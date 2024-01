A dost. V životě jsem takto nekřičela. Okamura, Nerudová, Vondra a moderátorka Partie už to nevydržela

Plamenná diskuse kolem korespondenční volby se během nedělní Partie na CNN Prima News dostala do bodu, kdy moderátorka pořadu křičela na lídra SPD Tomia Okamuru a na kandidátku za STAN do Evropského parlamentu Danuši Nerudovou, kteří se i přes její výzvy nevěnovali dalším tématům. „Já, dovolte. Já na to budu reagovat, protože…“ nebrala vážně výzvy moderátorky Nerudová, a nepřestával ani Okamura. „A dost!“ vybuchla na to moderátorka. „Omlouvám se divákům, ale destruujete diskusi,“ přeťala přítomné.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 87% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 12562 lidí během nedělní Partie na CNN Prima News, kde Okamura debatoval s poslancem Patrikem Nacherem (za ANO), europoslancem a lídrem kandidátky koalice SPOLU Alexandrem Vondrou (ODS) a kandidátkou do Evropského parlamentu za STAN Danuší Nerudovou. Moderátorka pořadu Terezie Tománková chtěla, aby přítomní debatovali o předvolebním průzkumu agentury Median, z něhož vyplývá značná dominance hnutí ANO, avšak Okamura namísto toho začal hovořit o korespondenční volbě, přestože se tomu věnovali už v předchozím segmentu pořadu.



„Vy ruku v ruce s tou korespondenční volbou navrhujete zákon, že chcete dávat nově státní občanství i potomkům Čechů, kteří migrovali do zahraničí, a to až do čtvrté generace. To znamená lidi, kteří tady nikdy nežili, neplatí tady daně, neumí ani česky,“ hřímal Okamura směrem k Nerudové a k Vondrovi. Tománková se ho snažila několikrát marně přerušit a navrátit téma předvolebního průzkumu.



„Vy už tak zoufale hledáte voliče v té vládní koalici, že by měli rozhodovat lidi, kteří třeba přechodně studují v zahraničí, přechodně tam pracují, a lidi, kteří neumějí ani česky,“ pokračoval Okamura. Načež si chtěli vzít slovo i Nerudová s Vondrou, které se Tománková rovněž snažila utišit. „Pane Okamuro, jestli jste se rozhodl, že...“ dala pak předsedovi SPD najevo, že se má vrátit k tématu.

„Ne. Já, dovolte. Já na to budu reagovat, protože…“ nebrala vážně výzvy moderátorky ani Nerudová a přeřvávala jak ji, tak i nekončícího Okamuru. A to už Tománková vybuchla. „A dost! Prosím! Pane Okamuro, prosím. Já jsem tady takhle v životě nekřičela a omlouvám se divákům, ale destruujete diskusi. Prosím, bavíme se tu o předvolebním průzkumu,“ zakřičela Tománková rázně na politika a utnula i Nerudovou.

Nevídanou hádku v Partii musela doslova krotit moderátorka Terezie Tománková. Vyhrocený konflikt utnula velmi důrazně a hlasitě. Přiznala, že takto ve studiu ještě v životě nekřičela. pic.twitter.com/jI0ZFpvNeS — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) January 21, 2024

Okamura později zákrok moderátorky hodnotil s pochopením. „Já jsem rád, paní moderátorko, že jste mě tady přerušila poměrně razantně,“ řekl. A když mu moderátorka odvětila, že to jinak nešlo, poznačil: „Já vás mám rád, takže v pořádku.“

Během diskuse došlo i na další vyhrocené momenty. A situaci ve studiu narušil i obdiv Vondry a Nerudové k Okamurovu močovému měchýři, když se při předchozí diskusi ke korespondenční volbě vrátili k několikahodinovému projevu politika.

„Musím říct, pane poslanče, že jsem to trochu sledoval, politicky ten váš projev žádný výkon nebyl, moc jste se nevycajchnoval, ale musím říct, že cirkusově, nebo klidně fakírsky, ale aby to neznělo pejorativně, to je teda mimořádné. Já bych to nedal. To mi neříkejte, že jste nečůral. Vy jste musel mít plínky nebo nějaký pytlíček. Mně je přes 60, já bych těch 11 hodin ani náhodou nedal, vy jste o něco mladší. To jste měl plínky?“ tázal se Vondra Okamury, kterého takový dotaz evidentně překvapil.

„Vy a pan Babiš máte skvělý močový měchýř,“ přisadila si i Nerudová.

Načež jim Okamura sdělil, že „žádné plínky nepotřebuje“. „Jsem plně připraven, nemusím ani spát, lékaři mi diagnostikovali, že mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je prý ještě zdravá. Já jsem plně energický hájit zájmy České republiky,“ prohlásil.

„Sledoval jsem ten váš projev, politicky to žádný výkon moc nebyl teda, to jste se moc nevycajchnoval, ale musím říct, že cirkusově to je teda mimořádný. Neříkejte mi, že jste nečůral, vy jste musel mít plínky,“ řekl @AlexandrVondra v Partii. „Já žádné plínky nepotřebuju, já jsem… pic.twitter.com/ylJUYInrab — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) January 21, 2024

