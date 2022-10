ANO nasadilo áčko. Asi si teď užijeme hodně špíny... Babišova kandidatura vyvolala aplaus i odpor

reklama

„Andrej Babiš by neměl být konfrontační. Já vím, že se to takhle v politických debatách dělá. Lidi už jsou ale tak nervózní, že vyhledávají klid. Jsem přesvědčený, že polovina úspěchu Petra Fialy není v tom co říká, ale v tom, že mluví klidně, že se nerozčílí, že mluví pomalu. Stejně tak charisma ‚klidná síla‘ Petra Pavla nebo akademický titul paní Nerudové. Prostě to funguje. Tahle kampaň nebude o tom, co se řekne správně, ale špatně a jak se u toho člověk chová. Jak umí komunikovat nonverbálně. Jakou vysílá energii. Úskalí? Totální negativní kampaň. Včetně médií, sociálních sítích. Bude to taková simultánní partie. Všichni proti Babišovi. Paradoxně konkurenci sjednotí jako v parlamentních volbách. Jak získat protivládní voličské spektrum? Změnit slogan, že ‚vláda nedělá nic‘ – začíná to být stejně ohrané, jako Čapí hnízdo, Babiš do tepláků a estébák. Nebýt negativní. Ukázat klid, nadhled a za každou cenu pozitivní energii. NEÚTOČIT,“ poradil Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konzultant, manažer, hudebník.

„Andrej Babiš má malou šanci stát se prezidentem, má ale dobrou šanci stát se opět premiérem po příštích volbách do Sněmovny. Svou kandidaturou na prezidenta nejvíce poškodil šance Josefa Středuly; otázkou je, kdo se pak dostane s ním do druhého kola. Rozhodnou debaty, jestli nemastný-neslaný, leč normální generál, anebo nahuckaná progresivní fanatička,“ myslel si Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Jsem ráda, že pan Babiš kandiduje. Konečně se objeví silná osobnost, která tu zamíchá se zdánlivě již rozdanými kartami. Úskalí ho nepochybně čekají obrovská. To on ovšem jistě ví. Dva měsíce zde opět pojede proti němu inovovaná a nenávistná kampaň Antibabiš v našich veřejnoprávních médiích, které bude muset čelit. I na to musí být připraven. Pokud zachová klid, nebude hledět na pochybné průzkumy veřejného mínění a nenechá se vyprovokovat, má velké šance na zvolení,“ domnívala se Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Prezident či prezidentka jakékoliv republiky včetně té naší, by měla být osoba nejvyšších mravních a morálních kvalit, po všech stránkách vzor pro mladé lidi i celý národ. Trestně obžalovaný a souzený Andrej Babiš s minulostí estébáka tyto předpoklady nesplňuje. Naopak již svoji samotnou kandidaturou vrhá naši republiku do hlubokého mravního bahna a zostuzuje ji před celým světem. Andrej Babiš si měl zachovat alespoň trochu soudnosti a na prezidenta nekandidovat. Pokud se přesto rozhodl kandidovat, věřím, že český národ mu ukáže záda a prezidentem se nikdy nestane,“ doufal Libor Rouček, bývalý europoslanec, místopředseda Evropského parlamentu, ale také mluvčí vlády či ČSSD.

„Kdybych věděl, co má dělat Babiš, aby vyhrál, neřekl bych mu to. Nechci, aby vyhrál. Dosti bylo Babiše,“ prozradil Ondřej Neff, spisovatel, publicista, vydavatel internetového deníku Neviditelný pes.

„Kandidatura pana (soudruha) Babiše je ukázkou, kam až sahá touha po moci a hlavně po imunitě v jeho trestních věcech. Věřím, že lidi mu to neumožní a nedají mu hlas,“ věřil Přemysl Sobotka, bývalý předseda Senátu ČR za ODS.

„Kandidatura Andreje Babiše se očekávala, i když to, že ji oznámil až na poslední chvíli mu může ubližovat v očích těch, kteří ho chtějí volit, protože ukazuje na určitou nepevnost postoje. Čeká se, že bude velmi silným kandidátem v I. kole volby; což se ukázalo i ve volbách do Senátu, kde mnoho nominantů ANO postupovalo do finále. Ve druhém kole ale bude velmi záviset na tom, kdo bude protikandidát. Pakliže se bude jednat o silnou a výraznou osobnost, může být snadno poražen. Pokud o nevýrazného kandidáta, může jej ‚utlouct‘. Problém prezidenta, ať už jím bude zvolen kdokoli, je v tom, že bude muset oslovit mnohem širší skupinu voličů, než jsou jen ti, kteří jej nyní podporují, tedy své fanoušky. To je past nejen pro Babiše, ale pro jakéhokoli jiného kandidáta a dokonce i kandidáty, kteří by se chtěli spojovat ‚proti Babišovi‘. Ke zvolení je potřeba schopnost přesahu, oslovení široké veřejnosti mimo voličská jádra. Kdo to zvládne, vyhraje,“ vysvětlil Vojtěch Bednář, firemní sociolog.

„Tak tohle bych opravdu nečekal... jak bylo uvedeno v jedné parodii Ivana Mládka. Ale upřímně, kandidátů je spousta. A zatím žádný ‚můj‘. A taky mám úplně jiné starosti. Jak dopadnou volby netuším. Ani si s tím hlavu nelámu. Spasitel se zřejmě neobjeví. A ve vší úctě, spíše než osobnosti se na ústavní funkce čím dál více cpou jen osoby. Přitom kupříkladu nedávné senátní volby prokázaly, že pak stačí hrstička vůbec ochotných k druhému kolu jít a je vymalováno. Poté lze i vykřikovat, že národ nám dal důvěru. Pan Babiš je typ politika (snad už jím tedy je), který má buď zapřísáhlé fanoušky, nebo odpůrce. Nic mezi tím. To znamená, že bude záležet hlavně na tom, kdo z nich bude méně líný a intenzivněji mobilizován. Obávám se proto, že si vedle toho všeho v současnosti negativního a smutného užijeme ještě hodně. A asi i špíny. Možná i proto jsem nakonec monarchistou. Sorry jako,“ sdělil Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec.

„ANO je jedinou parlamentní stranou, která kandidaturou svého předsedy Andreje Babiše uznala významnost prezidentské funkce a její důležitost pro praktickou politiku. Strany vládní koalice takového činu schopné nebyly. ODS není ochotna vyslat do boje svého předsedu Petra Fialu, protože se bojí prohry. Jednou z hlavních funkcí politických stran je vybírat ze svého středu kandidáty do funkcí. ANO vyslalo do voleb své áčko a odmítlo hledat nějaké béčko. Prezidentský úřad u nás si žádná politická béčka, natož céčka nezaslouží. Voliči vysokou účastí prokazují, že považují prezidentské volby za hlavní volby. V roce 2018 byla účast ve druhém kole prezidentských voleb téměř 67 %, v poslaneckých volbách byla v roce 2021 účast asi 65 % a v září 2022 přišlo k druhému kolu senátních voleb pouhých 19 %. Andrej Babiš má ve druhém kole významnou šanci získat hlasy všech protivládně naladěných voličů, a to i přesto, že jej mnozí nemusí a odsuzují naprosto nesprávný postup jeho vlády v době covidu. Na druhé straně vláda svou kritikou odpůrců jako švábů a agentů v podstatě značnou část lidí uráží. Tito vládou ponížení voliči, nemají důvod volit vládou preferovaného kandidáta. Významné pro značnou část voličů bude i to, koho doporučí volit dosavadní prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman,“ uvedl Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec.

„Přímá volba je politováníhodná a napáchá opět velké škody na vztazích lidí mezi sebou a ke státu, zejména úřadu prezidenta. Neřešíme, co s naším státem, jen se točíme ve zvyšujících se negativních emocích. Andrej Babiš je v prekérní situaci i kvůli soudu. Kdyby skončil soud před rokem, dvěma a i třeba dostal podmínku, bylo by to zahrané, ale teď se kolem toho bude točit velká debata. Aby Andrej Babiš vyhrál, musí udělat dvě věci, které jsou protichůdné. Jednak musí vytvořit z prezidentské volby referendum o současné vládě s tím, že se lidé pod vlivem problémů zvednou a půjdou volit. Tady bude záležet i na vnějších okolnostech – třeba kolik bude k dispozici plynu. A zároveň by měl maximálně ukáznit svůj projev a v debatách působit státnicky a vyrovnaně. Obojí je pro něj složité, ale není to neproveditelné,“ okomentoval Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

„Babiš je bezesporu silný kandidát. Úskalí, která ho čekají, on sám určitě dobře zná. Zažívá je totiž dnes a denně snad po celou dobu, co je v politice. Nedá se očekávat, že by jeho odpůrci dokázali přijít s něčím novým, a tak nás všechny budou i nadále unavovat se svými stokrát ohranými mindráky, které se jim vůči Babišovi podařilo ve společnosti vypěstovat. Uvidíme, jak se mu podaří se s nimi vypořádat tentokrát, tlak bude obrovský, celoevropský... Nesouhlasím ale s komentátory, kteří si dlouhodobě myslí, že je bez šance. Cesta k vítězství nemusí pro něho být zase tak složitá, stačí přesvědčit voliče Miloše Zemana, že je pro ně lepší volbou, než kandidáti podporovaní vládou, a že zajistí určitou pozemanovskou kontinuitu v přístupu k prezidentskému úřadu. Připomeňme, že Miloš Zeman sám získal v prezidentských volbách mnohem víc hlasů, než kolik jich před rokem dostalo všech pět stran současné vládní koalice dohromady,“ rozebral Petr Macinka, analytik Institutu Václava Klause.

„Pan Babiš to bude mít asi složité zejména v případném druhém kole, protože to vyhrává zpravidla ten, kdo ‚méně vadí‘ a on vadí hodně lidem. Ale záleží samozřejmě na tom, kdo bude stát proti němu. Určitou nevýhodou pro něj bude asi i to, že z pozice kandidáta na prezidenta nebude moci svým voličům slibovat peníze a benefity, že ‚to prostě zařídí‘. Musí být pro nerozhodnuté voliče přijatelnější kandidát, než jeho protivník v druhém kole. Tam se skoro jistě dostane, ale nevím, proti komu bude stát, a do hlav voličů nevidím, takže skutečně nevím,“ konstatoval Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.



