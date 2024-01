A je jasno. Trumpovi odpadl soupeř a strhla se mela

reklama

Je možné, že DeSantis zjistil, jak dopadnou výsledky ve státe New Hampshire. Dle dotazníku deníku Washington Post tam taktéž s přehledem vede Donald Trump s 52 %. Ale na druhém místě se s 34 % umístila bývalá velvyslankyně u OSN Nikky Haleyová. A DeSantis by byl třetí, s osmi procenty.

Haleyovou by nejvíce volili ti, kdo se registrovali k volbě, ale neuvedli stranu, pak absolventi univerzit, liberálové, příznivci potratů a ti, kteří si myslí, že Joe Biden v minulých volbách vyhrál férově. Před tím, jaké budou výsledky ve státě New Hampshire, už varoval komentátor a moderátor Tucker Carlson, tedy že demokrati se budou snažit protlačit Haleyovou jako kandidátku, ačkoliv ji v podstatě nikdo nechce.

Ep. 65 What the results in Iowa mean. pic.twitter.com/fVAObbJWIB — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 16, 2024

Za to, že ze závodu odstoupil, se DeSantisovi dostalo uznání nejen od Trumpa. „Respektuji velmi Rona DeSantise. Legitimizoval Trumpa jako volbu pro republikány, ačkoliv se nedá říct, že by nebylo na výběr,“ komentoval DeSantisův konec v kampani autor komiksu Dilbert, Scott Adams. A dodal, že to DeSantis „zahrál dobře“ a nastínil možnost, že by se guvernér mohl pokusit o kandidaturu v roce 2028.

Ozval se také spoluzakladatel konzervativního média Daily Wire, Jeremy Boreing, který označilo DeSantise za nejschopnějšího guvernéra ve Spojených státech, který z Floridy udělal stát, který volí republikány. Má prý stejně bojovného ducha jako Trump, ale je také schopen efektivně řídit, což údajně Trump není.

„Ale aby byl prezidentem, musí člověk vyhrát nominaci. DeSantis nevyhrál a nemohl vyhrát, protože republikánští voliči vnímají Trumpa jako současného prezidenta a tyto volby jako formalitu. Přál bych si, aby to tak nebylo, ale rozumím tomu, proč se tak děje. Trump to dokázal v Iowě a DeSantis správně skládá karty ve světle tohoto důkazu,“ uvádí Boreing. Dodal, že někteří fanoušci MAGA (tj. Donalda Trumpa) jsou prý až moc zlí na Nikki Haleyovou, bývalou vyslankyni k OSN a Trumpovu protikandidátku. Ale dodyčná prý nebude kandidátkou republikánů a ani by být neměla. Za týden si podle něho všichni vylížou rány utržené v primárkách a soustředí se na poražení levice.

Což bude těžké, protože ta prý udělá vše pro to, aby Trumpovu vítězství zabránila. „Volby v roce 2024 budou nejtěžšími volbami v moderní americké historii. Levice udělá vše, co je v jejích silách, aby zabránila férovému souboji. Nebude zapotřebí nic jiného než Boží milost, aby se republika mezi dneškem a inaugurací v roce 2025 zcela nerozpadla. Donald Trump je člověk s mnoha chybami. Doufám, že vyhraje ve všech padesáti státech,“ shrnul Boreing.

I have a lot of respect for DeSantis. He legitimized Trump as the Republican choice because no one can say Republicans had substandard alternatives.



Well-played. We owe you. #2028. https://t.co/BwoRvSVtB8 — Scott Adams (@ScottAdamsSays) January 21, 2024

Ron DeSantis is the most effective governor in the country, turned a swing-state into a red state, and uniquely marries Donald Trump's fighting spirit with a discipline and focus on effective governing that Trump doesn't have. He would be a terrific president. Better than we… — Jeremy Boreing (@JeremyDBoreing) January 21, 2024

Přidal se i editor magazínu Newsweek Josh Hammer. I on preferoval DeSantise. „Ale od začátku bylo jasné, že jsou tu jediní dva lidé, kteří v tomto volebním cyklu kandidují na prezidenta a které stojí za to podpořit. Jeden z nich vypadl, jeden zůstává. Rozhodnutí je tedy nyní jednoduché. Nedělejte to složitější, než je nutné,“ vzkázal.

I preferred DeSantis to Trump. But it was clear from the get-go they were the only two people running for president this cycle possibly worth supporting.



One of them is out; one of them remains.



So the decision is now simple. Don't make it more complicated than it needs to be. — Josh Hammer (@josh_hammer) January 22, 2024

Objevila se teorie, že Trumpovi pomohla vyhrát všechna obvinění od amerických soudů. „Ron DeSantis byl úspěšnější, volitelnější a konzervativnější kandidát, ale nikdo neměl šanci proti bývalému prezidentovi, který byl několikrát nespravedlivě obviněn. Právě proto ho levice obvinila. Získali tak svého vytouženého soupeře ve volbách,“ tvrdí například Corey Inganamort, moderátor v rádiu. Názor, že volit Trumpa jde na ruku levici či globalistům, se pak vyskytl několikrát.

Ron DeSantis was the more successful, more electable, more conservative candidate, but nobody had a shot against a former president unfairly indictment multiple times. That’s exactly why the left indicted him in the first place.



They got their desired opponent in the general. — Corey Inganamort (@TheBirdWords) January 21, 2024

The elite have got to be laughing. Republicans are walking right into their trap. The globalists have played this perfectly with the indictments. — Matt Daniher (@_Daniher) January 21, 2024

It was the indictments, and no amount of Jack grifting will change the way the polling immediately reversed trend after the first indictment.



Buy hey, keep talking. You’re really helping Trump by attacking voters. https://t.co/glJczptddN — Bonchie (@bonchieredstate) January 21, 2024

Jeden z vedoucích Trumpovy kampaně, Jack Posobiec, se ovšem této myšlence vysmál, protože příznivci DeSantise nejdříve tvrdili, že právě to mu pomůže vyhrát, protože „přece nikdo nebude volit obžalovaného kandidáta“.

Trump’s first indictment came *months* before DeSantis announced and the other 3 were all expected as well



So LOL at DeSantis influencers trying to rally around the ‘it was the indictments’ cope



That was your whole strategy!



You don’t get to have it both ways now — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) January 21, 2024

Literally the last 9 months: “DeSantis will CRUSH - no one will vote for an indicted candidate!”



Today: “It was the indictments. Yes, DeSantis would have won otherwise”



- Same gaslighting people — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) January 21, 2024

