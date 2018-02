Afričan měl tuze rád ženy. Až tolik, že s nimi chtěl souložit proti jejich vůli. Nyní začal soud

V téměř stotisícovém Tübingenu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko se nachází jedna z nejstarších univerzit v Německu. V poslední době však o starobylém městě média neinformují v souvislosti se vzdělaností či studentskými programy, ale kvůli několika případům znásilnění a napadení žen, které se zde udály. Několik měsíců zdejší ženy ohrožoval neznámý pachatel, který se dopouštěl sexuálních deliktů.

Nakonec byl místní policií dopaden a nyní byl postaven před soud. Výčet zločinů jedenadvacetiletého žadatele o azyl z Gambie je poměrně dlouhý a v průběhu dalšího vyšetřování a vyslechnutí svědků se bude možná ještě rozšiřovat. Od května 2015 se v oblíbeném univerzitním městě dopustil dvou znásilnění. Přičemž jednou z obětí byla čtyřiatřicetiletá postižená žena. Ve dvou dalších případech se měl dle vyšetřovatelů o sexuální zneužití neúspěšně pokusit.

Celý text v němčině je ZDE.

Nejenom studentky, ale ženy všech věkových kategorií si oddechly, když byl mladý Afričan dopaden. Mnoho měsíců vycházely ven po setmění s velkými obavami a pachateli se dařilo policii poměrně dlouho unikat. Nyní sice stojí před soudem, ale ani to nezaručuje, že stráví ve vězení nějaký delší čas, jak by se vzhledem ke spáchání tolika sexuálních deliktů dalo čekat. Problém je jeho údajně nízký věk, o kterém však soudce i vyšetřovatelé pochybují.

Stejně jako mnoho jiných pachatelů s přistěhovaleckými kořeny také mladý Afričan při překročení německých hranic uvedl, že je nezletilý. V jeho případě se tak stalo v roce 2014, kdy mu bylo sedmnáct let. V době páchané trestné činnosti tak byl mladistvý, a vyhne se tak tvrdšímu trestnímu postihu. Vzhledem k pochybám o jeho věku však ještě může přijít na řadu lékařské posouzení jeho věku, které by mohlo do celé věci vnést více světla.

Pokud se prokáže, že o svém věku lhal, bude výsledný trest ještě přísnější. Za dvě znásilnění a další pokusy o sexuální zneužití by mohl za mřížemi strávit poměrně dlouhou dobu. Další přitěžující okolností je obzvlášť brutální způsob, jakým se znásilnění dopustil. Dvě ze svých obětí měl podle jejich výpovědi škrtit, a bude proto souzen také z pokusu o zabití.

autor: pro