Agent Kůže, he he... Nového ministra už si vzali do prádla. Odborník ale varuje před rychlými soudy

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger je v úřadu pár hodin a již se na něj valí problém. Přišlo se totiž na to, že byl veden ve svazcích StB pod krycím jménem Kůže. Kromě toho byl před rokem 1989 členem KSČ. Jak však upozornil historik a pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, tak to s tou StB nebude tak vážné, jak to vypadá.

„Podrobnosti neznáme, svazek vedený 3. oddělením 12. odboru Hlavní správy kontrarozvědky SNB (krycím názvem II. správa SNB, příslušné oddělení tohoto centrálního útvaru StB se věnovalo stážistům, stipendistům, ochraně mírového a ekologického hnutí) v kategorii kandidát tajné spolupráce (KTS) byl zanedlouho v prosinci 1989 zničen. V registru svazků je jako důstojník StB, který svazek vedl, uveden mjr. JUDr. Vladimír Šedina. Zmíněná kategorie KTS byla ovšem přechodná, a zdůrazňuji proto, že dotyčný nemusel s tajnou policií reálně vůbec spolupracovat,“ vysvětlil Blažek.

Ústavní soud pak měl v roce 1993 rozhodnout o tom, že kategorie kandidáta tajné spolupráce nebude nadále zahrnuta do lustračního zákona.

Novopečený ministr během tiskové konference potvrdil, že byl před rokem 1989 členem KSČ. Odmítl však, že by byl spolupracovníkem StB. „Spolupracovníkem Státní bezpečnosti jsem nebyl, mám čisté lustrační osvědčení, které už jsem používal opakovaně při různých funkcích, které jsem vykonával,“ pověděl Arenberger.

Český Twitter však má jasno. „V zemi, kde je hlavou státu agent Moskvy a premiérem agent StB, se nelze divit už ničemu. A ani tomu, že někomu říkali kdysi ‚Kůže‘. Problémem nejsou jednotliví ministři, kteří se tu střídají jako ponožky, ale Andrej Babiš,“ myslí si politik TOP 09 Marek Ženíšek.

V zemi, kde je hlavou státu agent Moskvy a premiérem agent StB, se nelze divit už ničemu. A ani tomu, že někomu říkali kdysi “Kůže”.



Problémem nejsou jednotliví ministři, kteří se tiu střídají jako ponožky, ale @AndrejBabis. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) April 7, 2021

Nástupce Miroslava Kalouska, poslanec Jan Jakob, napsal: „Bureš, Falmer, Kůže... říkám si, kdo za to může...“

Bureš, Falmer, Kůže...

Říkám si, kdo za to může... pic.twitter.com/OYGzOPOb7N — Jan Jakob (@Jan_Jakob) April 7, 2021

„Takže další konfident ve vládě. Že já se vůbec ještě něčemu divím...,“ zmínil satirický účet Dojnice.

Takže další konfident ve vládě. Že já se vůbec ještě nečemu divím... https://t.co/tAqQhGm1sc — Dojnice (@dojnice) April 7, 2021

Historik Michal Macháček, autor oceňovaného životopisu Gustáva Husáka, se též ozval, když na Facebooku napsal. „Krycí jméno Kůže. Je vidět, že v StB měli i koncem osmdesátých let smysl pro humor. Jinak podle platného právního řádu ČR je po patnácti, resp. dvaceti letech promlčena vražda. Spíše by mne zajímaly vize, zda si např. bez vakcinace budeme moci ve veřejném prostoru uprdnout apod. Doufám, že až bude ministrem zdravotnictví patolog, snad se probudíme.“

Předseda vlády uvedl ve středu do funkce nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Nového ministra předtím jmenoval do funkce na návrh premiéra prezident Miloš Zeman. „Důvodem není, že bych byl nespokojen s jeho prací. Byl to skutečně pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali. Problém byl v tom, že se zkrátka rozcházíme v názoru, jak by měl resort zdravotnictví fungovat,“ vysvětlil důvod výměny na postu ministra zdravotnictví premiér Andrej Babiš.

Nový ministr, kterého předseda vlády uvedl do funkce, by měl mimo jiné personálně posílit ministerstvo, zrychlit vyřizování nezbytné agendy především v souvislosti s bojem proti pandemii nemoci covid-19 a také lépe představovat veřejnosti své návrhy, jak řešit epidemickou situaci. Zaměřit se má i na projekty, které s epidemií covidu-19 nesouvisejí.

„Novému ministru gratuluji. Očekávám, že jeho resort bude nadále jasně, veřejně a transparentně komunikovat své návrhy. Že je bude komunikovat, až se to projedná i v rámci vlády, aby se to ministři ve vládě nedozvídali z médií, ale aby komunikace také probíhala v rámci kolektivu vlády před tím, než to jde ven. To si myslím, že je důležité, to jsem ministrům opakovaně připomínal – že je potřeba mít jednotnou komunikaci,“ uvedl předseda vlády. „Přeji panu ministrovi hodně úspěchů a jsem rád, že převzal tuto roli v této chvíli, kdy je to pro nás všechny klíčové,“ dodal premiér.

