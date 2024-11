A nebojíte se, že má Trump rád diktátory? Havlíček odmítl hrát s ČT tuto hru

„Nebyl jsem úplně překvapen. Tušil jsem, že nakonec zvítězí ekonomická témata. Jsem raději, že vyhrál Donald Trump,“ uvedl místopředseda Sněmovny Karel Havlíček v Interview ČT24 k výsledku amerických prezidentských voleb.

„V dané situaci je pro mě jako prezident přijatelnější. Jsem přesvědčen, že zvítězil ten správný kandidát. I z toho důvodu, že se trochu více vracíme do racionální politiky. To je jedině dobře, protože progresivistické výlety evropských nebo amerických politiků musely jednou narazit do zdi. V Americe se tak stalo o něco dříve, v Evropě to bude o něco později,“ pokračoval Havlíček.

Následně popsal osobnost Donalda Trumpa svýma očima: „Je to tvrdý vyjednávač. Je to velmi zkušený člověk. Není radno obecně lidi z byznysu podceňovat. Je to urputný člověk, který se dokáže opět postavit na nohy. Je to člověk s velkým hospodářským přehledem a dobrou intuicí. Ví, za čím jde, a jde si za tím poměrně tvrdě,“ řekl Karel Havlíček.

K obvinění příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa z pokusu o státní převrat následně dodal: „Nejsem toho názoru, že by to byl člověk, který by za to měl být odsouzen,“ uvedl Havlíček.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4432 lidí

Havlíček rovněž hovořil o možném zvyšování výdajů na obranu po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Určitě bude tlak na to, aby členské země NATO dávaly do obrany více. My se budeme držet těch dvou procent. Podle mého názoru Česká republika bude mít ještě nějakou dobu problém se na ta dvě procenta dostat, tak aby to bylo efektivně vynaloženo,“ dodal Havlíček.

Znamená podle Havlíčka vítězství Trumpa postupný konec globalizace? „Neřekl bych postupný konec globalizace. Řekl bych, že slovo soběstačnost a určitá míra nezávislosti už nebude tak sprosté slovo jako před pár lety. A ty tzv. liberální hodnoty těch demokratických elitářů se prostě přehodnotí. Amerika si to uvědomila o něco dříve než Evropa,“ zopakoval Havlíček.

