A povolení máš? Kultura bumážky v ČR i v Unii. Mussolini by měl radost

Představte si unikátní situaci. Zemře vám vzdálený strýček, o kterém jste ani nevěděli. Odkáže vám sto lahví vína. Vy víno nepijete, zakládat vinný sklípek se vám nechce. Tak si řeknete, že si uděláte stánek a víno prostě prodáte, třeba i pod cenou. Odpovězte si sami - víte, co musíte všechno splnit, abyste mohli láhve prodat? Jak dlouho bude trvat sehnat všechna povolení? A hlavně, co se vám může stát, pokud je mít nebudete?

Pro příklady není nutné chodit daleko. Například „nelegální výrobce sádla“ z Vyškovska. V článku není ani stopa po tom, že by po výrobcích bylo někomu špatně. Jenom že „inspektoři na místě zjistili, že v provozu, který není pro tuto činnost schválen a registrován krajskou veterinární správou, probíhala výroba potravin. Část výroby navíc běžela v nevyhovujících podmínkách pod širým nebem.“ A že potraviny měly neznámý původ. Nebo zimní kauza „prodeje vánočního cukroví načerno“.

Můžeme zabrousit i do politiky, konkrétně k Filipu Turkovi a jeho zahradnímu domku. „Původní zahradní domek, který na pozemku stál, byl nyní nepovoleně rozšířen na větší půdorys. Střecha je protažena a vytváří u objektu velkou pergolu,“ píší SeznamZprávy. „Základní problém Turkovy stavby spočívá v tom, že platný územní plán v inkriminované lokalitě vůbec stavět nedovoluje,“ dodávají. Co všechny tyto případy spojuje? Dotyční neměli bumážku. A jejich aktivity vůbec nikoho nepoškodily. Kromě útlocitu těch, kteří si myslí, že si lidé nemohou přece jen tak dělat, co chtějí.

Kde se vlastně kultura bumážky vzala? Pravděpodobně během dvou světových válek, kdy státy potřebovaly napřít veškeré úsilí do války. Koneckonců, smysl kultury bumážky nejlépe vystihují slova Benita Mussoliniho: „Vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát.“ A i když fašismus samotný je na pověstném „smetišti dějin“, tento přístup si vzaly za svůj v podstatě všechny vyspělé státy. Nejvíce asi Evropská unie, která v podstatě vládne jenom bumážkami. Když už jsme v tom citování diktátorů, Stalin by se jistě zeptal: „A kolik má Evropská unie divizí?“ Ani jednu, ale může vám uložit pravidla tak nesmyslná, že jakékoliv činnosti zanecháte.

Což nás dostává k další velké otázce. Kdo v takových podmínkách bude podnikat? Jednak samozřejmě lidé pořádkumilovní a agilní, kteří si všechno krásně zjistí, trpělivě počkají, až se úředníkovi uráčí dát razítko a pak začnou podnikat. Kolik jich je, těžko říct. Pak samozřejmě ti propojení, kteří mají známého tu v branži, tu na úřadě, který jim dobře poradí, jak bumážku obstarat co nejsnáz. Takoví budou vždycky, akorát v kultuře bumážky se jim daří lépe.

Následují chytrolíni. „Kde není žalobce, není soudce.“ A každý chytrolín ví, že stát nemá dost lidí na to, aby dohlížel na všechny. A že není tak důležité dělat věci správně, důležité je, aby vás nikdo nechytil při tom, když je děláte špatně. Chytrolíni poněkud demotivují první skupinu, která na předpisy dbá, protože ti se pak oprávněně cítí jako blbci. Ale na druhou stranu, chytrolín aspoň ví, že co prodává musí být nezávadné. Jinak tu skutečně bude žalobce.

Ale nejhorší druh je skutečný blbec, kterého bumážka nezajímá, ani žádná pravidla. Který je schopen míchat metanol s etanolem 50 na 50, „protože se to přece vyruší“. Toho by teoreticky měla bumážka zastavit. Ale nezastaví, dokud se na něho nepřijde. Což už může být pozdě. Apropos, tresty. Možná by více lidí podnikalo, kdyby se mohli spolehnout na to, že trest bude odpovídat vině. Ale pokud je zvykem, že se o každém pochybení informuje ve stylu „pokuta až 5 milionů korun za to, že nesprávně porazil prase“, tak to půjde těžko.

Je módou mluvit o Evropě jako o skanzenu. Ale je to pravda. A dokud tu bude kultura bumážky, tak to tak bude, každý si radši dvakrát rozmyslí, než bude něco zkoušet, a radši zůstane zaměstnancem. Řešení není udělat bumážky přístupnější skrzevá internet, dělat osvětové přednášky o bumážkách, jak je snadné je získat, nebo dokonce slibovat peníze. Řešení je bumážky rušit, vytrvale a veřejně, aby se vědělo, na co už nejsou potřeba.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

