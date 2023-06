Američani si tu základny nepostaví. Rovnou je dostanou, zní od Rajchla

MONITORING Bývalý diplomat, právník, advokát, místopředseda strany PRO Petr Vacek byl hostem XTV.cz. „Pokud padlo politické rozhodnutí pro to, aby se uzavřela dvoustranná smlouva, kterou máme na stole, tak by mělo být toto politické rozhodnutí dostatečným způsobem jasně vysvětleno, zejména ve státě, který má zkušenosti s dočasným pobytem sovětských vojsk,“ uvedl mimo jiné k uzavřené dohodě mezi USA a Českem. Řeč byla i o náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi.

reklama

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 3% Nova 3% Prima 42% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 49% hlasovalo: 4716 lidí

„Vláda nám tvrdí, že tato smlouva neznamená zřízení amerických základen na českém území. Opak je pravdou. Protože my jsme v podstatě vyjmenovali katalog 11 našich základen, od kterých Američanům předáme klíče. Jinými slovy: Oni skutečně nebudou muset budovat vlastní základny, protože dostanou tyto základny od nás. Jinými slovy: Je to smlouva o pobytu amerických vojsk v České republice, a pokud je nazvaná obranná smlouva, tak je to název do značné míry matoucí,“ dodal. On byl zastáncem toho, aby se novelizovala existující smlouva z roku 1951.

„Pokud by se přistoupilo k novelizaci této smlouvy, tak by to bylo dobré pro všechny státy, protože by se dosáhlo větší vyváženosti, vzájemné, mezi USA a mezi ostatními členy aliance. Důvodem, proč se uzavírají bilaterální smlouvy, kterých v tuto chvíli má Amerika tuším asi 26, je ten, že v tomto případě si Amerika zcela jistě lépe prosadí své zájmy, než pokud by seděli za stolem všichni členové NATO a museli vyjednat nějaký vyvážený kompromis,“ řekl.

Fotogalerie: - Národní umělci před ministerstvem

Řeč následně byla o sporných bodech podepsané smlouvy. „Ta smlouva v podstatě vymezuje veškerý rámec působení amerických vojsk v České republice. Jinými slovy včetně zdravotní péče, včetně docházky školních dětí, včetně zřizování poštovních úřadů, včetně vlastních bankovních poboček, včetně vlastních prodejen. Jinými slovy to zcela jistě není smlouva, která by nějakým způsobem upravovala pobyt vojsk do 60 dnů. Tento rámec je tak široký a komplexní, že v podstatě předpokládá dlouhodobý pobyt amerických vojáků na území České republiky. Problém je v tom, že zatímco české straně zůstala stará smlouva z roku 1951, jinými slovy pobyt našich vojáků a vojenského personálu v Americe se řídí původní smlouvou, tak pobyt amerických vojáků na české straně se řídí touto novou smlouvou, která není vyvážená a v podstatě poskytuje americké straně vyšší katalog výhod a privilegií než původní smlouva z roku 1951 našemu vojenskému personálu,“ řekl Vacek.

Uzavření smlouvy podle něj není pochopitelné ani s ohledem na konflikt na Ukrajině. „Potřebujeme vyváženou dohodu, která zajistí zájmy obou stran. My chceme dohodu perfektní, my chceme s našimi spojenci uzavírat vyvážené smlouvy i s ohledem na české národní zájmy,“ dodal, že současná smlouva dává americké straně výhody.

„Byl bych velmi rád, kdyby Sněmovna prokázala svoji roli a dostála své role zákonodárného suveréna, a začala se zajímat o konkrétní ustanovení této smlouvy. A pokud jsou tam zásadní chyby, skutečně právní chyby, tak by se je měla Sněmovna pokusit odstranit. A to se může dít dvěma způsoby. Nejlepší způsob by bylo tuto smlouvu odmítnout a zavázat českou exekutivu, vládu, aby vyjednala jiné, nediskriminační, lepší podmínky. A pokud tedy k tomu jaksi nebude vůle či odvaha, či dostatek zkušeností a znalostí, pak by mělo být přijato nejméně určité interpretační prohlášení, a to z obou stran, z americké i české, které by některé sporné body, o kterých tady hovoříme, vysvětlilo,“ sdělil.

Vacek se vyjádřil také ke slovům náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který uvedl, že je dost možné, že válka na Ukrajině bude pokračovat a promění se ve válku NATO-Rusko. „Pan Řehka je voják. V jeho popisu práce je do značné míry strašení veřejnosti válkou, protože to je náplň jeho činnosti a on jako voják asi musí být připraven na veškeré scénáře. Ale slovy klasika, úlohou politika je udržet všechny strany u jednacího stolu a armádu v kasárnách. Takže pokud to říká pan Řehka, vnímám to jako prohlášení vyplývající z jeho pozice, ale úloha politiků by měla být zcela opačná, to znamená vyloučit jakoukoliv možnost, že bychom se dostali do té fáze, kterou můžeme nazývat válkou,“ dodal.

Psali jsme: Černochová nepřišla na obranný výbor. Expert nevěří svým očím: Nepřijatelné! Žantovský přiznal, že ne ve všem se s Pavlem shodl. Zahraniční politika. Která země to je? Válka NATO a Ruska? Od první minuty bychom byli ve válce, tvrdí Řehka. Je to ale úplně jinak Prezident Pavel jmenoval ústavními soudci Baxu, Wintra a Zemanovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.