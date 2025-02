Advokátka Hustáková: Drátěnková revoluce v ČR. Slouhové ztratili lídra. Spolupráce mezi Ruskem a USA

Paní doktorko, po jednání v Rijádu Marco Rubio mluvil o nutnosti styku mezi velmocemi. Sergej Lavrov si pochvaloval, že dialog byl navázán. Obě strany stanoví „pracovní skupiny“ a nepopírají, že se bavily i o válce na Ukrajině. Dříve bychom řekli, že to jsou jen diplomatické kecy, dnes asi ne. Co pro vás plyne z rijádských jednání?

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 57% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 8865 lidí

Z pohledu Evropana nám Rijád bohužel ukázal zoufalou neschopnost evropských politiků vnímat reálnou situaci ve světě. Oni už jen neškodí členským zemím naprosto hloupými příkazy a zákazy. Slouhové globalistů ztratili svého veřejného lídra, v jehož zájmu ničili a bohužel dále ničí i moji zemi. Zástupci EU se už nebyli schopni vnutit do Rijádu ani jako dekorace. Místo aby na takovou situaci okamžitě reagovaly politické elity Evropy, tak se Macron snaží zvát další proválečné zoufalce k jednáním do Paříže. Nulovými výsledky jednání opět prokázali neschopnost cokoliv řešit ve prospěch občana EU. Jediné, co umí, je dále zadlužovat své občany miliardami eur podporou Zelenského režimu, který už má své dny sečteny.

USA ani Rusko o Evropskou unii nestojí, Číně sice nevadí, ale chce s ní jen obchodovat. Vnitřní záležitosti EU ji příliš nezajímají. EU má nicotný respekt jako celek pro zahraniční politiku, a jak její hloupá nařízení zdecimovala národní ekonomiky členů, vidí i slepý.

Rijád tedy přinese obrovské, revoluční geopolitické změny, urychlí rozpad Evropské unie.

Psali jsme: „V Bruselu nebude jednou na výplaty, Trump vše urychlí.“ Advokátka Hustáková nad dotazy čtenářů

Rubio jako by už téměř přeskočil překážku domluvit mír na Ukrajině a už rovnou mluvil o tom, že obě strany, tedy Rusko a USA, chtějí po konci války na Ukrajině začít spolupracovat na geopolitických a ekonomických záležitostech. To zní jako výzvy k „byznysu“. Kam až to může zajít?

Česká média ignorovala, že v Rijádu nebyl jen Lavrov s Ušakovem, ale i hlava Ruského fondu přímých investic Dmitrijev. Ten ukazoval tabulku dokazující, že sankcemi přišly USA o 300 miliard dolarů, a dokumenty předal Američanům. Tvrdil, že administrativa Bidena o efektu sankcí lhala. Rubio na to sdělil, že jeho strana musí všechno prověřit. Ruská diplomacie má neměnný postoj ke všem zásadním otázkám světové politiky, naopak americká se otočila o 180 stupňů. Vydírání dolarem neposlušných zemí a jejich hlav skončilo, protože Rusko prokázalo, že takový přístup má limity a škodí samotným Američanům. Nejdůležitější ekonomický výsledek Rijádu je, že sankce na velké bankovní domy Ruska mají skončit a má se obnovit ve 2. čtvrtletí bezhotovostní platební styk, jaký byl do zahájení operace na Ukrajině. Visa i Master karty by měly opět v Rusku fungovat, a tím se odšpuntuje hlavní překážka možných investic Američanů v Rusku. Ruská federace má asi 25 000 sankcí a tato je jednou z nejvážnějších. USA a Rusko už nyní sestavují pracovní skupiny ohledně rozvoje energetiky, mají řešit společné dobývání nerostných surovin, výzkum vesmíru nepřerušily nikdy. Ono to obecně s těmi sankcemi od Američanů nebylo nikdy tak horké. Mám známého, který je ředitelem americké firmy vyrábějící filtry přímo v Moskvě. Obecně rusofobie v Americe nikdy nebyla tak krmena jako v EU. Syn jednoho vynikajícího ruského zpěváka, na kterého se u nás mnoho let chodilo do Státní opery, práci v ČR nesehnal. V USA zpívá i prince v Popelce, má tam jako zpěvák velký úspěch. Nakonec co čekat od politických trapinohů, kteří tady nepustili zpívat ani Annu Netrebko…

Donadl Trump se velmi ostře vyjádřil k osobě prezidenta Zelenského. Přímo už o něm řekl, že je diktátor bez mandátu, který má čtyčprocentní podporu obyvatelstva. Že si Ukrajina musí zorganizovat volby, aby bylo možné jednat s legitimními představiteli. Co podle vás tak razantně změnilo jeho postoj k Zelenskému? Vždyť ještě nedávno podporu Američanů měl.

Zelenskyj veřejně ponížil Trumpa, kterému slíbil společné dobývání nerostných surovin. Slíbil mu to v Paříži a Američané to zveřejnili. „Zapomněl“ mu u toho říci, že totéž už podepsal s Brity ve smlouvě na 100 let spolupráce. Další problém způsobil, když s ohledem na svůj zdravotní stav nechal čekat ministra financí USA pět hodin. Poslední americkou návštěvou v Kyjevě byl poradce Trumpa pro Ukrajinu F. J. Kellogg. Ten už nechtěl ani společnou tiskovku. Navíc ty smlouvy, které Zelenskyj podepsal po 20. květnu 2024, jsou napadnutelné, tedy i ta o nerostných surovinách pro Brity. V tomto případě platí, že dva právníci mají tři právní názory. Nález Ústavního soudu Ukrajiny z roku 2014 říká, že doba mandátu prezidenta Ukrajiny je pět let. O žádných výjimkách se tam nehovoří. Je na Ukrajině, aby jejich ústavní soud vyložil jasně jejich ústavu tak, aby následně nemohly být úkony prezidenta zpochybňovány. V Ústavě České republiky máte také napsáno, že je senátorů 81 a jejich mandát vzniká volbou. Logicky by měl mandát zaniknout novými volbami 27 senátorům zvoleným v minulosti. Ústavní soud ČR ale rozšířil toto znění a uznal, že bylo v roce 2010 v souladu s ústavou, když nebylo umožněno novým senátorům hlasovat a hlasovali ti, které novými volbami měli logicky nahradit senátoři noví. Za situace, kdy lze ústavu vykládat různě, má Ústavní soud Ukrajiny jednoznačně vyložit, jak je to s mandátem prezidenta. Ve výkladu práva platí mj. zásada výkladu ad absurdum. Tedy když nevíte, jak si vyložit zákon, tak si stanovíte absurdní příklad. Pokud bude vojenský stav na Ukrajině dvacet let, tak tam bude Zelenskyj vládnout dvacet let a demokratický svět ho bude bez dalšího uznávat? Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11335 lidí

Objevují se teorie, že USA chtějí získat Rusko na svou stranu proti Číně. Čili reverzní průběh toho, co v 70. letech domluvil Henry Kissinger v Číně proti SSSR. Jsou to halucinace?

Možná by si to někdo v USA přál, možná i samotný Trump, ale tento styl ve světě asi dále fungovat nebude. Rusko má jasnou mezinárodní politiku, kterou prosazuje např. v uskupení BRICS. Bude hledat partnery pro společné vzájemně výhodné projekty, a to bude dělat s každým, kdo to nabídne. Určitě bude mezi státy velké ekonomické soupeření, nakonec jinak nelze pokrok zajistit. Dají se čekat boje Trumpa starými metodami, ale uvidí sám, že státy BRICS jsou už tak navzájem propojené, že vytrhávat jednoho z nich proti druhým se stává nemožným.

Bylo dojednáno postupné obsazení diplomatických misí, tedy ruských a amerických. Rubio současně řekl, že Ukrajina s plánem urovnání musí souhlasit. Co si z těchto jednání má odnést Zelenskyj a Ukrajina jako taková?

Rubio řekl elegantním způsobem, že s ohledem na chování Zelenského nic pro Ukrajinu dělat nemohou, protože není nikdo, kdo by mohl nebo by chtěl jakoukoliv dohodu za Ukrajinu uzavřít. Trump šel v tomto směru ještě dále. Nebude mu vadit, aby na Ukrajinu šla nějaká vojska z Evropy, ale od všeho dává ruce pryč. Jeho vojáci tam nebudou. Jestli chtějí tedy evropští politici vystavit své vojáky nebezpečí smrti na Ukrajině, jejich věc. Zelenskyj si má tedy ze situace odnést to, že si má sbalit své věci a přestat zastupovat Ukrajinu, ve které se mají začít organizovat volby. USA s RF si budou své společné věci řešit dál a Ukrajina zůstává bokem.

Miroslava Hustáková

Po českém Twitteru oběhla teze, že Donald Trump se chystá alespoň částečně přistoupit na ruskou představu, že minimálně z Pobaltí mají zmizet jednotky NATO. A čeští „atlantisté“ se bojí, že se to bude týkat i nás. Lze je uklidnit?

Anketa Máte rádi Ondřeje Vetchého? Ano, jako herce i veřejnou osobnost 2% Herec dobrý, jeho názory mi vadí 16% Ne, nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15000 lidí

Jak se podle vašeho úsudku jeví budoucí uspořádání Evropy nyní koncem února 2025? A jak k tomu přijdou naši bezprostřední partneři Slováci, Poláci či Maďaři?

Slováci i Maďaři mají lídry, z nichž jeden dokonce přežil atentát. Jsou to vlastenci, které zajímá jejich vlastní země, kterou vidí na prvním místě. Samotní Slováci jsou nadějí pro naši zemi. Pokud skutečně funguje jeden ze zákonů této dimenze, a to zákon o vyrovnání energií, tak by měl zapůsobit v náš prospěch. V roce 1918 jsme vznikem nové republiky umožnili Slovákům, že přestali být Horními Uhrami, a mohli se tak vyhnout maďarizaci. V roce 1945 by jako Slovenský fašistický štát museli platit reparace v pozici poraženého státu. Opět jsme je připojili k sobě a znovu jsme byli Československo. Teď mají Slováci štěstí, že jejich premiér je skutečný vlastenec a snad nám pomůže naladit vztahy s Ruskem tak, aby naše země neskončila ekonomicky hodně špatně. Co se týká Polska, to má na svém území základny NATO i CIA a moc by mne mrzelo, kdyby všechno dopadlo tak, že mezi Polskem a Českem bude nakonec ostnatý drát, protože se tak domluví Trump s Putinem. Je chvályhodné, že Tusk je prozíravý, odmítl výzvy Macrona vstoupit armádou na Ukrajinu. Poslední rozhovory Putina jasně naznačují, že Lvov mají pro sebe otevřen, a to je pro Tuska důležitá pozice Ruska, kterou si nechce pokazit.

Rusko se chystá 9. května oslavit 80. výročí konce Velké vlastenecké války. Kdokoliv tam v posledních letech jel, byl za vyvrhele. Dovedete odhadnout, v jaké atmosféře tyto oslavy proběhnou?

Oslavy se tam intenzivně chystají už nyní. Orbán i Fico se setkají s desítkami hlav světa a bude to pro ně velké zadostiučinění. Budou součástí světa, který se chce rozvíjet na základě vzájemně výhodných obchodů. Zástupci perverzního světa se 100 pohlavími, satanskými módními přehlídkami, obscénní olympiádou, kteří chtějí válčit, ale nemají čím, se na to budou moci dívat v televizi. Běžní občané se budou moci účastnit stovek akcí nejen v Moskvě. Oslavovat se bude v celé Ruské federaci.