A je tu zase. V Českém rozhlasu znovu zarezonovalo téma změny státní hymny

Vzhledem k tomu, že máme sto let výročí našeho státu, je podle Kejvala namístě otevřít debatu o české hymně, o tom, že bychom měli státní hymnu hrát častěji. „My jsme chtěli, aby ta hymna na první pohled byla jiná, aby i posluchač neodborník poznal, že ta hymna je jiná. My jsme chěli, aby byla víc bojovnější, aby víc motivovala sportovce do zápasu. Naše hymna je také moc krátká a když sportovci dosáhnou velkého úspěchu, tak si svůj úspěch ani pořádně neužijí,“ říká Kejval. Možná by pomohlo, kdyby se hrála i druhá sloka písně „Kde domov můj“.

„Ale my nechceme násilím měnit hymnu, my chceme, aby se k tomu vedla diskuse,“ zdůraznil Kejval. „Pojďme vést tu diskusi a uvidíme. Já bych strašně rád slyšel jiné nápady a jiné orchestrace. A jiná věc je udělat z toho velkou silnou hymnu,“ uvedl Kejval.

Jeho osobně nejvíc trápí, proč se česká hymna zpívá a hraje tak málo. Američtí školáci zpívají hymnu každé ráno, francouzští poslanci zase zpívají hymnu před každým zasedáním parlamentu.

Kejval si je prý vědom i toho, že se svou snahou na změnu hymny může narazit na odpor společnosti.

Upravené verze české hymny si můžete poslechnout ZDE

