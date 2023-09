A proč to tajil? Z ,,Rakušanova mobilu” vypadly temné zvěsti

reklama

Rakušan v době vypuknutí kauzy Dozimetr odmítal, že by šifrovaný telefon používal. Přitom právě informace o šifrovaném telefonu s kontaktem na Michala Redla vedl k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka. Podle informací MF Dnes ale Rakušan telefon s šifrovacím systémem CryptoCult vlastnil a používal.

Opatřil mu ho europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který to přiznal včetně informace, že se oba setkali s exministrem spravedlnosti Pavlem Němcem, jenž má hlavní slovo ve firmě, která telefony dodává. „Mohu potvrdit, že jsme si v jistý čas přes CryptoCult volali, protože pan předseda ještě nebyl ve funkci ministra a potřeboval mít nějakou zabezpečenou ochranu telefonu," uvedl Polčák pro MF Dnes.

To, že měl od Polčáka šifrovaný telefon, pod tíhou důkazů následně přiznal i ministr Rakušan s tím, že šlo skutečně o zařízení od Pavla Němce. Odmítá však, že by o něco takového žádal Polčáka. Podle něj mu Polčák přinesl telefon se speciální aplikací proto, že po volbách do Poslanecké sněmovny existovaly významné indicie, že „naše komunikace je odposlouchávaná". „A v době, kdy jsme jednali o podobě vlády, jsme nepotřebovali, aby detaily těch jednání znala neblaze proslulá bezpečnostní divize Agrofertu. Tohle měl být jeden ze způsobů, jak komunikaci vyjednávacího týmu lépe zabezpečit,“ sdělil šéf STAN.

„A důvod byl jasný – jak už jsem řekl, naše komunikace byla podle všeho odposlouchávaná a o metodách Andreje Babiše jsme neměli žádné iluze,“ opakoval pak ministr vnitra důvody, proč si telefon pořizoval.

Na sociální síti X (dříve Twitter) toto vysvětlení zopakoval. „Pozor, odhalení! V době sestavování vlády a přebírání moci od ANO jsme měli obavy z toho, že nás špehuje bezpečnostní divize Agrofertu. Když se mě teď na okolnosti ptá bývalá mediální divize téhož holdingu, volím formu otevřené odpovědi, aby nebylo sebemenších pochyb o tom, co a v jakém kontextu jsem řekl. Navíc některé odpovědi by byly v MFD asi těžko zveřejněny v plném rozsahu,“ napsal Rakušan.

Pozor, odhalení! V době sestavování vlády a přebírání moci od ANO jsme měli obavy z toho, že nás špehuje bezpečnostní divize Agrofertu. Když se mě teď na okolnosti ptá bývalá mediální divize téhož holdingu, volím formu „otevřené odpovědi“, aby nebylo sebemenších pochyb o tom, co… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 24, 2023

Proti takovým nařčením se ale Agrofert ohradil. „Pokud jste měl takové podezření, měl jste se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Jinak nás do svých dobrodružných historek nezatahujte. Naše bezpečnostní divize nikoho neodposlouchává, a jako ministr vnitra víte, že ani odposlouchávat nemůže,“ reagoval oficiální účet holdingu.

Pokud jste měl takové podezření, měl jste se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Jinak nás do svých dobrodružných historek nezatahujte. Naše bezpečnostní divize nikoho neodposlouchává, a jako ministr vnitra víte, že ani odposlouchávat nemůže. — AGROFERT (@KoncernAgrofert) September 24, 2023

Opozice mezitím vyzývá k Rakušanově odvolání. „Pane premiére, váš ministr vnitra Rakušan měl společný šifrovaný telefon s mafiánskou skupinou, která rozkrádala republiku. Z ukradených peněz podle policie financovalo jeho hnutí STAN kampaň. Fakt je stále ve funkci? To se tak bojíte o svou koalici?“ napsal na síti X šéf ANO Andrej Babiš.

Ministr vnitra Rakušan se takové výzvy snaží zahrát do autu. „Podle šokujících odhalení, s kterými holding jistě přijde cobydup, pan Redl, kterého jsem nikdy neviděl, dokonce STEJNĚ JAKO JÁ jí příborem!“ zkusil sarkasticky reagovat Rakušan.

Podle šokujících odhalení, s kterými holding jistě přijde cobydup, pan Redl, kterého jsem nikdy nevidel, dokonce STEJNĚ JAKO JÁ jí příborem! — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 25, 2023

Poslanec a pražský radní Patrik Nacher (ANO) na svém účtu zopakoval klíčová zjištění posledních dnů v této kauze. „Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) používal ke komunikaci stejný šifrovaný telefon, jako lidé obvinění v kauze Dozimetr, která je s hnutím STAN úzce spjata. Zdůrazněme, že nejde o kryptovaný telefon s národní šifrou poskytovaný NBÚ, který politici používat dokonce musí, je-li obsahem komunikace utajovaná informace, nýbrž telefon soukromé firmy, jejíchž služeb využívali i členové nechvalně proslulé zločinecké skupiny,“ píše Nacher.

„Rakušan loni v červnu pro Seznam Zprávy tvrdil, že šifrovaný telefon nikdy nepoužil. Tehdejšímu ministru školství Petru Gazdíkovi, jemuž zlomily vaz kontakty s Redlem a spol., doporučoval, aby ten svůj ,rozkopal a vyhodil z okna'. Nyní však pod tlakem okolností přiznal, že šifrovanou komunikaci v nedávné minulosti přece jen sám používal. A stejný telefon, který exministru Gazdíkovi doporučoval rozkopat a vyhodit, prý on sám ,pořád někde má',“ pokračuje Nacher.

To, jak se k věci Rakušan postavil, je podle Nachera další políček do rakve vlády, která má rekordně nízkou důvěru občanů. „Zajímavé… ,Vysvětlení', které Rakušan v neděli večer poskytl médiím, vrhá nejen na něj a hnutí STAN, nýbrž rovněž na pro bezpečnost ČR klíčový resort Ministerstva vnitra, temný stín, prohlubující už tak rekordně nízkou důvěru občanů v současnou vládu. Správným řešením je ministrova rezignace. Jeho další setrvání ve funkci a jakékoliv další ministerské kroky by byly spojeny se zcela oprávněnými obavami občanů o transparentní činnost MV a vnitřní bezpečnost naší země,“ dodal Nacher, že jedinou cestou je Rakušanova rezignace.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) používal ke komunikaci stejný šifrovaný telefon, jako lidé obvinění v kauze Dozimetr, která je s hnutím STAN úzce spjata.



Zdůrazněme, že nejde o kryptovaný telefon s národní šifrou poskytovaný NBÚ, který politici používat dokonce musí, je-li… pic.twitter.com/25HSBIFcJX — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 25, 2023

Podle Rakušana ale výzvy k rezignaci nejsou oprávněné, protože šifrovaný telefon ještě nedělá z člověka mafiána. „Telefon s šifrovací aplikací z člověka mafiána nedělá. Mafiána dělají mafiánské praktiky a kontakty,“ tvrdí Rakušan. Ve videu pod příspěvkem navíc lidem takový šifrovaný telefon představuje.

„Často se teď v určitých kruzích mluví o šifrovaných telefonech, je to populární téma. Tak co takový šifrovaný telefon je? On je to úplně obyčejný telefon, jenom v sobě má takovou zvláštní aplikaci kterou když použijete, tak máte o něco větší jistotu, že vás nikdo jiný než ten, komu voláte, neuslyší. A já to teď vyzkouším na jednom svém parlamentním kolegovi,“ prohlásil ve videu Rakušan a zavolal Andreji Babišovi. Jejich další údajný hovor je následně ztišen. „Tak tahle jednoduše to funguje. Nic jiného bych za tím nehledal,“ řek Rakušan ve svém ukázkovém videu.

Telefon s šifrovací aplikací z člověka mafiána nedělá. Mafiána dělají mafiánské praktiky a kontakty. pic.twitter.com/wMqLd40KBJ — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 25, 2023

Advokát Petr Němec upozorňuje, že Rakušanovy výroky o údajném odposlouchávání Agrofertem by přece musely vyvolat nějakou policejní odezvu. „Na vysvětlování Rakušana mne zaráží jedna věc. Pokud Rakušan naznačuje, že snad byli odposlouchávání ,bezpečnostní divizí Agrofertu' a že to jsou jejich metody, tak se ptám, proč to neřeší policie? Koho všeho z konkurentů v politice či byznyse nechává Agrofert odposlouchávat?“ ptá se Němec.

Rakušan jako ministr vnitra by podle Němce měl přece takto závažné věci vyřešit. „Rakušan je 2 roky ministr vnitra. Pokud i jako občan a politik má takto závažné informace, doslova o metodách organizovaného zločinu, měl se obrátit na orgány činné v trestním řízení. A co BIS? Ta tohle neví? Pokud multimiliardář s médii, politickým a byznysovým vlivem údajně využívá i odposlechy politických či jiných konkurentů (třeba podnikatelských nebo novinářů?), tak je obrovské bezpečnostní riziko pro naši zemi a demokracii. A já se ptám, jak tedy funguje policie, která nás před tímto nechrání, když jde zjevně o ,veřejné' tajemství?“ pokračuje Němec, že pokud by byla nařčení pravdivá, vypovídá to o neschopnosti Rakušanova úřadu.

„Proč ministr vnitra není schopen zajistit, že tyto metody budou odhaleny? Pokud podal tehdy trestní oznámení, tak po dvou letech máme mít už výsledek. Je to výsledek špatné práce policie, za kterou má odpovědnost? Nebo mu tyto metody nevadí a nedal policii podnět?“ dodává Němec.

Rakušan je 2 roky ministr vnitra. Pokud i jako občan a politik má takto závažné informace, doslova o metodách organizovaného zločinu, měl se obrátit na orgány činné v trestním řízení. A co BIS? Ta tohle neví? Pokud multimiliardář s médii, politickým a byznysovým vlivem údajně — Petr Němec (@SemSuchar) September 25, 2023

Komentátor Petr Holec si vystačil s prostým konstatováním, že „tenhle šílenec nemá na vnitru co dělat.“ „STAN je krimibanda od svýho založení a tenhle šílenec nemá na vnitru co dělat. Za jeho legalizaci poděkujme samozvanýmu demokratovi Fialovi, který to celý hodnotově přikrývá,“ uvedl Holec.

STAN je krimibanda od svýho založení a tenhle šílenec nemá na vnitru co dělat. Za jeho legalizaci poděkujme samozvanýmu demokratovi Fialovi, který to celý hodnotově přikrývá?? https://t.co/wyMeYB7r8F — PetrHolec (@PetrHolec) September 25, 2023

Rakušana se zastala poslankyně Barbora Urbanová (STAN), která přišla se svojí teorií. Urbanová upozorňuje, že série článků na MF Dnes ohledně Rakušanova šifrovaného telefonu je jen jakousi „pomstou“ za to, že Rakušan tlačil na zastavení miliardového obchodu, ve kterém měla Česká pošta koupit největšího distributora tisku a zároveň největšího alternativního poštovního operátora První novinovou společnost (PNS). Největším akcionářem PNS s 37,51 procenta je skupina Mafra, kam spadá MF Dnes.

„Zítra prý několik stránek v holdingovém tisku na téma ,šifrovaný mobil'. Zadejte si heslo ,Rakušan' do vyhledávače http://neovlivni.cz a možná vám to napoví proč se tohle všechno děje. Hlavně ten deal s tou Poštou, ten musel bolet,“ uvedla Urbanové svou teorii, proč se MF Dnes snaží Rakušana potopit.

Zítra prý několik stránek v holdingovém tisku na téma “šifrovaný mobil”.

Zadejte si heslo “Rakušan” do vyhledávače https://t.co/w2deHqKxoH a možná vám to napoví proč se tohle všechno děje. Hlavně ten deal s tou Poštou, ten musel bolet. pic.twitter.com/YvEhgz6ijS — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) September 24, 2023

