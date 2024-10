Američané tají dech nad volbami. Nikoliv americkými. Zase ten Putin?

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13385 lidí podle Deutsche Welle (DW) bude také ukazatelem, nakolik chtějí tamní obyvatelé přerušit dřívější vztahy s Moskvou.



Současná prezidentka Maia Sanduová, jež je favoritkou hlasování, v prezidentských volbách dle DW zřejmě neuspěje s takovým náskokem nad dalšími kandidáty, aby získala více než polovinu hlasů a zemi s přibližně 2,5 milionu obyvatel tak zřejmě čeká i druhé kolo voleb.



Vedle výběru prezidenta se voliči zúčastní také referenda o tom, zda má být cíl vstoupit do EU zakotven v ústavě, čímž má jasně tato bývalá sovětská republika vymezit, že stojí o rozhovory o členství v EU, které již zahájila v červnu.

Prezidentka Sanduová doufá v to, že u Moldavanů krok získá značnou podporu. Potvrzené již je, že se výsledek referenda o vstupu do EU stane platným, jelikož mělo svůj hlas odevzdat dle volebních komisařů citovaných agenturou Reuters 42 % Moldavanů, přičemž zapotřebí byly hlasy alespoň jedné třetiny voličů. Následně však bude ještě potřeba v případě podpory zanesení vstupu do EU do ústavy dvoutřetinová většina v parlamentu pro přijetí zákona k její změně.



Moldavské úřady před volbami oznámily, že odhalily rozsáhlý systém nákupu hlasů, do kterého byly údajně zapojeny miliony dolarů z Ruska a tamní policie obvinila Ilana Shora, uprchlého podnikatele a bývalého politika žijícího v Rusku, že se snažil podplatit voliče, aby podpořili konkrétního prezidentského kandidáta a v referendu o EU hlasovali „ne“. Shor, který byl loni v nepřítomnosti odsouzen za podvod, obvinění popírá.



Moldavská policie tento týden také varovala, že až čtvrtina volebních lístků může být podvrhnutá prostřednictvím uplácení ze strany Ruska. A úřady rovněž tvrdí, že odhalily plán, podle nějž měly být stovky lidí odvezeny do Ruska, kde měli být vyškoleni k pořádání a vyvolávání „masových nepokojů“ v Moldavsku.

Francouzský list Le Monde píše, že prezidentskou kampaň, která je zároveň referendem o členství v EU, „provázejí kontroverze ohledně nestrannosti volebního procesu a masivní dezinformační operace organizovaná Moskvou“.



Dle listu si Moldavané vybírají mezi politickým projektem aktuální prezidentky, jímž je připoutání země k Evropské unii (EU), „a deseti dalšími kandidáty, z nichž většina se v různé míře přiklání k bývalému ruskému nadvládci“. 52letá Maia Sanduová prezidentské volby s referendem o vstupu země do EU podle Le Monde spojila i proto, „aby přilákala k urnám voliče, zejména z dvousettisícové diaspory“.



List Politico uvádí, že se ruskému vměšování do moldavských voleb snaží čelit Spojené státy a několik amerických agentur tak „podporuje moldavskou vládu v obraně proti kybernetickým útokům a dezinformacím z Ruska, jejichž cílem je zasáhnout do moldavských voleb“.

„Moldavsko bylo v měsících před nedělním hlasováním, v němž si obyvatelé této středoevropské země budou vybírat prezidenta a rozhodovat o tom, zda budou pokračovat v cestě za členstvím v EU, obléháno dezinformacemi, kybernetickými útoky a vlivovými kampaněmi spojenými s Ruskem,“ zní od serveru s tím, že v reakci na to to vyslaly USA, EU a NATO poradce a sdílely informace o hrozbách a tipy, jak čelit snahám o dosažení výsledku příznivého pro ruského prezidenta Vladimira Putina.



Podle amerických představitelů a zákonodárců jsou volby v Moldavsku připomínkou toho, že Rusko se aktivně snaží ovlivňovat hlasování v zahraničí způsobem, který může narušit globální spojenectví. „Ruští zlovolní aktéři se zaměřují nejen na americké volby – a vyvíjejí soustředěné úsilí o ovlivnění výsledků voleb klíčových partnerů USA, přičemž používají mnoho stejných technik a taktik,“ uvedl americký demokratický senátor a předseda tamního senátního výboru pro zpravodajské služby Mark Warner.

„Moldavsko se nachází na křižovatce a rozhoduje se, zda se přesune na oběžnou dráhu Západu, nebo se více přiblíží Moskvě. Výsledek voleb však určí nejen budoucnost země – ukáže také, jak daleko Rusko zajde, aby rozšířilo svůj vliv v Evropě za hranice Ukrajiny, a zda západní země mohou tuto snahu zastavit,“ připojuje Politico.



Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby varoval během tohoto týdne, že „Rusko na podkopání voleb v Moldavsku a jeho evropské integrace aktivně pracuje“.



Cristina Gherasimovová, místopředsedkyně moldavské vlády a šéfka pro evropskou integraci, ve čtvrtek pro Politico uvedla, že „jsme svědky klasického hybridního nástroje, který Rusko používá k ovlivňování voleb, ale jeho rozsah je opravdu bezprecedentní“. „Vidíme hybridní útoky na veřejné instituce odpovědné za kritické služby, jako je pošta a letiště. Vidíme kupování hlasů,“ varovala s tím, že využíváni Moskvou mají být i „zkorumpovaní političtí zástupci“.

Rennie Westcott, vedoucí zpravodajský analytik společnosti Blackbird.AI, která sleduje dezinformační a dezinformační snahy na internetu, dle serveru Politico uvedl, že Rusko využívá kanály komunikační platformy Telegram k šíření „proruských narativů“, přičemž toto úsilí se tento týden před volbami 20. října ještě zintenzivnilo. „Došlo k vývoji, který se více přiblížil proruským narativům, a je to situace bez masky, závoj je shozen, je zde jasná podpora Ruska,“ komentoval.



Vyjádřil se též generální sekretariát Rady Evropské unie; ve čtvrtek večer vydal dokument, v němž vytýká Rusku jeho snahy o vměšování do dění v Moldavsku a formálně odsuzuje „vytrvalou zahraniční informační manipulaci a vměšování Ruska, které se snaží podkopat demokratické volby“.



Výsledky hlasování v Moldavsku mají být k dispozici v neděli večer či v brzkých pondělních hodinách. Dle listu The New York Times tak již brzy má být jasné, zdali Moldavsko, které je jednou z nejchudších zemí Evropy, zvolí cestu pokračování prozápadní prezidentky Sanduové, či někoho z dalších deseti kandidátů, z nichž mnozí jsou nakloněni užším vztahům s Ruskem. The New York Times dodává, že hlasování o vstupu do Evropské unie je pro Moldavany také rozhodnutím o tom, zda si do ústavy takovýmto stylem „zakotví ‚nezvratný‘ závazek opustit ruskou oběžnou dráhu vlivu“.

