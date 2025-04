Analýza Trumpových kroků: Čína vyhraje, Rusko se přizpůsobí. A co Ukrajina?

77letý profesor na University of Chicago je celosvětově respektovaným odborníkem na mezinárodní vztahy. Jeho slova o neúčinnosti sankcí, která zazněla v podcastu Judging Freedom bývalého soudce a libertariána Andrewa Napolitana, připomněl profesor ekonomie Steve Hanke. 82letý akademik působící na Johns Hopkins University je silným kritikem ekonomických sankcí i celních válek.

Hanke na svém X ve věci sankcí citoval Mearsheimera: „Číňané z toho vyjdou lépe než my. Myslím, že jsme si způsobili značné škody, pokud jde o vztahy se zbytkem světa.“

Distinguished UChicago Prof. John Mearsheimer on the effects of US tariffs on China:



"The Chinese will come out of this [trade war] better than we will. I think we have done a lot of damage to ourselves in terms of dealing with the rest of the world." pic.twitter.com/DWBs4FQBdc — Steve Hanke (@steve_hanke) April 20, 2025

Profesor Steve Hanke se na svém X vrátil k otázce sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Upozorňuje, že Rusové na nastalou situaci reagují a přizpůsobují se jí. Vznikly proto paralelní systémy k těm, ze kterých bylo Rusko vyloučeno. Jedná se například o platební systém SPFS, který byl ve vývoji od roku 2014 jako náhrada za systém SWIFT. Druhým příkladem je systém Mir, který má nahradit platební karty Visa a Mastercard. Ten je ve vývoji od roku 2015. „V současné době sdružuje SPFS 160 zahraničních bank a Rusko prosazuje systém Mir v Číně, Egyptě, Indii a Indonésii,“ upozorňuje profesor Hanke. Příspěvek zakončuje slovy: „Sankce = milion způsobů jejich obejití = pokaždé selžou.“

To avoid sanctions, Russia launched the financial transfer system SPFS to rival SWIFT, & Mir to replace Visa & Mastercard.



Today, SPFS includes 160 foreign banks & Russia is pushing Mir in China, Egypt, India, & Indonesia.



SANCTIONS =A MILLION WORKAROUNDS = ALWAYS FAIL. pic.twitter.com/BguZkLjRYW — Steve Hanke (@steve_hanke) April 21, 2025

Řeč se stočila i k neustále probíhajícímu konfliktu na Ukrajině, Trump se chlubil, že válku ukončí do 24 hodin, to se ale nestalo. Napolitano se zeptal, zda jsou to neokonzervativci v okolí Trumpa, kdo má zájem na pokračování ukrajinského konfliktu. „Ano, jsou to váleční štváči. O tom není pochyb,“ reagoval Mearsheimer. „Takže kdyby mohli, narušili by jednání Witkoffa s Vladimirem Putinem, s Hamásem, s Izraelci a s íránským ministrem zahraničí. To všechno by podkopali. Chtějí obě války. Chtějí, aby jedna začala a druhá pokračovala,“ usoudil Napolitano. „Rozhodně. Co je na tom velmi zajímavé, je to, že Witkoff je Trumpovou pravou rukou. Je víceméně jeho alter egem v těchto třech velkých otázkách, které zmiňujete. Takže Trump se velmi důležitým způsobem postavil na stranu zdrženlivých, tedy na stranu těch, kteří chtějí uzavírat dohody. Ale faktem je, že do své administrativy přivedl všechny ty superjestřábí sionisty a také jednal velmi krkolomně,“ doplnil ho Mearsheimer.

Mearsheimer varoval, že pokud Trump nezačne dělat nepříjemné, ale potřebné kroky, válka na Ukrajině se bude protahovat a on bude vypadat stejně jako Joe Biden. „Nakonec bude uplatňovat stejnou politiku jako Biden a válku na Ukrajině nedokáže ukončit, pokud nebude ukončena na bitevním poli. A za to on zodpovědný nebude. A bude obviňován z toho, že válku prohrál. Takže má hluboký zájem na co nejrychlejším ukončení této války, ale zatím nebyl schopen zmáčknout spoušť,“ řekl Mearsheimer o Trumpovi. Napolitano připomněl nedávná Trumpova slova o tom, že jde o „Bidenovu válku“. S tím ale profesor Mearsheimer nesouhlasí: „On ví, že je to teď jeho válka. Je prezidentem Spojených států. Jak by to mohlo být jinak? Má pravdu, když říká, že ji nezačal. A také věřím, že má pravdu, když říká, že kdyby byl prezidentem on, nedošlo by k ní. Dobře, tomu věřím. Ale faktem je, že se to stalo. Byl znovu zvolen. Je prezidentem a je to teď jeho odpovědnost. A má dvě možnosti. Buď může ve válce pokračovat, nebo ji může ukončit.“