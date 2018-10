A neserte mě... Ke komunálním volbám promlouvá Mirek Topolánek

Celé týdny Češi, Moravané a Slezané čtou billboardy, poslouchají předvolební debaty a na ulicích potkávají politiky, kteří jim slibují takřka hory doly, bydlení na mostě a dopravu zdarma k tomu. Expremiér Mirek Topolánek zhodnotil předvolební kampaně stručně a jasně. „A neserte mě s hloupou a agresivní kampaní". Nebylo to však to jediné, co ke komunálním volbám poznamenal.

Tento pátek a sobotu rozhodnou voliči o tom, kdo se stane jejich starostou, primátorkou či primátorem. Politici toho voličům naslibovali opravdu hodně. ČSSD v Praze slibuje dopravu zdarma, ANO na voliče vytáhlo telefonní seznam premiéra Andreje Babiše a ODS slibuje pořádek proti anarchii. Expremiér Mirek Topolánek dal na sociální síti Twitter najevo, že mu kampaň už poněkud leze krkem.

„Neslibujte mi 6 mostů, stačí 2. Ani MET na pravém a MoMA na levém břehu. Stačí, když se z jednoho dostanu na druhý. Nepotřebuji ani signál mezi Mírákem a Muzeem. A neserte mě s hloupou a agresivní kampaní. Volím ODS (její kampani navzdory)," konstatoval Topolánek.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté poukázal na „neskutečnou prasárnu", která by podle jeho názoru neměla v předvolebním ruchu zapadnout. Onou „prasárnou" míní úvahy státu o zavedení progresivní daně z nemovitosti. „Tato neskutečná prasárna by neměla zapadnout mezi volebními hesly. Dědečku, našetřil jste vnoučatům na parcelu? Zařízneme vás tak, že ji ještě rád prodáte. Fuj," uvedl k nápadu Topolánek.

Nakonec věnoval pozornost také dění na ČVUT, kam ve čtvrtek dorazil na jednání premiér Andrej Babiš na debatu. Nový deník napsal, že Babiš na uzavřeném jednání tlačil na akademiky. „Nátlak nedělám, ale zkuste přemýšlet, jaký vztah máte s vládou," měl jim prý řici. Topolánek doplnil, že kdyby si tohle dovolil jakýkoli premiér před Babišem, zbývaly by mu v křesle předsedy vlády už jen minuty. Rychle by musel rezignovat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kdyby před x lety jakýkoli premiér na akademické půdě vyřkl: My nátlak neděláme, jen si je třeba uvědomit, že teď my máme požadavek a vy rozhodujete, ale příště může být situace opačná…, počítal by minuty do rezignace,“ uvedl Topolánek.

Psali jsme: A prd. Mlčí. Kalousek a Topolánek zaútočili na Andreje Babiše Topolánek: Přijměte sirotky. Já už nemůžu, kvůli věku Česká věda se dodnes nevzpamatovala z Mirka Topolánka. Více pověděla předsedkyně Akademie věd Vzrušení v Moravcově věži. Kubera vykládal věci, které tam dlouho nezazněly. O Špidlovi, EU...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp