Andrej Babiš: Kdo chce demonstrovat, ať demonstruje. A ČT? My jsme vstřícní a máme rádi Českou televizi

REPORTÁŽ „Máme demokracii a svobodu, každý může projevit svůj názor. Kdo chce demonstrovat, ať demonstruje. Respektujeme to,“ odpověděl premiér Andrej Babiš na debatě vlády s občany v Jablonci na dotaz, co říká na to, že se opozice snaží dostat lidi do ulic, když je přehlasovaná, a zda to není pro demokracii nebezpečné. Vyjádřil se i k České televizi a schvalování její výroční zprávy. „Samozřejmě, že chtějí občané vědět, jak hospodaří. Ale já nemám problém s Českou televizí. Teď jsem byl dokonce u pana Moravce, i když jsem říkal, že už tam nepůjdu. Takže my jsme vstřícní a máme rádi Českou televizi,“ uvedl.

V úterý v 6:15 vyrazila česká vláda v demisi na cestu Libereckým krajem. Svoji pouť zakončila v Jablonci, kde se ve velkém sále hotelu Praha od 18 do 20 hodin sešla s občany. Přítomen byl samozřejmě premiér Andrej Babiš, dvanáct ministrů i jejich krajský hostitel, hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Přišli jsme na návštěvu Libereckého kraje, abychom si zapsali úkoly od kraje a od starostů i od vás, co by mohla vláda udělat, aby se zlepšil váš život,“ prozradil zaplněnému sálu na úvod premiér. „Řešili jsme železniční spojení Liberec–Praha trvající i s přestupem dvě a půl hodiny, chtěli bychom ho zkrátit na půlku. Byli jsme v krajské nemocnici v Liberci. Zapsali jsme si různé investice, kde bychom měli spolupracovat s krajem. Například mateřská školka v Semilech, která vypadá úplně hrozně,“ konstatoval.

Navštívili i Harrachov. „Chtěli bychom, aby mamutí můstek byl jako kdysi, kdy tam chodilo padesát tisíc lidí. Celkově Harrachov potřebuje investici kvůli turistickému ruchu. Byli jsme i v Ralsku, kde kraj potřebuje 100 milionů na demolici 172 budov, je potřeba postavit novu silnici,“ uvedl Babiš.

Poté se chopil mikrofonu jediný nečlen vlády na pódiu – hejtman Martin Půta. „Chtěl bych poděkovat, že si dvanáct ministrů našlo čas na regionální problémy. Přestože je to vláda v demisi, je to poprvé v takovémto formátu, kdy byla možnost ukázat problémy jednotlivým resortním ministrům přímo na místech. Nebyl to žádný výlet, ale mluvili jsme opravdu na konkrétních místech o reálných problémech. Věřím, že když jsme si o těch problémech promluvili, že je také budeme v následujících měsících a letech řešit. Bavili jsme se o našem slavném vlaku z Liberce do Prahy, který jezdí stále stejnou rychlostí jako v roce 1880, o investicích na silniční infrastrukturu, kterou potřebujeme. O lepším napojení Frýdlantska, obchvatu České Lípy, o spojnici mezi Turnovem a Jičínem,“ vyjmenoval hejtman. „Na spoustu věcí, jak fungují v této zemi, jsou různé názory. Neměli bychom ale zapomínat spolu mluvit, říkat si argumenty a snažit se u toho být jedni ke druhým slušní. Je potřeba přijmout to, že úplně na všechno stejný názor mít nemůžeme, ani my v tomto sále. Když někdo říká něco jiného, než si myslíme my, tak aby ho automaticky nepovažoval za svého nepřítele,“ uvedl diplomaticky hejtman.

Premiér poté potěšil seniory. „Navrhujeme důchody navýšit meziročně o 918 korun měsíčně. Je to meziročně největší navýšení. Průměrný důchod je dvanáct tisíc dvě stě čtyřicet. Je to strašně málo. U nás explodují platy, ale důchody jsou nízké. Chceme se dostat za čtyři roky na průměr 15 tisíc, plus navyšujeme důchody lidem nad 85 let o tisíc korun měsíčně,“ prozradil Babiš.

Hejtmanovo přání ke klidné diskuzi se splnilo, i když už při příchodu do sálu vítal příchozí ministry muž s papírovým transparentem „Vítejte u nás, estébácká vládo“. V zaplněném sále však byla většina přítomných naladěna k vládě a premiérovi spíše příznivě, takže v rámci dotazů zaznělo i poděkování Babišovi za jeho činnost, což bylo odměněno potleskem. Ještě před dotazy všichni ministři prozradili, kde všude ten den byli, což bylo pro návštěvníky příliš zdlouhavé a už se těšili na dotazy, které přišly na řadu poté. Lidé je psali na papírky, z nichž je moderátor četl. Hned v odpovědi na první otázku se Babiš pochválil. „Byl jsem první ministr financí, kdy jsme jako vláda snížili dluh o 70 miliard. Pokud si nepamatujete na ty, kdo nás zadlužili – tak na prvním místě byl ten slavný a nejlepší ministr financí, který udělal 680 miliard dluhů, na druhé místě byl bývalý premiér – 400 miliard,“ sdělil.

Následovala pikantní otázka – Proč vaši členové v petičním výboru hlasovali spolu s KSČM a SPD proti zveřejňování smluv ČEZu? „Nerozumím tomu. Jako vláda jsme řekli, že chceme, aby se zveřejňovaly smlouvy,“ uváděl Babiš. Oponent mu důrazně vysvětloval, proč tedy poslanci ANO v petičním výboru hlasovali proti. „Důležité je, že vláda – která má patnáct členů – hlasovala pro. A předtím, než se o tom bude hlasovat ve Sněmovně, tak klub určitě řekne, že budeme hlasovat pro. Zásadní je rozhodnutí Sněmovny a my budeme hlasovat tak, jak doporučila vláda,“ řekl premiér.

Máme demokracii. Kdo chce demonstrovat, ať demonstruje

Babiš také odpovídal na otázku, co si myslí o tom, že se opozice snaží dostat lidi do ulic, když je přehlasovaná, a zda to není pro demokracii nebezpečné. „Máme demokracii a svobodu, každý může projevit svůj názor. Nechci to komentovat. Kdo chce demonstrovat, ať demonstruje. Respektujeme to,“ vysvětlil.

Lidi také zajímalo, proč chce Babiš jednat s ODS o vládě, když oni do ní nechtějí. „Pan Fiala říká, že nechtějí jednat, paní Udženija a pan Benda říkají, že jednat chtějí. Znovu v pátek jsme byli za hlupáky, kdy nám řekli, že blbě jednáme, že máme jednat. Tak chci mít definitivně jasno a ve čtvrtek půjdu za panem Fialou. Bylo by dobré, aby ODS z nás nedělala hlupáky. My si to zapíšeme a tím to skončí,“ sdělil. Dalšího návštěvníka zajímalo, zda je při výběru autobusových dopravců pro jednotlivé kraje lepší veřejná soutěž, nebo budování vnitřních dopravců. „Trh osvědčil, že tady je soutěž, takže jsem pro to spíše soutěžit. Ale vím, že některé kraje mají jiný názor,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Takovým krajem je i ten Liberecký. „My máme jiný názor. Myslíme si, že zvláště v některých malých regionech žádná reálná soutěž neexistuje. Což nám někteří dopravci předvedli v loňském roce, když nám dva dny před podpisem smlouvy řekli, za kolik budeme jezdit, jinak jezdit vůbec nebudou. Kraj ani žádná jiná instituce by neměla být vydírána svými dodavateli. Směřujeme proto k vlastnímu dopravci, pracujeme na tom. Hlavním důvodem je to, že někteří dopravci s námi nejednali slušně. Když vám někdo dá podmínku, za kolik si u něj budete nakupovat, tak každý z vás udělá všechno proto, abyste v té situaci znovu nebyli,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Dotaz padl i na schvalování výroční zprávy České televize. „Samozřejmě chtějí občané vědět, jak hospodaří. Ale já nemám problém s Českou televizí. Teď jsem byl dokonce u pana Moravce, i když jsem říkal, že už tam nepůjdu. Takže my jsme vstřícní a máme rádi Českou televizi,“ pobavil přítomné Babiš, který v další odpovědi popřel podle něj vymyšlené zprávy o jeho kontaktech se Stanislavem Grossem a Ivanem Langerem či financování slovenského Smeru. „Určitě ne. Je problém, že občas novináři napíšou nějakou lež a pak to všichni opakují a opisují,“ řekl k tomu. S kým by Babiš šel nejraději do vlády a s kým je to reálné? „Ve čtvrtek máme jednání s ČSSD, SPD, KSČM i s panem Fialou. Uděláme vše pro to, abychom to dokončili. Musíme čekat na ČSSD, která má sjezd 7. dubna. Pokračujeme v jednání a uvidíme,“ vysvětlil.

Debata se již chýlila k závěru, když Babiš čelil dotazu, co říká na to, že liberecký poslanec hnutí ANO Jiří Bláha přirovnal Zdeňka Ondráčka k Miladě Horákové. „Samozřejmě to vnímám negativně. To se panu Bláhovi nepovedlo. Za to se omlouvám,“ uvedl a sklidil potlesk. Po dvou hodinách otázky a odpovědi skončily a Babiš ještě podepisoval zájemcům svoji knihu.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Hroby“ a Zeman: Saša Vondra drtivě mluvil o Babišovi i prezidentovi. Vzbouření ulice, červené karty poněkud jinak... Neuvěřitelné VIDEO: V hlavní roli Okamurův poslanec a redaktorka ČT. Jde o vážnou věc To je válka mezi Evropou a Ruskem. Po otravě agenta padají drsná slova. Erik Best napsal: Je to v... Gazdík (STAN): Neomezené financování kampaní musí skončit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban