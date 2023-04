ANO láme v modelu rekordy, lidovci na dně. STAN se podle Medianu mátoří

reklama

Podle údajů, které Median zveřejnil za březen 2023, si nejvyšší voličské preference drží hnutí ANO (34,5 %), následují ODS (15,5 %), SPD (10 %) a Piráti (8,5 %), kteří si od minulého šetření pohoršili o 3 procentní body. Preference vzrostly hnutí STAN (8 %) a do Sněmovny by podle tohoto modelu proklouzla i TOP 09 (5 %).

Agentura k tomu uvádí, že si ANO udržuje vysokou podporu zejména mezi lidmi v důchodu (55,5 %) a ve věku 65 let a více (53,5 %). Hnutí ANO je také nejčastější volbou lidí pouze se základním vzděláním (41 %) a absolventů SŠ bez maturity (54 %).

ODS má nejvyšší podporu mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi (25 %).

Lidé s VŠ dále nejčastěji podporují ANO (19,5 %) a Piráty (13,5 %). Ti, kteří by volili ODS, jsou zastoupení nejvíce ve věkové skupině 45–54 let (27 %).

STAN je nejčastější volbou mezi studenty (25 %). Studenti dále nejčastěji podporují Piráty (19,5 %), ODS (16,5 %) a Zelené (14 %). Voliči STAN jsou nejčastěji ve věku 35 až 44 let (23 %).

Aktuální voliči SPD mají nejčastěji středoškolské vzdělání s maturitou (50 %).

Zdroj: Median

V březnu 2023 by se do Poslanecké sněmovny dostalo 6 politických stran a hnutí. Překonání 5% hranice je ale u stran, které se kolem ní pohybují, nejisté.

To se týká hlavně stran, jako jsou TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL, které se pohybují okolo 4–5% hranice. Ostatní strany zůstávají na tříprocentním a nižším zisku. Zajímavé je, že v současnosti poměrně populární strana PRO se u Medianu nedostala ani na dvě procenta.

Pokud bychom sečetli zisky stran aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) došli bychom v součtu k podpoře 41 % potenciálních voličů.

Zajímavé je porovnání březnových výsledků průzkumu agentury Median a čísel, která nám za stejné období nedávno nabídla agentura SANEP.

Zdroj: SANEP

Podle ní by volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky koncem března vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,1 %, na druhém místě by skončila ODS v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 13,3 procentního bodu a na třetím Piráti v čele s Ivanem Bartošem, a to se ziskem 9,9 procentního bodu.

Čtvrtou pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí SPD v čele s jeho předsedou Tomiem Okamurou, a to se ziskem 9,6 procentního bodu, píše agentura na svých stránkách.

Na pátém místě by v aktuálním měření skončila strana PRO pod vedením Jindřicha Rajchla, a to se ziskem 6,4 procentního bodu.

Žádný jiný politický subjekt by se podle průzkumu SANEP v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Hnutí STAN pod vedením jejího předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana obsadilo šestou příčku, a to se ziskem 4,3 procentního bodu.

Následovala by TOP 09 se ziskem 4,1 procentního bodu, KDU-ČSL, která je součástí trojkoalice SPOLU, a to se ziskem 3,4 procentního bodu.

Porovnáním obou průzkumů tedy zjistíme, že zatímco zisky stran a hnutí, jako jsou ANO, ODS, Piráti či SPD, vycházejí v obou březnových průzkumech zhruba podobně, u hnutí STAN je rozdíl hodnot téměř 100 % a zatímco podle Medianu by s 8 % nemělo problém se do Sněmovny dostat, podle SANEP by se 4,3 % zůstalo bez mandátu.

Ještě zajímavější je situace u strany PRO, které SANEP přisoudil poměrně slušnou podporu 6,4 % a poukázal na růst její popularity a agentuře Median se nevešla ani mezi strany s nejnižším ziskem. Pokud Median přisoudil tzv. „ostatním“ pouhé 1,5 %, můžeme se domnívat, že PRO se zde pohybuje v hodnotách okolo jednoho procenta, tedy rozdíl mezi jednotlivými agenturami dělá 500 %, což už může budit rozpaky.

