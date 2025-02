763 milionů korun. Tolik škrtli v Americe pro pražskou neziskovku, která měla hodně široký záběr

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 19351 lidí



Zastaveno bylo též 40 milionů dolarů na „centrum pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen“, 486 milionů dolarů Konsorciu pro volby a posílení politických procesů (CEPPS) včetně 22 milionů dolarů na „inkluzivní a participativní politický proces“ v Moldavsku a 21 milionů dolarů na zvýšení volební účasti v Indii.



Škrtání úřadu Muska neuniklo ani 29 milionů dolarů na „posílení politického prostředí v Bangladéši“, 20 milionů dolarů na „fiskální federalismus“ v Nepálu, 19 milionů dolarů na „konverzaci o biologické rozmanitosti“ v Nepálu, 1,5 milionu dolarů na zvýšení důvěry voličů v Libérii, 14 milionů dolarů na „sociální soudržnost“ v Mali, 2,5 milionu dolarů na posílení „inkluzivních demokracií“ na jihu Afriky, 47 milionů dolarů na „zlepšení výsledků vzdělávání v Asii“ či dva miliony dolarů na rozvoj „udržitelných recyklačních modelů“ pro „zvýšení socioekonomické soudržnosti mezi marginalizovanými komunitami kosovských Romů, Aškalů a Egypta“.

US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:

- $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"

- $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"

- $2.3M for "strengthening… — Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025

Nedorazí ani peníze do Prahy. Mezi dolary amerických daňových poplatníků, které úřad odmítl nadále posílat, je totiž i obnos 32 milionů dolarů (763 286 400 Kč) pro pražské Centrum pro občanskou společnost.

Peníze z Ameriky tak přestane dostávat organizace napojená na neziskovou organizaci Člověk v tísni, jež byla založena v únoru 2015 s cílem podporovat občanské iniciativy ve východních zemích, jako jsou Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán, Rusku a zemích střední Asie.



„Zakládáme nové Centrum, protože vnímáme, že občanská společnost v regionu má na jednu stranu obrovský potenciál, na druhou stranu je zvlášť v některých zemích pod stále větším tlakem,“ vysvětloval tehdy krok ředitel Centra pro občanskou společnost Rostislav Valvoda. „Chceme podporovat nejen tradiční neziskovky, ale rovněž inovativní neformální iniciativy a projekty (též internetové) nebo tvůrčí jedince, jako jsou blogeři, filmaři, umělci či nezávislí badatelé. Budeme se také zaměřovat na oslovení mladších generací a lidí působících mimo hlavní města,“ doplnil.

Fotogalerie: - Poslanci sobě

„Do výběrového řízení jsme se přihlásili, protože coby Středoevropané i nadále cítíme solidaritu s regionem, s nímž nás pojí zkušenost z doby nesvobody. Zároveň je to příležitost navázat na prvorepublikovou masarykovskou tradici, kdy Praha tamní občanské společnosti už jednou poskytovala vnější útočiště,“ dodal též ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, jenž sám působí také právě v pražském Centru pro občanskou společnost v roli předsedy jejího představenstva.



„Pražské centrum se snaží podporovat a posilovat změny, novináře a myslitele ve východní Evropě, na Kavkaze a ve střední Asii. Poskytujeme podporu, kterou potřebují, aby prosazovali otevřenější, odpovědnější a demokratičtější společnosti,“ uvádí organizace působící v osmnácti zemích na východ od nás, přímo na svém webu.



„Jsme navrženi pro provoz v nejdrsnějších podmínkách a jsme hrdí na to, že jsme diskrétním a bezpečným dárcem. Děláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili ty, kteří usilují o otevřenější, svobodnější a demokratičtější budoucnost bez ohledu na to, jak daleko se to dnes může zdát,“ doplňuje pak v nabídce grantů, které přidělovalo i právě z amerických peněz.

Fotogalerie: - Americký konvoj

Organizace ještě stále zmiňuje, že jí „důvěřuje“ „americká, britská, švédská, česká a finská vláda, Evropská komise, Oak Foundation a King Baudouin Foundation“ a právě skrze tyto příjemce získá prostředky, jež přerozděluje a pro „občanské společnosti“ a „nezávislá média“.

„Bez jejich podpory bychom nemohli dělat to, co děláme. Rozhodnutí o tom, koho a kde podporujeme, však zůstává na rozhodnutí pražského centra. Zajišťujeme, aby ti, které považujeme za kritické pro budoucnost a svobodu zemí, ve kterých pracujeme, dostali potřebnou podporu a solidaritu,“ dodává.



Mezi aktuální podporované výzvy patří například „posílení hlasu Ukrajiny v EU“, mající za cíl financovat ukrajinské organizace a iniciativy k navázání spolupráce s evropskými protějšky.

Fotogalerie: - Média a moc

„S ruským útokem na Ukrajinu se objevila řada nových příznivců země, kteří se postavili za Ukrajinu pořádáním veřejných demonstrací, crowdfundingem na humanitární pomoc a pomoc uprchlíkům, veřejnými apely na urychlení kandidatury Ukrajiny do EU a další. Ukrajinské nevládní organizace, think-tanky a expertní organizace se staly silnými mezinárodními zastánci Ukrajiny a hrají klíčovou roli v politické debatě o podpoře Ukrajiny a její obnově,“ uvádí organizace, proč je tato podpora potřeba.



Další projekt cílí na podporu „arménských občanských skupin, které usilují o to, aby jejich společnost byla uvědomělejší, otevřenější a demokratičtější a aby jejich občané byli informovanější, angažovanější a vnímavější“, či projekt hodlající poskytovat „finanční i nefinanční podporu stávajícím a zavedeným ruským a běloruským médiím, která pracují v exilu v EU a udržují si doma významné publikum“.



Kromě peněz z USA se pražské Centrum pro občanskou společnost spoléhá také na podporu z českých veřejných peněz. Celkově již z dotací v Česku obdrželo několik desítek milionů, přičemž v roce 2023 jí přikleplo formou dotací Ministerstvo zahraničí dohromady 45 milionů korun.

Fotogalerie: - O Číně a Rusku v knihovně VH

K americkým škrtům, které se dotkly i této organizace se sídlem v Praze, se vyjádřil též ředitel Nadace pro svobodu online Mike Benz s tím, že každý ze škrtnutých projektů byl de facto „zpravodajskou operací“.

I know it sounds hard to believe, but every single one of these things was a de facto intelligence operation pic.twitter.com/vYSP8elHg3 — Mike Benz (@MikeBenzCyber) February 15, 2025

Psali jsme: Rumunské volby manipulovala USAID, zaznělo od Trumpa Fico píše Muskovi. Mnozí Slováci už se těší, co vyplave na Šimečku Muskova revoluce, zastihl je naprosto nepřipravené. Petr Hampl jmenoval českého Trumpa Soudce se postavil Muskovi. K osobním datům jeho tým nesmí