Americký expert: Ukrajinci osm let cvičili, aby Rusové krváceli. Ještě uvidíme

Pokud bude chtít Vladimir Putin okupovat Ukrajinu, bude čelit tvrdému odboji, míní bývalý důstojník CIA Douglas London. „Ukrajinci strávili 8 let plánováním, cvičením a vybavováním se na odpor k ruské okupaci. Ukrajina chápe, že na bojišti jim žádné americké nebo spojenecké síly nepomohou. Její strategie nespoléhá na odražení ruské invaze, ale na to, aby Moskva krvácela tak, aby okupace byla neudržitelná,“ uvádí pro časopis Foreign Affairs. Řekl také, jakou roli ve výcviku ukrajinských sil měla CIA.

Předně London uznává, že ruské vojenské mašinérii se ukrajinská armáda nemůže rovnat a že ač se množí zprávy o tom, že na některých místech Ukrajina ruské síly odrazila, o tom, jak daleko se na Ukrajině dostanou, rozhodne především Vladimir Putin. Jako bývalý důstojník CIA, který sloužil ve střední Asii jako koordinátor protipovstaleckých aktivit, si nemyslí, že by Putin na Ukrajinu zaútočil, kdyby neměl připravený i závěr operace, vzhledem k tomu, jak obrovskou cenu má protahující se konflikt. Ale i jeho plány se prý mohou rozpadnout, když budou čelit ukrajinskému odboji.

London míní, že pokud se ofenziva omezí na východ a jih Ukrajiny, tak ukrajinská vláda v bojích nepřestane a bude podporována vojensky a ekonomicky ze zahraničí a bude mít podporu obyvatelstva. Ale pokud se rozhodne obsadit zemi a vnutit jí loutkovou vládu, tak bude čelit dlouhotrvajícímu a krvavému povstání, které by se navíc mohlo rozšířit například do Běloruska nebo i do Kazachstánu a samotného Ruska.

Jak Douglas London připomíná, jedna věc je zem dobýt, druhá v ní vydržet, jak koneckonců může dosvědčit zkušenost USA z Vietnamu, Afghánistánu a Iráku a u Rusů taktéž z Afghánistánu. A armáda rezervistů jako mírové síly stačit nebudou.

„Ukrajinci strávili 8 let plánováním, cvičením a vybavováním se na odpor k ruské okupaci. Ukrajina chápe, že na bojišti jim žádné americké nebo spojenecké síly nepomohou. Její strategie nespoléhá na odražení ruské invaze, ale na to, aby Moskva krvácela tak, aby okupace byla neudržitelná,“ říká.

Výhodou pro případný odboj je i to, že Ukrajina sousedí se čtyřmi členskými státy NATO, ze kterých může proudit podpora. Případně i do Běloruska, pokud by se USA rozhodly podpořit Lukašenkovu opozici. Zapojit by se mohla i neutrální Moldávie. „Jak se Spojené státy přesvědčily ve Vietnamu a v Afghánistánu, odboj, který je spolehlivě zásobován, má dost bojovníků a bezpečné útočiště za hranicemi může trvat věčně a může zbavit okupující armádu vůle bojovat a populaci v její domovské zemi podpory pro okupaci,“ říká Douglas London s tím, že Rusko by nemohlo ukrajinské partyzány pronásledovat do Polska bez rizika, že by rozpoutali konflikt.

Pokud Ukrajina zůstane alespoň částečně nezávislá, mohou ji USA a spojenci podporovat zbraněmi, výcvikem a financemi. Vyvozuje, že CIA, jak jí zákony dovolují, podporovala Ukrajinu materiálem a výcvikem už roky. A usuzuje, že pokud se vlády zmocní Rusko a bude zemi okupovat, tak tato podpora bude muset být tajná, jako např. podpora afghánských mudžahidů v osmdesátých letech nebo iráckých Kurdů před rokem 2003 či již méně úspěšná podpora syrských rebelů.

„Útoky za nepřátelskými liniemi by vyžadovaly souhlas prezidenta a finance od Kongresu. Samozřejmě, určitá verze tohoto svolení s největší pravděpodobností již existuje a asi by vyžadovala pouze úpravu, aby byla použitelná na současné podmínky,“ píše Douglas London. Podporovat odboj je dle bývalého důstojníka této organizace v DNA CIA, koneckonců tak i vznikla.

„Zpráva serveru Yahoo News z ledna popisuje tajný výcvikový program CIA pro elitní speciální jednotky a výzvědné služby, který započal v roce 2015 za Obamovy vlády po anexi Krymu. Podle této zprávy byli na Ukrajinu vysláni i paramilitární důstojníci CIA. Takové programy časem dozrávají s tím, jak roste důvěra mezi učiteli a žáky, kteří předávají své vědomosti dalším,“ říká London.

„Američtí a ukrajinští vládní činitelé se na tento den dlouho připravovali. Tajný program na organizaci odporu vůči Rusku má s největší pravděpodobností již nastavenou komunikační infrastrukturu, rozvědné kapacity i operační plány,“ odhaduje bývalý důstojník CIA. Podotýká ovšem, že i na tuto možnost budou Rusové připraveni a budou mít seznamy těch, které zatknou nebo dokonce zabijí, aby jim zabránili vést odboj. Může tedy trvat roky, než povstání nabere tempo. Říká, že v roce 2002 si v Kábulu mohl klidně beze strachu dát kávu v restauraci, stejně tak v roce 2003 v Bagdádu. Ale rok nebo dva později už ho přepravovala ochranka a musel nosit neprůstřelnou vestu.

Útoky bude Rusko odsuzovat jako teroristické, zatímco na Západě budou vnímány jako boj za svobodu. Hrozivé záběry na smrt ukrajinských civilistů a ruských vojáků pak dle Londona způsobí odpor k okupaci v Rusku a vyvrátí tvrzení, že ruské síly osvobodily Ukrajinu. Pokud má tedy Putin maximalistické cíle, tedy svrhnout vládu a překreslit hranice, tak je dle Douglase Londona odboj nevyhnutelný.

