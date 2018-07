A takto na Bulovce létaly miliony. Podnikatel se rozhodl promluvit

Alexandr Rusevský je sám s Nemocnicí na Bulovce v obchodním vztahu, jeho firma Alfedus servis, s. r. o. v objektu nemocnice provádí úklidové práce. Rusevský se dopátral informace, že Bulovka bude vypisovat nové výběrové řízení na novou úklidovou firmu. Protože mu zakázka přišla výhodná, rozhodl se znovu přihlásit.

Policie ale tvrdí, že zakázka byla zmanipulovaná. Nyní jsou orgány činnými v trestním řízení vyšetřováni kontroverzní podnikatel s vazbami na ČSSD a hnutí ANO Tomáš Horáček, někdejší ředitelka Nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská a také v pátek odvolaný nástupce Vrbovské, František Novák.

Výberové řízení vyhrála firma MW Dias, která za to údajně přislíbila Horáčkovi zaplatit 7,2 milionu korun. Reportér Ondřej Golis se Rusevského ptal, jak se dozvěděl o tom, že s výběrovým řízením je něco v nepořádku. Co tedy bylo špatně? „Dokumentace. Celou jsme ji napadli. Mně by nevadilo, kdyby přišla nějaká rozumná firma a vystřídala mě po čestné soutěži. Ale tímhle způsobem? V branži se povídalo, že tohle je typická cesta získávání zakázek těchto firem. Údajně zakázky vyhrávaly a pak je ‚tendrovaly‘ dál. Buď vydíraly místního dodavatele, aby jim předal lidi a know-how, nebo si přivedly jinou firmu,“ vylíčil Rusevský. O celém výběrovém řízení prý jednal s tehdejší ředitelkou Vrbovskou a také s pozdějším ředitelem Františkem Novákem, který byl v té době náměstkem nemocnice.

Po přečtení absurdních požadavků v zadávací dokumentaci se prý Rusevský rozčílil. Šel za vedením nemocnice a sdělil jim, že to nepovažuje za důstojné. V té době už s ním komunikoval pouze Novák, ředitelka Vrbovská na něj směřovala veškerou komunikaci.

Jak tedy Novák reagoval na Rusevského připomínky? „Nic na to neříkal, v určitou chvíli také úplně přestal komunikovat. Osobně si myslím, že asi odolával různým tlakům. Nevím, jestli mu něco nabídli, ale nakonec přešel na druhou stranu,“ odpověděl Rusevský.

Rusevský nakonec do soutěže podal nabídku, ale neuspěl. Obrátil se na antimonopolní úřad. V tu dobu na něj někdo začal tlačit, aby stížnost nedával na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Bylo mi řečeno, že můžu dostat určitou sumu, když to nedám na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dva miliony. Byl to člověk z branže,“ vylíčil Rusevský.

