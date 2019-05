Američané na D1: Armáda se omlouvá. A co napsal Ondráček z KSČM, nečtěte dětem

Armáda pozastavila zbylé skupiny amerického vojenského konvoje. Vojáci mířící na cvičení do Maďarska a Rumunska počkají na večerní hodiny, až bude volnější doprava. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček ovšem míní, že přesuny konvojů jsou o demonstraci síly a „lezení do zadku“.

Přes území České republiky se v těchto dnech na základě dlouhodobého a vládou schváleného plánu přesouvají konvoje americké armády na cvičení do Maďarska a Rumunska. Kvůli komplikované sitauci na hlavním dálničním tahu D1 se však v ranní špičce podařilo zcela zablokovat provoz ve směru na Brno.

Armáda na situaci reagovala a pozastavila cestu několika skupin konvoje. Američané budou čekat do večerních hodin, až bude provoz volnější, a teprve poté se vydají směrem ke slovenským hranicím.

„Z důvodů aktuální dopravní situace na dálnici D1 byly operativně pozastaveny tři skupiny konvoje. Jedna skupina čeká ve Staré Boleslavi, další dvě skupiny byly staženy do areálu Správy silnic a údržby dálnic Bernartice, kde budou čekat do večerních hodin,“ uvádí představitelé Armády České republiky. Zabezpečení průjezdu amerických vojsk zajišťuje Vojenská policie.

Další skupiny konvoje se na cestu vydají až v závislosti na vývoji dopravní situace. „Všem řidičům na dálnici D1 ve směru na Brno se omlouváme za komplikace způsobené jízdou konvoje,“ stojí v prohlášení Armády České republiky.

Bez ohledu na to, zda probíhají přesuny jednotek americké armády hladce, či je provází dopravní komplikace, někteří politici to nesou velmi nelibě.

Pravděpodobně největší rozčarování vyjádřil komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který hovoří o demonstraci síly a „lezení do zadku“.

„Přesuny americké armádní techniky po silnicích a dálnicích jsou pouze demonstrací síly, kterým mává pár demoblbečků a obdivovatelé vojenské techniky, v tomto případě vojenského šrotu. O tom není sebemenších pochyb. V opačném případě by jinak přesuny probíhaly po železnici a v noci, jak to bylo obvyklé v Československu a je to zvykem v suverénních zemích,“ řekl Ondráček pro ParlamentníListy.cz.

Podle jeho slov bychom si měli položit otázku, proč se konvoje z Německa do Maďarska nepřesouvají přes Rakousko. „Protože tam je Rakušané nepustí! To jen my musíme pořád někomu lézt do zadku,“ dodal poslanec KSČM v reakci na anketní otázku redakce. Kompletní výsledky ankety připravujeme k publikaci v podvečerních hodinách.

autor: Radim Panenka