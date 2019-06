Aňa Geislerová: Třeba půjdu do politiky. Je důležitý jezdit z Prahy, mluvit s těmahle lidma

„Jak vypadá úspěšná kampaň?“ ptala se Geislerové na úvod moderátorka. „Úspěšná kampaň vypadá tak, že je úspěšná, že to, co je programem kampaně, se stane skutečností, ne?“ odpověděla herečka. Drtinová připomenula její slova z Václavského náměstí, že se skutečně o kampaň jedná. „Takovej ten názor, že když někdo vyhrál volby, tak si máme všichni dřepnout do koutka a přetrpět těch pár let, než to bude všechno překopaný, s tím já nemůžu souhlasit,“ uvedla Geislerová a odhadla: „Třicet procent je třicet procent, ale já si myslím, že nás bude víc.“ Anketa Přejete si, aby sudetští Němci pořádali svůj sjezd na českém území? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2733 lidí

Drtinová pak zmínila fámy, že kdo půjde na demonstraci, tak dostane „1000 korun od Kalouska“. Geislerová řekla, že si z toho dělají legraci, ale považuje to za úspěšnou dezinformaci. Za sebe říká, že je to její pnutí, vnitřní potřeba, takže žádný honorář nepotřebuje. Také podle ní není pravda, že demonstruje jen Praha, předtím, než se demonstrace centralizovaly na Václavském náměstí, se konaly ve více než 250 městech. „Já si myslím, že je to strašně dobře naprogramovanej ten postup těch demonstrací, protože lidi už vědí, že se tohleto používá: ‚To jsou jenom ty Pražáci, to jsou ty, co tam choděj za peníze.‘ Ale není to tak,“ tvrdí Geislerová.

Herečka také uvedla, že se dovede vcítit i do pocitů mimopražských občanů ČR: „Dokážu si představit jejich frustraci, s čím jakoby oni zápolej a s tím, že jejich přísun informací, asi, nebo informovanost není tak velká jako naše, možná je to ani nezajímá nebo jsou třeba pod nějakým cíleným dezinformačním tlakem, to všechno tam figuruje. Proto si právě myslím, že je důležitý z Prahy vyjíždět, s těmahle lidma mluvit a dát jim ty informace o tom, co je naším problémem, proč my chodíme na to náměstí, aby to pochopili stejně, .“ Fotogalerie: - Sorry jako, Bureši

Drtinová se pak zeptala, zda by se vůle těchto lidí neměla více respektovat. Geislerová uvedla, že jejich názor respektuje, ale že má svůj názor a své nároky na stát. „Já jsem sice volila jinak, ale nemůžu se smířit s tím, jak naše vláda vlastně zachází s naším státem, to mi přijde úplně jako legitimní a rozumný.“ Hovořila o teoriích evolučního biologa Richarda Dawkinse, dle kterého se každý utvrzuje ve své pravdě díky médiím a sociálním sítím. „Tahleta jeho teorie je o tom, že objektivní pravda existuje a opravdu je nutné bojovat proti tomu, že každý má nárok na svoji pravdu. Nemá,“ pravila herečka.

Moderátorka zmínila reakce Andreje Babiše a Marie Benešové, že demonstrovat mají lidé právo, ale nebudou se jejich požadavky řídit. „Vy jste mluvila o té ignoraci. Není třeba i tohle projev demokracie, vy máte právo protestovat, oni mají právo to ignorovat?“ zeptala se herečky. „Ano, je,“ řekla Geislerová, ale pak úvahu rozvinula: „No, právo ignorovat, jako mají právo se takhle vyjádřit. Ale je to správný, je to postoj, který by měl politik, kterej je zástupcem občanů, měl by takhle mluvit? Jak může, kdo byl z vůle nějakejch lidí někde dosazenej, ignorovat to, co se právě vyčítá, to: ‚My jsme zvolený, tak nám dejte pokoj,‘ a zároveň vlastně, jak říkaj: ‚Vy netolerujete náš postoj,‘ ale zároveň se chovají tak, že netolerují zase náš názor. Je třeba normálně komunikovat o těch věcech. A jestliže se Andrej Babiš cítí neprávem obviněnej, tak ať ty věci vyvrací, ať se k nim postaví, ale ať prostě komunikuje, nemůže se chovat jako totalitní vůdce nebo autoritativní, nevím co.“

Aňa Geislerová na demonstraci na Václavském náměstí

Z výhrůžek na sociálních sítích si prý nic nedělá, v reálu, např. na ulici na ni prý ještě nikdo nepokřikoval. A vulgární reakce na sociálních sítích jsou prý důkaz toho, že její příspěvky mají přesah i mimo její sociální bublinu. Drtinová se dále ptala, zda je nějaké období, kdy byla s vládou spokojená. Herečka pravila, že jsou jednotlivé dílčí věci, u kterých si říkala: „To je dobrý, to mě překvapuje, že tohle už máme, že tohle se děje.“ „Teďka mám strašně v oblibě našeho ministra zahraničí, překvapivě z ČSSD, pana Petříčka, protože se vyjadřuje, komunikuje tak, že se s tím můžu snadno ztotožnit, je mi úplně srozumitelný, co říká, a postoje naší země hájí tak, jak já si představuju, že by se měly,“ uvedla příklad. Jako další uvedla dobu, kdy byl Havel prezident nebo Karel Schwarzenberg ve vládě. Prý má ještě dost svých osobních ambicí, ale nevyloučila, že by se někdy do politiky pustila: „Jestliže ty věci přerůstaj tu míru, tak už nestačí jenom mluvit, ale musí se začít konat.“ Pokud by do politiky šla, tak by to prý bylo z ryzího přesvědčení, že jinak to nepůjde.

Fotogalerie: - Bureš, pudeš!

