníček a říct: Tůdle, vy jste nás tam nepustili, tak my si postavíme svou stanici. A situace je dneska taková, že i Rusové uvažují o tom, že v roce 2025 ukončí spolupráci na ISS, podle nejnovějšího prohlášení šéfa kosmosu Rogozina, a v roce 2025 by údajně měl být vypuštěn nový modul budoucí národní ruské kosmické stanice,“ vysvětluje Kužel a dodává: „A do toho vstoupila Čína, která má dobrou elektroniku, možná lepší než Rusové. Rusové mají zkušenosti, mají ověřené technologie udržení života na kosmických stanicích. A tak se zrodilo memorandum o spolupráci mezi Čínou a Ruskem, a to předpokládá, že by tyto země vybudovaly základnu buď u Měsíce, nebo přímo na Měsíci. Čili je to něco podobného, co předpokládá americký projekt Artemis, včetně družicové stanice Gateway.“

Co se týká soukromých osob, podnikatelů, kteří létají do kosmu, řeč byla třeba o Elonu Muskovi. Kužel mu prý hodně fandí, ale jde prý především o byznys. „A všimněte si, že Elon Musk je velkým dodavatelem Pentagonu, amerického letectva a vůbec.“ Připomněl i nejbohatšího muže planety Jeffa Bezose, který již nyní plánuje vynášet turisty na krátký časový úsek do vesmíru. To prý je: „signál, že turistům, kteří na to mají a mohou si zaplatit pár milionů dolarů, je vesmír otevřený. A dneska už se soupeří i o to, kdo natočí první film na družicové mezinárodní kosmické stanici, jestli to bude Hollywood, nebo Rusové“.

