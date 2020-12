A teď se podržte! Ondřej Hejma slyšel o Kalouskovi

Méně než rok zbývá do parlamentních voleb, více než dva roky do prezidentských. Ale Ondřej Hejma na Xaverově YouTube kanálu už začal předpovídat. Koalice SPOLU podle něj nebude vítězný kůň. Piráti a STAN se ještě stihnou rozejít. A u prezidentské kandidatury zmínil Hejma současné favority, jako např. Pavla Rychetského, Andreje Babiše či Václava Klause staršího. Klause by na úřadě viděl rád. A uvedl také známé jméno, které by v prezidentském závodě slibovalo zaručenou podívanou.

Komentátor v pořadu řešil nadcházející parlamentní volby. Již na otázku z publika prohlásil, že ODS je nevolitelná kvůli „politickému extrémistovi“ Pavlu Novotnému. „Navíc to nevypadá na vítězného koně. To trojspřeží s TOPkou, která je v posledním tažení posledních pět let, a lidovci, kteří jsou v posledním tažení už 30 let, tak to je strašidelná kombinace,“ řekl. 15 %, které trojkoalice potřebuje ke zvolení, podle něho dostanou, ale zda dostanou více než Piráti a STAN je otázka, na kterou nezná odpověď. Anketa Chcete Pavla Rychetského za prezidenta republiky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6102 lidí

„Piráti a STANAaři teď vypadají, že jsou to ty nadupaný koně a jdou jim preference nahoru, ale ono to není tak jednoduché. Protože Piráti a STANaři, to je jako voda a oheň. Mají samozřejmě společné body, jako tu lásku k Bruselu, ta je drží pohromadě, ale stylově, když se vezmete Bartoše, hipísáka a hipstera a proti němu Rakušan, učitel z Kolína, to prostě nejde dohromady a já si nedovedu představit ten chuchvalec těch voličů, který by tuhle partu volil, protože by to byli buď voliči Pirátů, kteří by tak nějak tolerovali ty Starosty nebo voliči starostů, kteří by tolerovali ty ‚feťáky‘ Piráty, jak se říká,“ analyzoval komentátor. Dodal, že Piráti se možná s koalicí rozloučí, když jim stoupnou preference.

Podle Hejmy vyhraje i tyto volby Andrej Babiš, ovšem pouze pokud vyjde jeho predikce, že pandemie skončí někdy na jaře. „Potom by se Babišák stal vítězem nad pandemií. A to je velmi sexy, přátelé. Všimněte si, že on už teď se staví do role toho hlavního vakcinologa, už jsem ho někde viděl v tom zdravotnickém plášti, zatím tedy bez stříkačky, ale co není, může být,“ upozornil a dodal, že pokud pandemie vyšumí, bude mít Babiš „40 % jako nic“. Doplnil, že příkladem mohou být USA, kde na boj s koronavirem „dojel“ Donald Trump. „Protože s koronáčem se bojovat nedá,“ podotkl Hejma.

Dále se věnoval projevu prezidenta Zemana. Povšiml si, že ani prezident, ani moderátorka neměli roušku, i když Zeman je dle slov Hejmy agilní, aktivní, těžký rouškař. Ale v rozhovoru Zeman roušky bránil a „nehezky se navážel do těchô, kdo proti rouškám protestují. Komentátor dodal, že podle jednoho průzkumu je 42 % lidí pro zpřísnění lockdownu, 47 % pro uvolnění. A prezident by se podle něho neměl tak jasně stavět na jednu stranu, protože je to nebezpečné. Ale na druhou stranu, v příštích volbách už kandidovat nebude, podotkl Hejma.

Jako „krkolomnou paralelu“ označil tvrzení Miloše Zemana, že boj proti covidu je jako boj proti Hitlerovi. „A ty jeho výrazy, že ti, co protestují proti rouškám, posílají lidi na smrt, to je mi líto, to je hysterické, to není racionální argument, to je čistá demagogie,“ odsoudil zdráhavě prezidentova slova.

Od současného prezidenta se přesunul k budoucímu a zmínil, jaká jména už se urodila v komentářích, např. vývojář Daniel Vávra či bývalá šéfka ERÚ Alena Vitásková. Jméno Petra Pavla se neobjevilo, ale Hejma ho zmínil sám jako kandidáta. Řekl, že při příští volbě už by mohlo odzvonit celebritním prezidentům, tedy kandidátům jako je Michal Horáček nebo Marek Hilšer. „Čili fešáci, tetovaný, netetovaný, lidi, který z toho de facto vyvařej kariéru v Senátu, a tím to končí,“ řekl.

Prezident podle něho opět bude staršího ročníku. Hejma zmínil ministryni Marii Benešovou, podle které se na kandidaturu chystá předseda ÚS Pavel Rychetský. Sám za sebe řekl, že Rychetský už prostřídal několik funkcí, ale prezidentem ještě nebyl a na tuto myšlenku by si lidé měli zvykat.

Sázkové kanceláře pak favorizují Andreje Babiše, Václava Klause staršího a generála Pavla. Hejma zopakoval, že u Babiše záleží na tom, jak dopadne pandemie. Ale Václav Klaus starší se mu zamlouvá a že zanedlouho oslaví 80. narozeniny podle něj není problém, pokud je Václav Klaus v dobré fyzické kondici. Zamlouvá se mu, že Václav Klaus má většinou „jiný názor“. „Nepoklonkuje před tím okolním světem, takže já si myslím, že on by krásně zastoupil tu polovinu toho národa, která, jak vidíme, už ty roušky nechce nosit, nechce mít zavřené firmy a hospody a tak dále,“ mínil. „Teta Mirka“ podle něho není ve hře a Pavel Fischer „bude muset bojovat s Čínou“ a stejně není vidět.

„Četl jsem na facebooku šílenou věc a teď se podržte, že je ve hře Miroslav Kalousek,“ uvedl s patřičnou pompou další jméno a připomenul, že Kalousek oznámil, že v dalších parlamentních volbách už kandidovat nehodlá. Podle Hejmy se volby vyvinou jako posledně na dva tábory, přičemž pro něj ideální by byl za jeden tábor Václav Klaus. „A na druhé straně někdo z pravdolásky, to by musel být Kalousek. Souboj Klaus vs. Kalousek o prezidentskou stolici, to by mě bavilo,“ konstatoval komentátor, ale dodal, že se také může stát, že Klausovým oponentem by byl Rychetský nebo Petr Pavel, i přes členství v komunistické straně, které se opět propírá v médiích. A sám se postavil za to, aby dalším prezidentem byl Václav Klaus starší.

