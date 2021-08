Afghánistán: Dělal NATO řidiče. Zmasakrován. Dusno kolem tlumočníků

Novinář Vojtěch Blažek ze Seznamu je podle všeho v kontaktu s jedním z afghánských spolupracovníků naší armády. „Stále jsem nebyl kontaktován ani českým ministerstvem obrany a ani českou ambasádou v Kábulu. Prosím pomozte mi. Tálibán je v Kábulu a já s mojí rodinou jsme v ohrožení života,“ napsal prý novináři zoufalý tlumočník.

Afghánský tlumočník naší armády mi právě teď píše:



still no contact with me from czech MOD or czech embassy in Kabul.

please help me Taliban are in Kabul and iam at the risk of death with my family.

thank you