A už to balí „opory“. Piráti v háji? Obrací se proti nim to, z čeho vznikli

Pomalu ale jistě se Piráti a STAN stávají hlavním otloukánkem současné předvolební kampaně a parodií na jejich kampaň přibývá. Pár příkladů za všechny, Jakub Michálek s lasem nebo fotbalový příspěvek poslance Jana Farského.

Psali jsme: Kopaná o dotace. Poslanec STAN Farský touží fláknout Babišem o zem a zmocnit se jich místo něj

Hrozba prolitím krve: Piráti teď znechutili všechny. I Piráta. To tu ještě nebylo

Nyní bude vytváření parodií na kampaň Pirátů a STANu ještě snadnější. Vznikl totiž náhodný generátor, který mají na svědomí Michal a Natálie, kteří se s ním pochlubili na Twitteru.

s @timichal jsme vyrobili generátor PirStan kampaně. občas vám vyskočí cute kočička, občas něco vtipnýho a někdy obrázek, co by ke sloganu seděl líp jak ten původní. enjoy https://t.co/pU76aMbh7l pic.twitter.com/VklrTVx45m — natálie ??? ?? (@donkeydushan) July 12, 2021

Funguje jednoduše. K jednomu z předvolebních hesel Pirátů a STANu se přidá náhodný obrázek. Většinou spolu obrázek a téma nápisu nesouvisí, ovšem v některých případech jsou obrázky více než výmluvné. A pro zvláště zákeřné jedince nabízí stránka i možnost dát k obrázku svůj vlastní text.

Výtvory internetového kombinátoru:

Existenci této stránky považuje aktivista a velký příznivec Pirátů Tomáš Peszyński za známku toho, že s pirátskou kampaní opravdu něco není v pořádku.

Hele, to, že vznikla webová stránka, která paroduje volební kampaň PirSTANu, to už by měl být opravdu poslední signál, že s tou kampaní není něco v pořádku... — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) July 13, 2021

z Pirátů je znát i na jinak k Pirátům příznivém komentátorovi serveru Aktuálně.cz, Martinu Fendrychovi. Ten se v posledním komentáři vžil do pocitů ženy ve věku 18 až 25 let, které se líbilo, jak se Piráti zajímali o klima, že nebyli proti migrantům a také dredy Ivana Bartoše. Nemluvě o volebním hesle: „Pusťte nás na ně."

„Nešlo mi ani tak o to, aby někdo seděl ve vězeňském autobuse v poutech, ale aby se tu změnila atmosféra. Aby to tu celkově, duševně, psychicky omládlo,“ píše Fendrych za své mladé alter ego.

Jenže nyní není podle něho slyšet Piráty tak, jak je slyšet o nich, například pokud jde o vztah k migraci. Piráti se prý nebrání a přestali se lišit. „Bartoš chodí za důchodci, do domovů pro seniory, fajn, přeju jim to, ale mně se zdá, že za mnou nepřišel ani jednou, že se na mě vykašlal, najednou chce být stejný jako Babiš, jako Kalousek, dokonce snad jako Zeman,“ tvrdí Fendrychovo ženské alter ego.

„Myslela jsem, že se to v Praze změní, když ji vedou Piráti, že to tu bude třeba jako v Berlíně,“ stěžuje si dále Fendrychova vymyšlená studentka a dodává, že „Důraz na klima“ je v Pirátském programu až na šestém místě. „Jako by se najednou báli aspoň to strčit dopředu,“ spekuluje.

Fotogalerie: - Podělaný most vedle Pirátů

Dotyčná chce místo digitální revoluce novou sametovou a s ní i konec Andreje Babiše. Ale Piráti prý na Babiše dostatečně neútočí za jeho střet zájmů. Ani „orientace hospodářství na digitální ekonomiku, robotizaci nebo automatizaci“ dívku nenadchla.

Ve Fendrychově komentáři jsou zmínky i o kampani, která baví český internet. „Kdybych potkala Piráta Michálka s lasem, tak bych se ho zeptala, proč nechytá do lasa Babiše? Faltýnka? Mynáře? To by mi dávalo smysl,“ říká ve svém alter egu.

Z Ivana Bartoše má pocit, že se na ni, mladou voličku, vykašlal a že už ani Piráti nemají program pro mladé. „My to tu budeme muset přece živit, ne? Zeptala bych se ho, jak chce vyřešit to české šílenství s bydlením,“ situuje se Fendrych do starostí mladé ženy, která se také stará o konec uhelných elektráren, o násilí na ženách a jejich postavení. I prezentace programu u Vltavy prý byla důkaz, že Piráti vzkazují: „Už jsme jako oni.“

S Fendrychem vtěleným do mladé ženy ovšem nesouhlasí opět Peszyński. „Ta holčina, za kterou se vydává, PirSTANu volby nevyhraje. Je jich málo. A oni to vědí. Na jejich kampani je špatné provedení, ne to, na koho je zaměřena,“ míní.

Ale víte co? Nejdřív mě to vzalo, ale pak jsme se nad tím zamyslel. pan Fendrich, i když je to skvěle napsaný, nemá pravdu. Ta holčina, za kterou se vydává, PirSTANu volby nevyhraje. Je jejich málo. A oni to vědí. Na jejich kampani je špatné provedení, ne to, na koho je zaměřena. https://t.co/XtWog3TOYo — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) July 13, 2021

