Americký novinář: V Česku hrozí zrušení voleb. Obvinění bez důkazů

02.10.2025 13:10 | Monitoring

Centrum pro výzkum online rizik a další média v Česku začala upozorňovat na síť falešných účtů na TikToku, které mají šířit proruský obsah a podporovat antisystémové strany. Americký novinář Michael Shellenberger však zpochybnil, že by existovaly důkazy o propojení s ruskou vládou a varoval před rizikem, že se úředníci budou snažit zneplatnit volby, ve kterých by mohly zvítězit strany odmítající válku na Ukrajině.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informační server Deník N ve středu zveřejnil článek, ve kterém informoval o odhalení rozsáhlé sítě falešných účtů na sociální síti TikTok. Podle autorů textu, investigativních novinářů Lukáše Prchala a Zdislavy Pokorné, se jedná o stovky až tisíce propojených profilů, které údajně šíří proruský obsah a propagují antisystémové politické strany. Deník N uvádí, že tato videa se údajně dostávají ke stovkám tisíc českých uživatelů a mají obcházet algoritmus platformy. Některé účty mají podle zjištění komunikovat i v ruštině.

Že na TikToku v Česku působí síť falešných a propojených účtů, které šíří proruský a antisystémový obsah, uvádí také Centrum pro výzkum online rizik (CVOR). Centrum mělo identifikovat 286 účtů, které pravidelně publikují či sdílejí proruský obsah. Většina z nich zároveň podporuje vybrané kandidáty hnutí STAČILO!, SPD, PRO, SPRRSČ Miroslava Sládka a dalších stran.

„Tento jev představuje systémové riziko, přesto doufáme, že tato aktivita nebude dostatečná, aby zasáhla průběh letošních voleb,“ píše Centrum pro výzkum online rizik.

To, že se v Česku krátce před volbami začala řešit údajná propaganda šířená prostřednictvím TikToku a že někteří čeští novináři prstem ukazují na Rusko, zaregistroval i americký novinář Michael Shellenberger. Upozornil ovšem, že Bezpečnostní informační služba (BIS) ani samotné Centrum pro výzkum online rizik netvrdí, že tyto účty doopravdy mohou spojit s ruskou vládou.

„Je pozoruhodné, že česká média a CVOR předkládají podobné argumenty jako rumunský soud loni, když zrušil prezidentské volby, které právníci považovali za protiústavní,“ povšiml si Schellenberger souvislosti s rumunskými prezidentskými volbami.

Schellenberger ve svém komentáři zabývajícím se českou předvolební situací sice připouští, že Rusko či s ním spojené botnety skutečně manipulují algoritmy, aby pomohly stranám odmítajícím pokračující vyzbrojování Ukrajiny. Zároveň však upozornil, že informace o tom vyšla na povrch v době, kdy je otázka cenzury internetu sporným bodem mezi administrativou Donalda Trumpa a Evropskou unií.

„EU se netají svým přáním cenzurovat sociální média po celém světě, nejen v Evropě,“ říká Schellenberger.

Novinář dále uvedl, že centrum není formální organizací, ale iniciativou, která spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem. Ten měl navíc 29. srpna svolat schůzku se zástupci Evropské komise i velkých technologických firem, kde se řešila připravenost na volby a možné riziko ovlivňování.

Schellenberger rovněž připomněl, že česká armáda na začátku roku přiznala sledování představitelů opozice, přičemž z uniklých dokumentů vyplývá, že se zajímala o jejich postoje k Ministerstvu obrany, armádnímu vedení a válce na Ukrajině.

Schellenberger také citoval rumunského ministra vnitra Cătălina Predoiua, který nedávno prohlásil, že zpravodajské služby včetně české obdivují rumunský postup a údajně jej nyní studují.

„Můj český kolega, který je mým dobrým přítelem, mě oslovil a řekl: ‚Na podzim máme také volby a velmi pozorně sledujeme, co se stalo ve vaší zemi‘,“ cituje Schellenberger rumunského politika.

Schellenberger uvedl, že do celé kauzy údajného ovlivňování vstupují i další aktéři. Připomněl, že liberální web Voxpot zveřejnil seznam stránek přebírajících obsah z ruských platforem, aniž by doložil jejich vazby či financování z Ruska.

Také organizace jako GLOBSEC, ISD či CEDMO varovaly před riziky ruského vměšování, ale nepředložily žádné důkazy. Schellenberger také zdůraznil, že GLOBSEC financují velcí zbrojařští dodavatelé, zatímco ISD a CEDMO dostávají peníze od vlád Spojených států amerických, Velké Británie, Evropské unie a dalších západních zemí.

„Poté, co rumunský soud zrušil volby, se nic nestalo. Rumunsko zůstává členem NATO a EU. EU dokonce soudní převrat podpořila. Totéž by se mohlo stát i v České republice,“ varuje Schellenberger.

Schellenberger svůj komentář uzavřel konstatováním, že neexistují žádné důkazy o zásahu ruské vlády do českých voleb. Jakýkoli pokus o jejich zrušení kvůli obviněním spojeným s anonymními účty na TikToku by podle něj znamenal porušení české ústavy, ústavy Evropské unie i smlouvy NATO.

Michael D. Schellenberger je americký publicista a novinář zabývající se mimo jiné svobodou projevu. V červenci 2024 přijel oceňovaný novinář do Prahy a přednášel na akci pořádané Společností pro obranu svobody projevu (SOSP).

 

 

Psali jsme:

Proč se Babiš bojí? Po debatě s Fialou hrůza ze všech stran
Výbuch Babiše? Ne. Naopak, Fiala selhal. Dozvuky debaty
Anetka (6 let) – Fiala byl v televizní debatě jako Oslík ze Shreka – pořád skákal do řeči!
Vítek Prokop: Hnutí STAČILO! může být klíčovou překážkou návratu Fialovy vlády

 

Zdroje:

https://denikn.cz/1850080/studio-n-proruske-profily-na-tiktoku-zasahuji-do-voleb-falesne-ucty-protlacuji-spd-a-stacilo/

https://t.co/lGnvFY4p3a

https://twitter.com/shellenberger/status/1973450845435076815?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.onlinerizika.cz/p/sireni-pro-ruskeho-narativu-v-cesku

autor: Alena Kratochvílová

ANO 2011 byl položen dotaz

Dobrý den.

Blíží se volby, ale váš předseda odmítá strany STAČILO I SPD. S kým chce jít tedy do vlády? Sám ji nesestaví, ani náhodou. Takže SPOLU to bude táhnout dál, byť jen kvůli tomu, že žádná vláda nevznikne. ANO od několika lidí, díky tomu bude mít mínus hlasy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

