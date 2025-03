Akt války. Zazněla velmi vážná slova z Kanady do USA

Nařčení z válečného aktu proti Kanadě Angus pronesl v souvislosti se slovy ministra zahraničí Marca Rubia. Ten byl během své nedávné cesty do Kanady na zasedání ministrů zahraničí zemí G7 tiskem opakovaně žádán, aby se vyjádřil k Trumpovu označování Kanady za 51. stát USA.

„Prezident uvedl své argumenty, proč si myslí, že by bylo lepší, kdyby se Kanada připojila ke Spojeným státům... z ekonomických důvodů,“ prohlásil Rubio a vysvětloval, že rétorika „51. státu“ vznikla během setkání Trumpa s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem v listopadu 2024 po Trumpově volebním vítězství.

„Trump se setkal s Trudeauem a ten v podstatě řekl, že pokud USA uvalí na Kanadu cla, Kanada by jako národní stát nemohla přežít, načež prezident řekl: ‚No, tak byste se měli stát 51. státem.‘ A tím to začalo,“ vyprávěl Rubio o setkání Trumpa a Trudeaua.

Tato vyjádření, stejně jako spuštění celní války, jsou podle kanadského poslance aktem války. „No, myslím, že Marco Rubio by měl být asi poslán zpátky do školy, protože když řeknete, že někdo nemá právo mít stát, je to akt války. Když svévolně trháte obchodní dohody a vyhrožujete a říkáte, že rozbijete nějakou zemi, je to válečný akt. A Kanaďané odpověděli stejnou mincí,“ prohlásil podle informací Fox News kanadský poslanec Charlie Angus, který je členem liberální Nové demokratické strany.

Během rozhovoru Angus také uvedl, že bojkot všeho amerického v Kanadě, kvůli clům uvaleným na tuto zemi, bude pro USA „tvrdým trestem“. „Bojkot, který Kanada zahájila proti výrobkům z USA, je zničující. V lednu nám bylo řečeno, že 10% pokles cest Kanaďanů do Spojených států by stál Američany 140 tisíc pracovních míst,“ dodal.

Trump 12. března uvalil 25% clo na veškerý dovoz oceli a hliníku z jiných zemí, zatímco Kanada bude od 2. dubna platit 25% daň na všechno dovážené zboží. Tato cla vyvolala v reakci bojkot amerického zboží.

Trump v úterý pro Fox News zopakoval, že si za zvýšením cel stojí, protože už je unaven tím, jak USA „dotují Kanadu 200 miliardami dolarů ročně“.

„Tady je můj problém s Kanadou. Kanada by měla být 51. státem, protože ji dotujeme 200 miliardami dolarů ročně. Nepotřebujeme jejich auta, nepotřebujeme jejich dřevo, máme spoustu dřeva. ... Nepotřebujeme jejich energii, nepotřebujeme nic,“ ubezpečil Trump.

